'Tim za spas' Dinama: 'Nismo imali pojma koju funkciju ima Mamić i da postoji ino-račun'

U nastavku suđenja braći Mamić i ostalim optuženicima za izvlačenje novca iz Dinama na Županijski sud u Osijek pristigli su novi svjedoci i to nogometaši Mathias Chago, Danijel Pranjić te bivši član Izvršnog odbora Dinama Bogdan Tihava. Posljednje je ročište odgođeno jer na raspravu nisu došli svjedoci koji su do sada u više navrata pozivani na sud, ali se opet nisu pojavili, a to su Boško Balaban, Luka Modrić, Dino Drpić i drugi, a od početka postupka protiv Mamića 11 svjeoka koje je predložio USKOK u međuvremenu je preminulo, među njima i Miroslav Blažević te Dragutin Šurbek. Njihovi su se iskazi da novom ročištu samo pročitali.

Na klupu svjedoka prvo je sjeo Bogdan Tihava koji je početkom 2000. godine bio član Izvršnog odbora Dinama i tu je dužnost obnašao četiri godine.

- Dinamo je financijski tada bio jako loše i uglavnom su teme razgovora uprave bile oko toga kako se izvući iz mogućeg stečaja. Nisam sudjelovao u odlukama vezanim za kupoprodaju igrača. Predsjednik kluba u to je vrijeme bio Mirko Barišić, a na sjednicama Izvršnog odbora znao je biti i Zdravko Mamić, ali ne uvijek. Ne znam koju je funkciju on tada obnašao u klubu jer ih je mijenjao. Imali smo radnu skupinu za spas kluba čije je formiranje predložio Izvršni odbor, a u kojoj su, osim mene, bili Velimir Zajec i Zdravko Mamić. Sastajali smo se obično vikendima jer smo tada imali vremena. Radili smo na aktima osuvremenjivanja poslovanja i smanjenja rashoda kluba - kazao je Tihava koji je danas član Skupštine Dinama. Nije mu bilo poznato, kaže, da je Dinamo 2002. godine otvorio račun u Austriji. To je saznao iz medija.

- Ne znam ništa o koruptivnim radnjama ni kako je klub rješavao dugovanja prema igračima. Znam da su neki tužili Dinamo zbog toga. Ne sjećam se koliki je proračun kluba bio u to vrijeme. Nikada nisam čuo da bi Zdravko Mamić jamčio svojom imovinom za obveze Dinama ili davao pozajmice klubu. Čuo sam da je znao svojim sredstvima intervenirati kako bi se premostile obveze Dinama, ali nisam znao pojedinosti - kazao je Tihava dodajući kako je bio na Skupštini Dinama 1.ožujka 2018. godine kada se donosila odluka o postavljanju imovinsko-pravnog zahtjeva u ovom kaznenom postupku, no ne sjeća se da je Mirko Barišić tom prilikom imao izlaganje oko računa u Austriji.

Potom je na svjedočenje pozvan bivši nogometaš koji je u Dinamo došao u sezoni 2004. godine iz Osijeka na temelju dogovora njegova menadžera Antuna Novalića i Zdravka Mamića.

- Sezona je bila loša i nisam htio ostati u Dinamu. Dugovali su mi novac ali sam im to oprostio jer su bili u lošoj situaciji. Nisam siguran koliko sam od njih dobio, ali znam da sam prvu ratu dobio odmah. Ugovor je bio na 300 tisuća eura za prvu godinu, a drugu i treću po 100 tisuća. Ugovorne rate sam dobivao na ruke, a mislim da sam neke manje novčane iznose dobivao na račun. Samnom su u Dinamo tada došli i Goran Ljubojević i Marijan Buljat, ali ne znam da li je u njihove transfere bila uključena Mamić Sport Agency - kazao je Pranjić dodajući kako se ne može sjetiti tko mu je donio prvu ugovornu ratu u iznosu od 25 tisuća eura, ali da bi to mogao biti Mario Mamić s kojime je inače prijatelj.

'Ne mogu se sjetiti...'

USKOK je Pranjiću pokazao tri potvrde u kojima piše da je dobio po 50 tisuća eura u gotovini od Zdravka Mamića. Potvrdio je kako je potpis na potvrdama njegov, ali tvrdi kako novac nije dobio od Zdravka Mamića.

- Dobijete 50.000 eura na ruke, ne možete se sjetiti od koga, a znate da nije Zdravko Mamić? - pitao ga je začuđeno sudac Davor Mitrović.

- Ne mogu se sjetiti. Možda mi ih je predao Mario Mamić, možda Damir Jozić, nisam siguran, ali Zdravko Mamić nije sigurno - odgovorio je Pranjić

Kamerunac Mathias Chago, koji ima i hrvatsko državljanstvo, prisjetio se kako je u Dinamo prešao 2005. iz osječkog Metalca, a otišao je 2010. i više se nije vraćao.

- Dok sam igrao u Dinamu dio novca sam dobivao na račun, a i dio na ruke. Novac mi je u gotovini isplaćivao ili Zdravko Mamić ili sam išao u knjigovodstvo kluba. Bilo je situacija kada mi je Zdravko Mamić dao novac na ruke jer mi je trebao za obitelj. Potpisivao sam potvrde kada bih primao novac u gotovini, ali te potvrde nisam uzimao - ispričao je Chago koji je u Hrvatsku doselio 2001. godine.

- Želio sam igrati za Dinamo pod svaku cijenu, plaća mi nije bila bitna. Detalje oko transfera dogovarao je Boro Ivković iz Metalca - rekao je.

Prvi ugovor s Dinamom potpisao je 2005. godine i tada je imao 2.500 eura mjesečnu plaću, dok su u drugom ugovori uvjeti bili malo bolji. Tada je dobio 50.000 eura odmah, a ugovorena godišnja plaća bila je 75.000 eura bruto. U istrazi je naveo kako je s Dinamom potpisao i treći ugovor, 2008. godine, ali se toga danas ne sjeća.

Na upit USKOK-a, odgovorio je kako mu nije poznato da je neko strano trgovačko društvo na ime njegovog dovođenja u Dinamo dobilo 500.000 eura.