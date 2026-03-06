Od 1. travnja TISAK gasi uslugu Tisak paket putem koje su građani na prodajnim mjestima Tiska mogli slati i preuzimati pakete na području cijele Hrvatske, javili su iz tvrtke.

Predaja novih paketa obustavljena je od ponedjeljka, 16. ožujka, što znači da od tog datuma više neće biti moguća predaja novih paketa, dok će se preuzimanje poslanih paketa obustaviti u srijedu, 1. travnja 2026.

Usluga Tisak paket korisnicima je omogućavala predaju i preuzimanje pošiljaka na širokoj mreži kioska Tiska. Usluga je obuhvaćala i mogućnost predaje paketa na kioscima drugih prodajnih lanaca, uz dostavu na prodajno mjesto Tiska te se i ta mogućnost ukida.

Odluka o gašenju, kako su objasnili iz Tiska, dio je reorganizacije poslovanja kompanije koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati.