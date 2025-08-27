Tinejdžer koji je pomogao u planiranju napada na koncert Taylor Swift neće ići u zatvor

Berlinski sud osudio je sirijskog tinejdžera zbog pomaganja u planiranju napada na koncert američke pop-zvijezde Taylor Swift u Beču. Šesnaestogodišnjak, kojeg su tužitelji identificirali kao Mohammada A., proglašen je krivim za “pripremu teškog kaznenog djela nasilja koje ugrožava državu” i “podršku terorističkom činu u inozemstvu”. Dobio je kaznu od 18 mjeseci zatvora uvjetno, prenosi Guardian.

Prema navodima suda, Mohammad A. se radikalizirao kroz propagandu Islamske države na internetu te je pomagao vršnjaku u Austriji u planiranju napada. Poslao mu je video s uputama za izradu bombe i povezao ga s članom IS-a. Tinejdžer je tijekom suđenja u potpunosti priznao krivnju.

Zbog ove prijetnje prošlog je kolovoza otkazan bečki dio Swiftine rekordne Eras turneje, nakon što su uhitili dvoje ljudi osumnjičenih za pripremu napada. Austrijske vlasti tada su privele i 19-godišnjaka za kojeg se sumnja da je planirao napad u bečkoj regiji, a policija je navela kako su koncerti Taylor Swift bili “u fokusu” plana.

Prema riječima austrijskih dužnosnika, glavni osumnjičenik, Austrijanac makedonskog podrijetla, priznao je da je namjeravao izvesti napad koristeći eksploziv i noževe, a vlasti su u sklopu istrage pritvorile troje tinejdžera.

Mohammad A. uhićen je prošlog rujna u gradu Frankfurt an der Oder, gdje je pohađao školu. Taylor Swift kasnije je na društvenim mrežama napisala da ju je “razlog otkazivanja ispunio novim osjećajem straha i golemom krivnjom, jer su mnogi planirali doći na te koncerte”.

Njemačke vlasti ističu kako bilježe sve veći broj slučajeva radikalizacije mladih, i to ne samo među islamskim ekstremistima, nego i u krugovima krajnje desnice i radikalne ljevice.