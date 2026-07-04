Zbog tog pokliča Tomislav Tomašević zabranio mu je nastupanje u bilo kojem prostoru pod upravom Grada Zagreba
KONCERT U ZAPREŠIĆU
Thompson viknuo: 'Za dom', publika odgovorila: 'Spremni'
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Povodom prve obljetnice koncerta na Hipodromu, Marko Perković Thompson nastupa u Zaprešiću na stadionu 'Diva iz predgrađa' Ivan Laljak-Ivić. Dio repertoara je Bojna Čavoglave, a na njenom početku Thompson je počeo sa 'za dom', a publika jednoglasno uzvratila 'spremni'. Neki su izvodili i nacistički pozdrav...
Zbog tog pokliča Tomislav Tomašević zabranio mu je nastupanje u bilo kojem prostoru pod upravom Grada Zagreba (što uključuje gradske i javne prostore, dvorane pod upravom Zagrebačkog holdinga i sl.).
Njegov menadžer Zdravko Barišić rekao je da će se u Zagreb vratiti kada grad bude 'oslobođen.'
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