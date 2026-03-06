Obavijesti

OD POČETKA TRAVNJA

Tisak gasi uslugu Tisak paket

Piše Antonela Šaponja,
Šibenik: Tisak plus otkazao je ugovor kojim se regulira distribucija i prodaja tiska | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Predaja novih paketa obustavljena je od ponedjeljka, 16. ožujka, što znači da od tog datuma više neće biti moguća predaja novih paketa, dok će se preuzimanje poslanih paketa obustaviti u srijedu, 1. travnja 2026.

Od 1. travnja TISAK gasi uslugu Tisak paket putem koje su građani na prodajnim mjestima Tiska mogli slati i preuzimati pakete na području cijele Hrvatske, javili su iz tvrtke. 

Usluga Tisak paket korisnicima je omogućavala predaju i preuzimanje pošiljaka na širokoj mreži kioska Tiska. Usluga je obuhvaćala i mogućnost predaje paketa na kioscima drugih prodajnih lanaca, uz dostavu na prodajno mjesto Tiska te se i ta mogućnost ukida.

Odluka o gašenju, kako su objasnili iz Tiska, dio je reorganizacije poslovanja kompanije koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati.

