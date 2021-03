Tim hrvatskog akademika Igora Štagljara - koji je razvio i svijetu predstavio novi i brži, precizniji i jeftiniji serološki test za antitijela protiv korona virusa - svijet je u malom.

Ovim će se testom, imena SATiN, kaže nam prof. Štagljar, vrlo brzo i točno, uz minimalne troškove, moći pratiti razina antitijela u krvi osoba koje su se cijepile nekim od već odobrenih cjepiva, kako bi se pandemiju držalo pod kontrolom, sve dok ne dosegnemo kolektivni imunitet procjepljivanjem ukupnog stanovništva našeg planeta.

Laboratorij u Torontu

Dozvolili su nam da zavirimo u njihov, “Štagljarov laboratorij” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Torontu, kamo su ovi mladi znanstvenici, njih 13, stigli iz Kine, Irana, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Rusije, Rumunjske, Južne Koreje, Šri Lanke, a ima i domaćih, iz Kanade. Većina ih je svoj znanstveni put počela u državi u kojoj su rođeni, a poslije su potražili svoje mjesto pod suncem ovdje, kod Štagljara, profesora i direktora na Odjelu za biokemiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Torontu. Dosadašnju karijeru Štagljar je posvetio proučavanju karcinoma, pogotovo karcinoma pluća. No u siječnju prošle godine, kad je počela pandemija, njegov je tim počeo proučavati virus SARS-CoV-2.

Prvi autor rada o serološkom testu, objavljenog nedavno u poznatom časopisu Nature Communications, dr. Zhong Yao, jedan je od najbližih Štagljarovih suradnika, rodom iz Wuhana. Sredinom siječnja prošle godine dr. Yao se vratio u Toronto nakon mjesec dana provedenih kod roditelja u rodnom gradu. Štagljaru je pričao o vrlo zaraznom virusu koji uzrokuje respiratorne simptome kod pacijenata, a koji su njegovi kolege, doktori iz Wuhana, izolirali, dok je za nekoliko dana objavljena i genomska sekvenca virusa. Odmah su dr. Yao i dio Štagljarova laboratorija počeli raditi na testu za dokazivanje antitijela direktno iz krvi osoba koje su se prethodno zarazile novim virusom.

- Zabrinuo sam se za situaciju u Wuhanu na početku jer tamo su moji roditelji. Međutim, nisam se toliko bojao jer sam istraživač medicinskih znanosti.

Dva su razloga zbog kojih je pandemija u Kini ostala pod nadzorom - vlada je poduzela snažne mjere, a ljudi je shvaćaju ozbiljno i slijede pravila - kaže nam dr. Yao, s kojim smo razgovarali, kao i s ostalim članovima užeg Štagljarova tima, koji je radio na testu.

Svi su jako ponosni na svoj rad i na to da će on poslužiti obuzdavanju pandemije.

Satin za sat vremena

Na tržištu je dvadesetak odobrenih seroloških testova koji detektiraju antitijela na korona virus, no SATiN je, pojašnjava nam prof. Štagljar, puno brži - treba mu manje od sat vremena i tek kapljica krvi da detektira ima li antitijela i koliko. Standardno testiranje traje i puno dulje, oko šest sati, te je skuplje. Prosječna cijena SATiN testa je dva američka dolara, ostali na tržištu stoje i 25 dolara.

Pomoći će u otkrivanju trajanja imunosti na korona virus kod pacijenata koji su imali različita iskustva s bolešću Covid-19, od asimptomatskog do teškog. Osim toga, potencijalno će otkriti koji je prag razine antitijela potreban za zaštitu nakon prirodne infekcije i za cijepljenje. Ovoj je ekipi za razvoj testa trebalo samo sedam mjeseci. Njihov će izum, kažu, imati vrlo važnu ulogu u relaksaciji ekonomskih mjera te pandemiju držati pod kontrolom jer brzo i precizno otkriva koji je dio populacije u određenoj državi već bio zaražen. Kako napominje dr. Štagljar, test su zaštitili patentom (vlasnik su Sveučilište u Torontu, dr. Yao i on) i već su ga počeli primjenjivati na uzorku od 10.000 stanovnika provincije Ontario, čiji je glavni grad Toronto, a koja ima 14,5 milijuna stanovnika.

