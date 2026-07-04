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KONCERT U ZAPREŠIĆU

Thompson viknuo: 'Za dom', publika odgovorila: 'Spremni'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Thompson viknuo: 'Za dom', publika odgovorila: 'Spremni'
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Zbog tog pokliča Tomislav Tomašević zabranio mu je nastupanje u bilo kojem prostoru pod upravom Grada Zagreba

Povodom prve obljetnice koncerta na Hipodromu, Marko Perković Thompson nastupa u Zaprešiću na stadionu 'Diva iz predgrađa'  Ivan Laljak-Ivić. Dio repertoara je Bojna Čavoglave, a na njenom početku Thompson je počeo sa 'za dom', a publika jednoglasno uzvratila 'spremni'. Neki su izvodili i nacistički pozdrav...

Zaprešić: Fanovi na koncertu Marka Perkovića Thompsona
Zaprešić: Fanovi na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću Koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Zbog tog pokliča Tomislav Tomašević zabranio mu je nastupanje u bilo kojem prostoru pod upravom Grada Zagreba (što uključuje gradske i javne prostore, dvorane pod upravom Zagrebačkog holdinga i sl.).

VELIKI KONCERT FOTO Pogledajte kako izgleda stadion u Zaprešiću: Brojni su fanovi na koncertu Thompsona
FOTO Pogledajte kako izgleda stadion u Zaprešiću: Brojni su fanovi na koncertu Thompsona

Njegov menadžer Zdravko Barišić rekao je da će se u Zagreb vratiti kada grad bude 'oslobođen.'

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Komentari 13
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