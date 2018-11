'Tjeraju me grijesi mog naroda. Ja nisam ubijao u Vukovaru...'

Čedomir Petrović, sin srpskog glumca Miodraga Petrovića Čkalje u Centralnom dnevniku na FaceTV govorio je otvoreno poput svoga oca. O ocu Petrović je rekao: 'Nije teško biti sin velikog čovjeka ako ideš svojim putem. Ipak, više mi je odmogao nego pomogao zbog svoje otvorenosti i istine koju je govorio. Kad je otišao u penziju pritisak je prešao na nas, njegovu unuku i mene. Plaćamo cijenu njegove otvorenosti, ali se ne kajemo. Uvijek su pretjerivali o njegovom životu, nije živio loše, ali nije imao ni ušteđevinu. Volio je trošiti, a nikada nije popio kap alkohola'.

Čkalja je bio glumac jednog drugog, dalekog vremena u kojem je glumio pred Titom.

- Telefonski razgovori na Novakove tekstove postali su toliko poznati da je dogurao do Skupštine, da pred Titom telefonira, imao je veliku tremu, ali Tito je bio zadovoljan. Često ga je zvao u Karađorđevo i u ponoć čak. Tito je ocu dao zlatan sat - kazao je Petrović, javlja FaceTV.

Što ga tjera da se oglasi teškim, istinitim rečenicama o Bosni i bivšim vremenima, pojasnio je: 'Tjeraju me grijesi mog naroda. Pripadam tom narodu i to je ono što me tjera. Dodika je izabrao narod koji zna kakve nevolje može donijeti. Znam što je radio dio mog naroda i osjećao sam potrebu da se distanciram od toga. Da objasnim ljudima da ja nisam ubijao u Srebrenici i Vukovaru. Ja ne pripadam takvom narodu. Sa ovog mjesta izjavljujem saučešće jednom od najljepših gradova, Vukovaru. Ja se sjećam ovoga jer to je ono što udara u glavu i ostaje kao pečat. Kao rana koja stalno boli'.

Ljubav prema Bosni i Hercegovini posebna je za ovog čovjeka.

- Kako da ne volim Bosnu i Hercegovinu. Moj otac je išao po cijeloj Jugoslaviji u svojim turnejama u kojima sam prešao Bosnu uzduž i poprijeko. Uvijek mi je tu bilo najljepše. Mislio sam da je Bosanac neko iz Bosne, a rekli su mi da to ne postoji. Saznao sam da je Bosanac: Hrvat, Bošnjak i Srbin. Kad je došlo do strašnog zla doživio sam veliko razočarenje zbog kojeg bi volio da se vrati vrijeme i ona trojica postanu ponovo Bosanci - kazao je Petrović.

'Genocid je nešto što se ne negira'

O srpskoj premijerki i greški koju je napravila u razgovoru sa Sebastijanom, rekao je: 'Nije se raspitala s kim razgovara. Ona nije političar, nego stručnjak svoje struke. Genocid je nešto što se ne negira. Je li trebalo da pobiju sve muslimane da ona kaže da se desio genocid. Osam i po hiljada muškaraca govori o tome da se znalo što se radi. To je genocid. Ono što je Mladić rekao uživo na televiziji je kontinuitet vlasti. To javljanje je strašno i ne dešava se slučajno. Zločinci se vraćaju da predaju kako se ubija. Tako je godinama. Vulin, Dačić i svi čekaju da Vučić posrne da svi skoče na njega da ga sruše. To je taj kontinuitet'.

'Srbija treba priznati Kosovo. Mali smo mi, nećemo dalje ići'

Upitan je što bi Srbija trebala napraviti u situaciji sa Kosovom.

- Srbija treba priznati Kosovo. Mali smo mi, nećemo dalje ići. Brnabić je izjavom unazadila Srbiju, mnoga pitanja zbog toga neće biti otvorena. Ne priznaju Kosovo jer se plaše gubitka vlasti, položaja. Htjeli bi da se na Kosovu vlada onako kako oni u Beogradu hoće. Ako Vučić ne može priznati Kosovo neka ovlasti mene. Potpisat ću priznanje. To je ono što donosi dobro našem narodu - kazao je Čedomir, pa onda dodao: 'Da bi ušli u EU prvo se ulazi u NATO, a NATO je Srbiji važan kad su elementarne nepogodne u pitanju. A puno ih je. Kultura je vrlo važna, obična kultura ponašanja, a mi je nemamo'.

'Srbi moraju priznati što su radili. Kakve zločine su činili'

Srbi moraju priznati zločine, rekao je i dodao: 'Srbi moraju priznati što su radili. Kakve zločine su činili. Ja govorim o svojima, zločine su činili svi, a neka ih priznaju svi, neki drugi glumci kao što to je radim. Moraš prijeći u to vrijeme da bi razumio, shvatio što se desilo. Sigurno da zločinaca ima i među Hrvatima i Bošnjacima, ali nas je najviše. Mi smo prvi počeli. Hajde da se uhvatimo za ruke, Vučić sa svima, da se vratimo na Kosovsku bitku od koje kreće sve zlo. Historija je strašno kriva. I Crkva je kriva jer je blagosiljala one koji su išli da ubijaju. Narod najbolje shvaća ako govorite direktno.Postoje pitanja koja se moraju otvarati. Pitanja o Bulatu, Tepiću, Sinđeliću.Pitanja zbog kojih se Srbija boji da Kosovo neće čuvati njihovo blago, a čuvalo bi ga bolje od Srbije.'