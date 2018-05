Tigrasti ubada čak i danju: Ovo ljeto će nas pojesti komarci

Dok su u Osijeku ubodi komaraca još u granicama normale i ne prelaze više od 15 do 20 uboda u minuti, u tamošnjim prigradskim naseljima situacija je alarmantna.

U Sarvašu, Nemetinu i Višnjevcu komarci mogu ubosti čak 50 puta u minuti.

- Da, poznata mi je ta metoda mog kolege, profesora Enriha Merdića s biološkog odsjeka Pedagoškog fakulteta u Osijeku. On u određenom vremenskom intervalu, mislim da se radi o 15 minuta, izloži svoju ruku negdje na otvorenom i broji koliko će ga puta ubosti komarci. Mislim da je to originalna, učinkovita i zanimljiva metoda - rekao je profesor Mladen Kučinić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Dodao je kako u Zagrebu i okolici broj komaraca definitivno nije toliko izražen, ali da je sezona svakako počela.

To su nam potvrdili i u zagrebačkom Nastavnom zavodu za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”. Nazvali smo i tvrtke koje obavljaju dezinsekciju komaraca na području grada Zagreba.

- Sa zaprašivanjem smo počeli još prošli četvrtak, a sa suzbijanjem komaraca ćemo nastaviti sve dok ih bude bilo i dok se ljudi budu žalili - rekla je djelatnica Adria grupe, jedne od dvije tvrtke koja je s Gradom sklopila ugovor. Druga tvrtka koja se bavi zaprašivanjem je Id90.

- Na području oko Zagreba najkritičnije mjesto što se komaraca tiče su turopoljske šume. To su vlažne i poplavne šume, a kao takve su idealna staništa za komarce. Rijetko tko od mojih studenata koji su tamo bili na terenu je mogao prijeći sva četiri kilometra te šume. To je užas. Rojevi komaraca koji vam ne daju da dišete. Za najezde komaraca često su krivi i ljudi. Uz sjeverne dijelove Zagreba često se bune da ih žestoko napadaju komarci, a nisu spremni poslušati savjete koji bi doprinijeli njihovu suzbijanju. Ljudi bi trebali pripaziti da oko svojih kuća maknu sve u čemu se može zadržati voda, odnosno da oko kuća maknu sva potencijalna mikrostaništa komaraca - rekao je Mladen Kučinić.

Objasnio je da se komaraca općenito vrlo teško riješiti jer su vrlo prilagodljiva vrsta koja je spremna na brojna iznenađena i jako se brzo rekoloniziraju, odnosno imaju sposobnost lako naći novo stanište. Kučinić je također ukazao na to da postoji jako puno vrsta komaraca, ali da je nama najzanimljiviji tigrasti budući da on, za razliku od običnoga komarca, koji je uglavnom aktivan noću, napada i danju i vrlo je agresivan. Uz to, upozorava, može prenositi razne bolesti.

- U Hrvatskoj je prvi put otkriven u parku na Bundeku, i to od strane naših stručnjaka. Bio je u automobilskoj gumi koja je tamna, topla i voda se u njoj može dugo zadržati, više od 48 sati - tvrdi Kučinić.

Grad Zagreb potvrdio je da su ove godine za zaprašivanje komaraca izdvojili čak 3,4 milijuna kuna.