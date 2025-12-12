Tisućama Hrvata na račune stiže 150 eura, evo kada kreće isplata

U ponedjeljak 15. prosinca 2025. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 161 korisnika (80,25 % žena i 19,75 % muškaraca), za što je osigurano 2.953.442, 60 eura iz Državnog proračuna.

Od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.

Od 1. siječnja euro postaje službena valuta u Hrvatskoj i nakon 29 godina zamijenit će kunu | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:

- da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju

- da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)

- da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi