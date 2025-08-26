Zaručili se Taylor Swift i Travis!

Taylor Swift više nije samo pop zvijezda koja puni stadione, sad je i buduća mladenka! Pjevačica je na Instagramu objavila da se zaručila za svog partnera Travisa Kelcea, zvijezdu Kansas City Chiefsa.

Objavu je, naravno, začinila duhovitim opisom: 'Vaša profesorica engleskog i vaš profesor tjelesnog će se vjenčati.' Uz to je podijelila i fotografije samog trenutka prosidbe, na kojima Kelce kleči ispred nje.

Foto: Instagram

Inače, par je javno priznao vezu u rujnu 2023. godine. Od tada on ne propušta njezine koncerte, a ona njegove utakmice. Prošle godine je Taylor Swift postala najbogatija glazbenica u povijesti, njezin se imetak procjenjuje na nešto više od 1,6 milijardi dolara.

Foto: Instagram