Titoizam i desničari: Zaiskrilo između Raspudića i Peović

Oboje se slažu da nam treba istražno povjerenstvo oko Janafa, a Peović kaže da se mora otkriti jesu li istrage odgađane zbog nekih razloga kao što su izbori

<p>Ne mogu izdvojiti što bi od svega toga bilo vrijedno spomena. Ono o čemu on ne govori je obespravljena većina, a isto tako strašno je da misli da u Hrvatskoj nema gladnih, ali to me ne čudi jer riječ je o čovjeku koji bio premijer i za njegova mandata prošao je zakon o predstečajnim nagodbama, rekla je Katarina Peović u <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3901838/o-predsjedniku-koji-je-postao-heroj-desnice-janaf-u-klubu-govore-gosti-direkta-katarina-peovic-i-nino-raspudic/">RTL Direktu</a> o posljednjim napadima predsjednika Milanovića.</p><p>- Ne želim gubiti energiju i vrijeme o Milanovićevom prepucavanju s kritičarima, treba se usmjeriti na važnije stvari, a jedna od njih je da dan je prije uhićenja direktor velikog državnog poduzeća ostavio milijune u kešu u kući zamjenice županijskog državnog odvjetnika, žene koja je jedna od troje koja je pisala optužnicu za Agrokor, da govorimo o bilo čemu drugome to je sretanje s fokusa. To se ne događa ni u Kolumbiji - rekao je Nino Raspudić.</p><p>Na pitanje kako to da je postao heroj desnice kaže se njemu čini da je jednak omjer onih koji ga hvale.</p><p>- Ljudi vole čuti istinu i onda kada je gruba. No, žao mi je što se ne razgovara o meritumu onoga što je iznosio, primjerice oko Gonga - rekao je.</p><p>- Potpuno je nebitno što on sada govori, ako se sada sviđa desnici nadam se da se neće sviđati na način kako to radi Raspudić i da će stati na stranu i zabraniti pobačaj pa i silovanim ženama. Što se tiče afera, treba gledati da iz godine u godinu izlaze korupcije i tko još vjeruje da ako maknemo Todorića i takve s poduzetničke scene da će problem biti riješen. Mi moramo korjenito mijenjati stvari - poručila je Peović.</p><p>Oboje se slažu da nam treba istražno povjerenstvo oko Janafa, a Peović kaže da se mora otkriti jesu li istrage odgađane zbog nekih razloga kao što su izbori, je li riječ o nečasnim radnjama.</p><p>- Ali ono što mene brine jest da imamo sistemsku korupciju od devedesetih, uspješan model poduzetništva u slučajevima kao što su Todorić i Petek i da ti ljudi nisu uhvaćeni s prstima u pekmezu bili bi uspješni poduzetnici - rekla je.</p><p>- Ovo smo Povjerenstvo koncipirali da se ne bavi konkretnim slučajem, nego bavi dubljim problemima da pucaju mjere i da cure informacije iz DORH-a. Tu je opasna isprepletenost vrha politike, pravosuđa,vodstva javnih poduzeća i nekakvog polukriminalnog miljea - dodaje Raspudić.</p><p>Pred kraj emisije je i zaiskrilo između njih dvoje.</p><p>- Najvažnije je da desnica govori o toleranciji - kazala je Raspudiću Katarina Peović.</p><p>- Ja se nikad nisam deklarirao kao desničar - rekao je Raspudić.</p><p>- Ni ne moraš, to svi znaju - dobacila mu je Peović.</p><p>- Mi smo u klubu Mosta antitotalitaristi, a vi slijedite tekovine titoizma, komunističke Jugoslavije - rekao joj je Raspudić.</p><p>- Titoizam je samo tebi u glavi - odgovorila je Peović.</p><p>Peović je potom potvrdila da će biti kandidatkinja za gradonačelnicu Rijeke, a Raspudić je dodao nije ni potvrdio ni negirao da se planira uključiti u utrku u Zagrebu.</p>