Virus u mlijeku dojilja

Dobit će reprezentativnu sliku o točnom broju onih koji su imuni na SARS-CoV-2. U drugoj velikoj epidemiološkoj studiji njihovim se testom mjeri količina antitijela (tzv. IgG grupe) nakon cijepljenja nekim od tri trenutačno odobrena cjepiva u Kanadi - Pfizerovim, Moderninim i AstraZenecinim. I, na kraju, rade na zanimljivoj studiji kojom se pomoću SATiN testa pokušava dokazati prisutnost antitijela protiv SARS-CoV-2 korona virusa u mlijeku dojilja, nekad ranije cijepljenih.

Pojednostavnjenim rječnikom, SATiN je prvi serološki test za Covid-19 koji - svijetli. Koristi protein luciferaze, koji emitira svjetlost, a bljesak svjetlosti koji u testu nastaje detektira razinu antitijela.

“Lijepo je što se ideja pokazala kao nešto stvarno. Ponosan sam što sam učinio nešto za borbu protiv pandemije”, kratko je i skromno rekao dr. Yao na pitanje što za njega znači ovo postignuće. Njegov je znanstveni put, priča nam, “sasvim standardan” - dodiplomski je studij završio u Kini, postdiplomski u Izraelu. Nakon postdoktorskog istraživanja radio je kao znanstvenik, a trenutačno je viši znanstveni suradnik na Sveučilištu Toronto. Prije imigracije u Kanadu je, kaže, kontaktirao Štagljara, koji mu je ponudio mjesto u Torontu. Na pitanje razlikuje li se i po čemu znanstveni rad u Kini i Kanadi, dr. Yao samo kratko odgovara kako “nekih razlika ima”. U Štagljarovu mu je laboratoriju, zaključuje, lijepo jer Igor je, dodaje, sjajan vođa koji mu je dao slobodu da razvija svoje različite ideje. Ova bi, eto, itekako mogla pomoći svijetu. Dr. Yao kući u Kinu više nije išao, kaže nam, no dodaje da se život ondje normalizirao - bilježe tek sporadične uvezene slučajeve zaraze. Restorani rade, život ide dalje, no ljudi su svejedno vrlo oprezni, dodaje znanstvenik. Mnogi i dalje nose maske, a stariji ljudi izbjegavaju gužve. Većina je stanovništva spremna cijepiti se, zaključuje dr. Yao.

Jelena Tomić je još jedna članica užeg tima koji je radio na testu i sudjelovao u objavi rada u Natureu. Rođena je u Sarajevu, iz kojeg je obitelj u Kanadu emigrirala ratne 1992. godine, kad je Jelena imala samo 12 godina. Većinu “odraslog” školovanja odradila je, kaže, u Kanadi. Malo po malo, svaki ju je pomak u karijeri doveo do ovoga laboratorija, u kojemu je vrlo zadovoljna. Štagljar je, kaže nam, izuzetno vedar i poticajan, optimističan šef, koji cijeni naporan rad. Ovaj serološki test, zaključuje dr. Tomić, može promijeniti “pandemijsku igru” za samo dva dolara po uzorku, a njegova će modularnost kliničkim laboratorijima omogućiti praćenje razine antitijela na bilo koju (virusnu) infekciju. Jelena je višestruko nagrađivana znanstvenica na polju molekularne biologije i genetike, no bavi se, između ostalog, i humanitarnim radom, pomaže u projektima kojima je cilj beskućnicima pronaći dom.

