Thompson viknuo: 'Za dom', publika odgovorila: 'Spremni'

Povodom prve obljetnice koncerta na Hipodromu, Marko Perković Thompson nastupa u Zaprešiću na stadionu 'Diva iz predgrađa' Ivan Laljak-Ivić. Dio repertoara je Bojna Čavoglave, a na njenom početku Thompson je počeo sa 'za dom', a publika jednoglasno uzvratila 'spremni'. Neki su izvodili i nacistički pozdrav...

Zaprešić: Fanovi na koncertu Marka Perkovića Thompsona | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zbog tog pokliča Tomislav Tomašević zabranio mu je nastupanje u bilo kojem prostoru pod upravom Grada Zagreba (što uključuje gradske i javne prostore, dvorane pod upravom Zagrebačkog holdinga i sl.).

Njegov menadžer Zdravko Barišić rekao je da će se u Zagreb vratiti kada grad bude 'oslobođen.'