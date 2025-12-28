Tinejdžerica misteriozno nestala na Badnjak. Prijateljica: 'Rekla mi je samo ove četiri riječi...'

U San Antoniju u Teksasu19-godišnja Camila "Cami" Mendoza Olmos misteriozno je nestala iz obiteljskog doma na sam Badnjak. Dok policija i volonteri pretražuju svaki kutak, njezina najbolja prijateljica otkrila je posljednje riječi koje su razmijenile dan prije nestanka, piše New York Post. Camila, studentica Northwest Vista Community Collegea, posljednji je put viđena ispred svoje kuće u srijedu, nešto prije sedam sati ujutro, odjevena samo u pidžamu i majicu s kapuljačom. Snimka nadzorne kamere zabilježila je kako pretražuje svoj automobil, nakon čega joj se gubi svaki trag.

Foto: New York Post

Prijateljica otkrila što joj je rekla

Dan prije nestanka, Cami se čula sa svojom najboljom prijateljicom iz djetinjstva, Camilom Estrellom. Dogovarale su se za odlazak u kupovinu haljine za obiteljsko slavlje Estrellinog dečka.

Bio je to uobičajen, vedar razgovor kakve su vodile svakodnevno. Nitko nije mogao naslutiti da će to biti njihov posljednji.

‌- Rekla je: 'Zbogom, Cami, volim te' - prisjetila se potresena Estrella u razgovoru za The Post. ‌

- Bila je osoba puna ljubavi. Ovo je tako neočekivano, nikada nismo mogle zamisliti da će se ovako nešto dogoditi - dodala je.

Prijatelji ističu kako je bilo krajnje neobično da Cami u svoju uobičajenu jutarnju šetnju ode bez mobitela, jer je gotovo uvijek tijekom šetnje razgovarala s nekim.

Foto: New York Post

Kobno jutro i očajnička potraga

Drama je započela u srijedu ujutro. Camilina majka, Rosario Olmos, ispričala je kako su spavale u istom krevetu kada je osjetila da njezina kći ustaje. Pretpostavila je da ide u svoju redovitu jutarnju šetnju. No, kada se Cami nije vratila nakon uobičajenog vremena, majku je obuzela panika. Oko 9:30 sati pokušala ju je nazvati, no mobitel je pronašla na krevetu, s praznom baterijom.

‌- Stavila sam ga puniti i izašla je tražiti. Mislila sam da ću je pronaći kao i druge puta, kako šeta, pa da ćemo se zajedno vratiti kući - ispričala je slomljena majka za lokalne medije.

Ubrzo je pozvala policiju.

Na teren su izašli i psi tragači, no nisu uspjeli pronaći nikakav trag. Obitelj i prijatelji proveli su Božić pretražujući susjedstvo, ali bez uspjeha. Njezin automobil ostao je parkiran ispred kuće, a vjeruje se da je sa sobom ponijela samo ključeve automobila i možda vozačku dozvolu.

Foto: New York Post

"Ovo nije Božić, ovo je noćna mora"

Za obitelj Olmos blagdani su se pretvorili u agoniju. Rođaci koji su otputovali na odmor odmah su se vratili kako bi pomogli u potrazi.

‌- Ovo jednostavno nije Cami. Odmah smo znali da se nešto dogodilo - izjavila je njezina teta, Nancy Olmos, koja je primila Cami i njezinu majku kada su se 2012. doselile u Teksas iz Kalifornije. ‌

- Ovo za nas nije bio Božić. Ovo je noćna mora - kazala je.

Policija okruga Bexar izdala je upozorenje za nestalu osobu, navodeći kako je Camila "moguće ugrožena". Opisana je kao djevojka visoka oko 162 centimetra i teška oko 50 kilograma. U trenutku nestanka nosila je crnu majicu s kapuljačom, svijetloplave hlače od pidžame i bijele tenisice. Njezina majka Rosario kroz suze moli za pomoć i povratak svoje kćeri.

‌- Samo molim Boga da je, molim vas, vrati kući. Dovedite mi je natrag - zavapila je.