Farzaneh Aboualizadeh je istraživački tehničar u Štagljarovu “labosu”, Iranka koja je u Kanadu stigla prije sedam godina. U Iranu je diplomirala biologiju, a onda se preselila u Indiju, gdje je stekla zvanje magistre biotehnologije. Kod kuće je radila na Sveučilištu medicinskih znanosti, a u laboratoriju dr. Štagljara je prvo volontirala, a zadnje tri godine ovdje je i zaposlena. Kao imigrantici joj, priznaje nam, nije bilo lako početi novi život u drukčijem svijetu. “Vjerujem da je svugdje drukčije i da svaka strana svijeta ima svoje prednosti i nedostatke. No ja sad iskreno uživam u svome poslu i ovom timu. Tu sam se uvijek osjećala kao kod kuće”, puna je hvale i magistra Aboualizadeh. Štagljar je, kaže, vrlo dobar supervizor, ali i prijatelj. “Velika mi je čast biti dio ovog nevjerojatnog projekta u ovo teško vrijeme. Osjećam da sam kao znanstvenica nešto vratila društvu”, zaključuje stručnjakinja.

Samoproglašeni stručnjaci

Jamie Snider viši je znanstveni suradnik u laboratoriju, Kanađanin koji ovdje radi 13 godina. Velik mu je interes, kaže nam, proučavanje stanične funkcije na molekularnoj razini, kako bismo mogli bolje razumjeti i liječiti bolesti. Dok je završavao diplomski studij, prisjeća se, čuo je za zanimljiv posao kod profesora Štagljara i imao sreću pridružiti se njegovu timu nedugo nakon doktorata. Radi na širokom spektru projekata koji se bave i otkrivanjem lijekova i mapiranjem važnih interakcija unutar stanica koje nam daju bolje razumijevanje njihova rada. Većina njegovih istraživanja, dodaje, uključuje razvoj i primjenu novih tehnologija, što mu je posebno uzbudljivo. “Sretan sam što sam imao priliku sudjelovati u pomaganju Zhongu i Igoru, s ostatkom tima, da ovaj test učine stvarnim. Mislim da se ovdje radi o fantastičnoj novoj tehnologiji koja će napraviti veliku razliku u borbi protiv pandemije”, zaključuje Jamie. U timu je i Luka Drecun, također mladi znanstvenik, s kojim, nažalost, nismo imali priliku razgovarati - završio je specijalistički program Imunologije na Sveučilištu u Torontu, nastavlja školovanje na području molekularne genetike. Bio je strastveni košarkaš u srednjoj školi u Kanadi, ali i ponosni navijač crnogorskog nogometnoga kluba Lovćen.

Test je već dostupan u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, ako ga ona bude htjela primjenjivati, odgovara nam prof. Štagljar na pitanje hoće li njegov i izum njegovih suradnika doći i na naše tržište. To, dodaje, ne ovisi o njemu nego o odgovornim institucijama u Hrvatskoj. Štagljar pozorno prati što se kod nas događa, piše i govori kakve se informacije pušta u javnost. Po tom je pitanju izuzetno aktivan bio i na svojem Facebook profilu, no gotovo tri mjeseca tamo nije komentirao aktualna događanja o pandemiji. Zašto, pitamo ga.

“Da, dobro ste to primijetili. Jednostavno, odustao sam od valjanja u ‘hrvatskom pandemijskom blatu’. Ukratko, shvatio sam da prepiranje s neistomišljenicima uzima puno vremena, a ne donosi nikakvu korist te sam se potpuno okrenuo znanosti, vezanoj za moj laboratorij na Sveučilištu u Torontu”, zaključuje naš znanstvenik, čiji je SATiN test izazvao veliku pozornost i u kanadskim medijima. Štagljar nimalo ne vjeruje u izračune prema kojima je korona virus u Hrvatskoj preboljelo 25, pa do čak 40 posto stanovništva. Nemoguće, jer je u Kanadi dokazano manje od dva posto preboljelih, a riječ je o multimilijunskim gradovima, poput Toronta.

- Nažalost, u Hrvatskoj su se pojavili samoproglašeni stručnjaci koji ljudima, očajnima zbog situacije, pružaju informacije kakve ti ljudi žele čuti, no one često nemaju nikakve veze s realnošću. To nije znanost nego populizam, za koji u vrhunskoj znanosti nema mjesta. Nije nimalo lako postati znanstvenikom, još manje uspješnim u svjetskim okvirima. Kad to postaneš, nemaš poriv o tome govoriti na mrežama nego tvoj radi govori za tebe - zaključuje Štagljar.

