Taylor Swift i Travis Kelce podigli su svoju vezu na novu razinu, zaručili su se! Vijest je objavila Taylor na Instagramu, a fanove je dodatno nasmijala opisom
REKLA JE 'DA'!
Zaručili se Taylor Swift i Travis!
Čitanje članka: < 1 min
Taylor Swift više nije samo pop zvijezda koja puni stadione, sad je i buduća mladenka! Pjevačica je na Instagramu objavila da se zaručila za svog partnera Travisa Kelcea, zvijezdu Kansas City Chiefsa.
Objavu je, naravno, začinila duhovitim opisom: 'Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog će se vjenčati.' Uz to je podijelila i fotografije samog trenutka prosidbe, na kojima Kelce kleči ispred nje.
Inače, par je javno priznao vezu u rujnu 2023. godine. Od tada on ne propušta njezine koncerte, a ona njegove utakmice. Prošle godine je Taylor Swift postala najbogatija glazbenica u povijesti, njezin se imetak procjenjuje na nešto više od 1,6 milijardi dolara.
