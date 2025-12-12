Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 161 korisnika (80,25 % žena i 19,75 % muškaraca), za što je osigurano 2.953.442, 60 eura iz Državnog proračuna
Tisućama Hrvata na račune stiže 150 eura, evo kada kreće isplata
U ponedjeljak 15. prosinca 2025. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za studeni korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 161 korisnika (80,25 % žena i 19,75 % muškaraca), za što je osigurano 2.953.442, 60 eura iz Državnog proračuna.
Od 1. siječnja 2025. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 154,50 eura.
Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života, s prebivalištem na području RH u neprekidnom trajanju od 10 godina neposredno prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava, što je osnovni uvjet, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uvjeti, a to su:
- da nije korisnik mirovine niti osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju
- da njegov prihod i/ili prihod članova njegovoga kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi dvostruki iznos nacionalne naknade za starije osobe (309,00 eura)
- da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi
