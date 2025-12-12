Obavijesti

News

Komentari 0
IZ PRORAČUNA

Tisućama Hrvata na račune stiže 150 eura, evo kada kreće isplata

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tisućama Hrvata na račune stiže 150 eura, evo kada kreće isplata
Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 161 korisnika (80,25 % žena i 19,75 % muškaraca), za što je osigurano 2.953.442, 60 eura iz Državnog proračuna

U ponedjeljak 15. prosinca 2025. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 161 korisnika (80,25 % žena i 19,75 % muškaraca), za što je osigurano 2.953.442, 60 eura iz Državnog proračuna.

Od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.

Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu
Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

SVE NA JEDNOM MJESTU Što je novo u 2021.? Uvodi se nacionalna naknada za starije, minimalna plaća je 3400 kuna
Što je novo u 2021.? Uvodi se nacionalna naknada za starije, minimalna plaća je 3400 kuna

- da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

- da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)

- da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'
PRVI PRISKOČILI U POMOĆ

Detalji drame u Slavonskom Brodu: 'Žena je vikala, ušao sam u ledenu Savu i spasio je'

Čamac s13 migranata prevrnuo se u Savi u samom centru Slavonskog Broda u četvrtak rano ujutro. Odmah je počela akcija spašavanja, a poginulo je troje ljudi
Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'
KAD ZASTUPNICI PARKIRAJU

Tu se ne može parkirati, ali on je iz Možemo: 'Ma teško je naći mjesto, žao mi je. Žurio sam se'

Činjenica jest da sam nekoliko puta tamo parkirao i to kad sam bio u najgoroj žurbi, kazao nam je saborski zastupnik Možemo!.
Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći
ISTRAGA OTKRILA JEZIVE DETALJE

Završili su istragu brutalnog ubojstva švicarske misice: Otac joj je glavu pronašao u vreći

Detalji iz istrage otkrivaju priču o hororu koji se odvijao iza zatvorenih vrata naizgled savršene obitelji, a kulminirao je zastrašujućim otkrićem u podrumu obiteljske kuće. Rieben se nalazi u pritvoru, a datum suđenja još nije određen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025