Titove škole za palestinske teroriste: CIA je tvrdila da je Jugoslavija sponzorirala PLO

U ponedjeljak, 2. lipnja, navršila se 61. godišnjica službenog proglašenja Palestinske oslobodilačke organizacije (PLO). Za neke teroristička, za druge mitska organizacija koja se bori za nezavisnost Palestinaca i oslobođenje od izraelskog jarma, PLO i danas ostaje jedina politička struktura koju svijet vidi kao jasnog i pravnog predstavnika Palestinaca, a priznao ju je čak i UN. No kako to biva na užarenom Bliskom istoku, PLO čine fragmentirane i u nekim slučajevima sukobljene strane koje karakterizira ideološka divergencija, ali i način na koji bi se Palestinci trebali domoći nacionalne države. Definitivno najveći utjecaj u PLO-u i danas ima Fatah. Vojno-političku organizaciju je 1954. osnovao mladi student i korifej palestinske borbe za državnost Jaser Arafat. Iako su sproveli brojne terorističke napade, otmice i smaknuća, nakon izraelske invazije na Libanon 1982., pokolja pripadnika PLO-a od strane libanonskih kršćanskih milicija i ostracizma Arafata i PLO vrhuške u Tunis, došlo je do kopernikanskog obrata i kvintesencija napora za samostalnost postala je diplomacija, a ne oružani sukobi. Kulminacija se dogodila 1993., kad su Arafat i izraelski premijer Yitzhak Rabin potpisali Sporazum iz Osla kojim se trebalo postići dvodržavno rješenje. Ipak, do mira nikad nije došlo, a Fatah, koji danas kontrolira Zapadnu obalu, u Gazi je detronizirao ekstremni i fundamentalistički Hamas 2007. U kontekstu krvave borbe za palestinsku neovisnost veliku ulogu igrali su i ovi prostori, točnije Jugoslavija. Slomom kolonijalističkog svjetskog poretka koji je nastao na Berlinskoj konferenciji 1885., Jugoslavija i globalni jug našli su se u kandžama Sovjetskog Saveza i SAD-a. Tito je upravo u arapskom svijetu našao saveznike, prvenstveno Nassera, i osnovao Pokret nesvrstanih. To je rezultiralo velikom inklinacijom Beograda prema državotvornosti Palestinaca, a to nije prošlo ispod radara na Zapadu. Tako je CIA 3. ožujka 1986. sastavila ekspoze pod nazivom “Jugoslavija: PLO veze i terorizam”. U dokumentu na sedam stranica CIA je iznijela ozbiljne optužbe da Jugoslavija sponzorira palestinski terorizam, trenira njihove borce i pruža utočište svjetskim bjeguncima. Jugoslavenska podrška arapskoj i palestinskoj strani u razmiricama s Izraelom proizlazi iz prisnog odnosa Tita i Nassera iz 50-ih godina. Tito nije skrivao simpatije prema PLO-u i dozvolio je da sovjetski transportni avion prepun oružja leti kroz jugoslavenski zračni prostor tijekom Jomkipurskog rata 1967. za Egipat. CIA je u dokumentu posebno naglasila Titovo inzistiranje 1975. da UN donese rezoluciju kojom bi cionizam bio označen kao vrsta rasizma. Američki obavještajci su, zanimljivo, naveli dvostruke standarde u njegovu poimanju terorizma i borbe za neovisnost. CIA je naglasila kako je Tito nebrojeno puta osudio hrvatsku emigraciju i prijetnju koju su predstavljali Jugoslaviji, ali je u isto vrijeme podržavao PLO i omogućio im nesmetan prolaz kroz zemlju. Jugoslavija je 70-ih u Beogradu otvorila diplomatsku misiju PLO-a, za koju je CIA smatrala da služi kao paravan kojim se motre pripadnici PLO-a u Jugoslaviji i uspostavljaju kontakti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+