Tinejdžer driftao BMW-om u Zagrebu. Uhitili su ga i kaznili

Policijski službenici policijske uprave zagrebačke temeljem zaprimljene dojave građana kao i zaprimljene video snimke proveli su kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom. Utvrđeno je da je osumnjičeni u četvrtak, 18. lipnja oko 19 sati upravljao osobnim automobilom marke BMW zagrebačkih registarskih oznaka, a kretao se po asfaltirano-travnatom prostoru s istočne strane kolnika Ulice Ćire Truhelke, javlja policija.





Prilikom kretanja, naglo je povećao brzinu kretanja, postižući pritom gornju granicu dopuštenog broja okretaja motora, što je izravno uzrokovalo proklizavanje pogonskih kotača i višestruko okretanje vozila oko svoje osi, izazivajući time veliku i nesnošljivu buku, tzv. škripanje ili cviljenje guma te nastanak dima, a zbog proklizavanja guma na zemljano-travnatoj površini i podizanje prašine.



Kako navode, opisanim ponašanjem na javnom mjestu, na naročito drzak i nepristojan način izazvao je osjećaj uznemirenosti i straha kod prisutnih građana u okolnim stambenim objektima, drugih sudionika u prometu (pješaka) koji su se u vrijeme počinjenja djela nalazili u neposrednoj blizini mjesta događaja, kao i prolaznika u široj zoni mjesta počinjenja prekršaja, čime je grubo narušio njihov mir u trajanju od oko jedne minute.



Osumnjičeni je u petak, 26. lipnja uhićen te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Ujedno, istog dana automobil kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja upućen je u stanicu za tehnički pregled vozila na izvanredni tehnički pregled.



Nakon pregleda, isključen je iz prometa zbog više utvrđenih opasnih nedostataka i to: korozija vozila, zauljenost motora, potrošeni pneumatici, oštećeni uređaji za osvjetljavanje.

Policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim i kazni novčanom kaznom u iznosu od 4.000 eura.



Sud je okrivljenika pustio na slobodu te će odluka biti donesena naknadno.