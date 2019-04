Tim Orešković gradi na Braču: Villa Misura je neprepoznatljiva

Mir i tišinu idiličnog sunčanog dana remetio je samo iritantan zvuk “štemalice” koja je rušila zidove vile na istočnoj strani mjestašca Splitska na otoku Braču.

I ne bi to bilo ništa posebno čudno da nije riječ o vrijednoj nekretnini, Villi Misura, koju je prošlog ljeta od Ruskinje Elene Surove kupio bivši hrvatski premijer Tihomir Orešković, kao i da je nekad lijepo zdanje demolirano gotovo do neprepoznatljivosti.

- Što se to ovdje dogodilo? Nije valjda nedavna orkanska bura napravila ovakvu štetu – začuđeno su se pitale dvije strankinje vidjevši da fotografiramo objekt koji doista izgleda kao da ga je nedavno poharala ozbiljna prirodna katastrofa.

Izdvojio pola milijuna eura?

Kad su čule da je u pitanju rekonstrukcija, slegnule su ramenima te, nabadajući štapovima za nordijsko hodanje, krenule dalje dobacivši na odlasku:

- Ovo će vlasnika koštati ozbiljnu hrpu novca...

Vjerojatno i hoće, no bivši hrvatski premijer Orešković dovoljno je stekao da to sebi i obitelji može priuštiti. Vilu od oko 300 m2 korisne površine i dvostruko prostranijim okolišem, s 10 smještajnih jedinica za iznajmljivanje, kupio je prošlog ljeta, i za to, neslužbeno doznajemo, izdvojio oko pola milijuna eura.

Potpuna rekonstrukcija zasigurno će ga koštati i puno više, no na tu temu Orešković nikad nije imao posebnog komentara.

- Više nisam premijer, ovo je privatna stvar, i ne bih komentirao ni cijenu ni bilo što drugo o vili - rekao je krajem kolovoza prošle godine i dodao:

- Bila je to dobra prilika jer vila ima svu potrebnu dokumentaciju za preuređenje. Očito je da Orešković nije bio zadovoljan izgledom vile, kako jeftinim betonskim dekoracijama tako ni rasporedom prostorija, kapacitetom..., pa se odlučio za kompletnu rekonstrukciju. Toliko detaljnu da je kuća demolirana do neprepoznatljivosti, što je vidljivo usporedbom fotografija prije rekonstrukcije s onima snimljenima nedavno. Radnici koji rade na rekonstrukciji vrijednog zdanja, koje se nalazi 50-ak metara od mora, nisu bili raspoloženi za razgovor, jedan od njih nam je u prolazu samo kazao kako oni rade za firmu koja obavlja radove te da ih ne zanima ni čija je kuća, kao ni hoće li nakon obnove služiti za iznajmljivanje ili smještaj bivšeg premijera i njegove obitelji, a što sugerira da je kuća i dalje u vlasništvu obitelji Orešković.

Par puta posjetio gradilište

Nismo zatekli ni susjede, što je i razumljivo zbog toga što se kuća nalazi među vikend kućama ili kućama za iznajmljivanje, koje su u ovo doba godine uglavnom prazne.

- Premijer je bio ovdje nekoliko puta, drago nam je da je kupio nekretninu - potvrdio je jedan mještanin i dodao kako ga u zadnje vrijeme nisu viđali. Kuća koja je dugo služila za iznajmljivanje nakon promjene vlasnika nije iznajmljivana, a s obzirom na trenutačno stanje i dinamiku radova, teško da će netko uživati u njoj i ovoga ljeta. Možda u najboljem slučaju bude gotova tek uoči sljedećega, no pitanje je što će sve novi vlasnik poželjeti popraviti, doraditi, dograditi...

Nema ploče s podacima

Ono što je posebno zanimljivo je da na gradilištu nema obavezne informativne ploče, koja prema pravilniku Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja mora biti istaknuta, i na kojoj mora biti naziv i vrsta građevine koja se gradi odnosno rekonstruira, broj katastarske čestice i katastarske općine, adresa, ime, odnosno tvrtka investitora, ime odnosno tvrtka projektanta, ime odnosno tvrtka izvođača radova, ime odnosno tvrtka osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosno izvršnosti dozvole, datum prijave početka građenja... Dvije su mogućnosti, ili investitor smatra da mu zbog ograničenosti radova na postojeće gabarite objekta ne treba građevinske dozvola, pa time ni ploča s informacijama, ili je u pitanju želja da ostane anoniman, pa mu, obzirom da je riječ o bivšem hrvatskom premijeru, nadležna služba tolerira neisticanje ploče.

Prijavio silnu ušteđevinu

Tihomir Orešković magistar je financijskih znanosti. Kada je postao premijer, u imovinskoj je kartici naveo da je bio direktor financija tvrtke Teva Pharmaceuticals Europe. Primicima ostvarenima od nesamostalnog rada kupio je stan u Zagrebu od 284 četvornih metara vrijedan 5,5 milijuna kuna. Supruga posjeduje građevinsko zemljište od 3000 kvadrata u Gornjem Vrapču vrijedno milijun kuna. Ukupna ušteđevina obitelji iznosila je 1,64 milijuna kanadskih dolara i 903.000 eura.