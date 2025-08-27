Obavijesti

News

Komentari 0
OSUDILI GA NA UVJETNU

Tinejdžer koji je pomogao u planiranju napada na koncert Taylor Swift neće ići u zatvor

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tinejdžer koji je pomogao u planiranju napada na koncert Taylor Swift neće ići u zatvor
Foto: Liam McBurney/PRESS ASSOCIATION

Prema navodima suda, Mohammad A. se radikalizirao kroz propagandu Islamske države na internetu te je pomagao vršnjaku u Austriji u planiranju napada

Berlinski sud osudio je sirijskog tinejdžera zbog pomaganja u planiranju napada na koncert američke pop-zvijezde Taylor Swift u Beču. Šesnaestogodišnjak, kojeg su tužitelji identificirali kao Mohammada A., proglašen je krivim za “pripremu teškog kaznenog djela nasilja koje ugrožava državu” i “podršku terorističkom činu u inozemstvu”. Dobio je kaznu od 18 mjeseci zatvora uvjetno, prenosi Guardian.

Prema navodima suda, Mohammad A. se radikalizirao kroz propagandu Islamske države na internetu te je pomagao vršnjaku u Austriji u planiranju napada. Poslao mu je video s uputama za izradu bombe i povezao ga s članom IS-a. Tinejdžer je tijekom suđenja u potpunosti priznao krivnju.

Zbog ove prijetnje prošlog je kolovoza otkazan bečki dio Swiftine rekordne Eras turneje, nakon što su uhitili dvoje ljudi osumnjičenih za pripremu napada. Austrijske vlasti tada su privele i 19-godišnjaka za kojeg se sumnja da je planirao napad u bečkoj regiji, a policija je navela kako su koncerti Taylor Swift bili “u fokusu” plana.

ČEKA JU NOVA TITULA Zaruke godine! Taylor Swift je rekla 'da' svom Travisu Kelceu, a postaje i hrvatska nevjesta...
Zaruke godine! Taylor Swift je rekla 'da' svom Travisu Kelceu, a postaje i hrvatska nevjesta...

Prema riječima austrijskih dužnosnika, glavni osumnjičenik, Austrijanac makedonskog podrijetla, priznao je da je namjeravao izvesti napad koristeći eksploziv i noževe, a vlasti su u sklopu istrage pritvorile troje tinejdžera.

Mohammad A. uhićen je prošlog rujna u gradu Frankfurt an der Oder, gdje je pohađao školu. Taylor Swift kasnije je na društvenim mrežama napisala da ju je “razlog otkazivanja ispunio novim osjećajem straha i golemom krivnjom, jer su mnogi planirali doći na te koncerte”.

Njemačke vlasti ističu kako bilježe sve veći broj slučajeva radikalizacije mladih, i to ne samo među islamskim ekstremistima, nego i u krugovima krajnje desnice i radikalne ljevice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025