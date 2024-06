Tisuće Izraelaca prosvjedovale u Tel Avivu protiv Netanyahua

Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u subotu navečer u Tel Avivu mašući izraelskim zastavama i uzvikujući slogane protiv vlade premijera Benjamina Netanyahua te zahtijevajući prijevremene izbore i povratak talaca držanih u Gazi.

Slični prosvjedi okupili su posljednjih tjedana desetke tisuća ljudi u Tel Avivu, najvećem izraelskom gradu, koji su prosvjedovali protiv upravljanja ratom u Gazi i nesposobnosti premijera da pregovara o oslobađanju desetaka talaca koji su još uvijek držani na palestinskom teritoriju.

Demonstration against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's government and a call for the release of hostages in Gaza, amid the Israel-Hamas conflict, in Tel Aviv | Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Mnogi prosvjednici držali su natpise "Ministar kriminala" i "Zaustavite rat", navodi agencija France Presse.

"Ovdje sam jer se bojim za budućnost svojih unuka. Neće biti budućnosti za njih ako se ne riješimo ove grozne vlade", rekao je Shai Erel, 66-godišnji poduzetnik.

Organizatori su u subotu procijenili broj prosvjednika na više od 150.000 ljudi, nazvavši to najvećim okupljanjem od početka rata u Gazi potaknutog krvavim napadom islamističkog pokreta Hamas na izraelski teritorij 7. listopada.

Neki prosvjednici legli su na tlo prekriveno crvenom bojom na gradskom Trgu demokracije kako bi protestirali protiv onoga što vide kao "smrt demokracije" u zemlji pod Netanyahuom.

Obraćajući se okupljenima, Yuval Diskin, bivši šef izraelske agencije za unutarnju sigurnost Shin Bet, nazvao je gospodina Netanyahua "najgorim premijerom Izraela".

Okupljeni Izraelci obilježili su i 20. rođendana Naame Levy, koju od 7. listopada drže kao taokinju u Gazi, pozivajući na trenutni prekid vatre u ratu protiv palestinske militantne skupine Hamas, prenosi Reuters.

Puštajući balone i pjevajući uz ritam bubnjeva, prosvjednici su dijelili kolače ukrašene rođendanskim svjećicama, zahtijevajući oslobađanje svih talaca koje je skupina Hamas uzela nakon krvoprolića u Izraelu prije osam mjeseci.

"Ona treba biti ovdje sa svojom obitelji, sa svojim prijateljima", rekao je Yoni Levy (52) Naamin otac, noseći košulju s likom svoje kćeri.

Video Naame koji su Hamasovi militanti objavili 7. listopada prikazuje je s rukama vezanim na leđima, odjevenu u poderanu pidžamu i vidno ozlijeđenu i brzo se proširio društvenim mrežama.

Djevojka je upravo bila započela svoje dužnosti u izraelskoj vojsci kada je uhvaćena, zajedno s četirima drugim vojnikinjama, u napadu kojim je započeo ovaj izraelski rat u Gazi.

Hamas je u napadu ubio oko 1200 ljudi i zarobio više od 250 talaca. Izraelski odgovor ostavio je Gazu u ruševinama i odnio više od 37.400 ljudi, uključujući 101 osobu u posljednja 24 sata, prema palestinskim zdravstvenim vlastima.