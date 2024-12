Tko bi mogao profitirati, a tko izgubiti glasove? Imamo i nove zvijezde, žrtve, ali i razočaranja

Sinoć održana debata na HRT-u bi trebala biti jedina na kojoj će biti svih osam predsjedničkih kandidata i kandidatkinja. Aktualni predsjednik Zoran Milanović je najavio da će doći samo na nju. Opći dojam je da je bila dosadnjikava, a pravi hit je bio nezavisni kandidat Niko Tokić Kartelo. Zahvaljujući njemu koji je potrošio 100.000 eura u kampanji, gledatelji su se mogli i nasmijati. Ono što se javnoj televiziji ne bi smjelo dogoditi je da voditelj par puta "prekrsti" predsjedničkog kandidata, pa ga nazove Janjić iako je nezavisni kandidat Tomislav Jonjić.

Donosimo i analizu svakog predsjedničkog kandidata i to po abecednom redu koji je i na glasačkom listiću za prvi krug izbora u nedjelju.

MIRO BULJ – MOST

Glasajte za mene, ja sam jedan od vas, čovjek iz naroda. To je glavna Buljeva poruka, a kako je dugogodišnji saborski zastupnik, njegovi stavovi koje je iznio su uvelike poznati. Često populističkim izjavama on ipak cilja na onaj dio birača nižeg obrazovanja. Teško je zamisliti Bulja na nekim diplomatskim prijemima. Ali on ionako u ovoj kampanji stvara temelj za lokalne izbore jer je Mostu ostao još samo Sinj. Bulj je igrao na strah od migranata i tvrdi da je granica "propusna kao švicarski sir" te bi na nju slao vojsku iako to nije potpuno točno. Govori o "fašističkim mjerama" za vrijeme korone i sebe predstavlja kao otpor sustavu. Profilira se i kao čovjek koji neće srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću prostirati "crveni tepih". Bulj je stalno izlazio iz zadanog vremena i brzo ispucavao svoje pravo na replike. Fokus napada su mu bili Milanović i Primorac. Milanovića je efektno prozvao da se drugačije ponaša u Hrvatskoj nego u inozemstvo i podsjetio na poruku aktualnog predsjednika da će proganjati kao "vrag grešnu dušu" one koji glasaju za ulazak Finske i Švedske u NATO da bi se kasnije ušutio. Dragana Primorca je prozvao da je bio korumpiranoj vladi Ive Sanadera. Bulj vjerojatno nije dobio niti izgubio ništa ovom debatom. Oni koji cijene njegov "narodski" govor i stavove će ga i dalje podupirati, oni koji su zgroženi su to i dalje ostali.

TOMISLAV JONJIĆ- NEZAVISNI

Na rascjepkanoj desnici, on je iskočio kao novo lice iako je dosad već bio i zastupnik u zagrebačkoj Skupštini i drugi čovjek stranke Zlatka Hasanbegovića s kojim se razišao. Ovaj dugogodišnji odvjetnik je imao jasne, precizne stavove koje je elokventno iznosio točno u zadanom vremenu i ne ulazeći u svađalačku retoriku. Njegovi stavovi se mogu svesti da je za sadašnje stanje uvelike kriv "jugokomunistički mentalitet" te da zemljom vladaju potomci komunista, a što on planira promijeniti. Prilično ispravno detektira da je problem pravosuđa i napredovanje i postavljanje ljudi na čelne funkcije po stranačkoj i nepotističkoj liniji. Meta napada su mu bili Primorac i Milanović, a za obojicu je ustvrdio da su "komunistički gojenci". Primorca a koji mu je konkurent je prozvao da je "negacija autentičnog HDZ-ovca", a Milanovića da služi Moskvi. Iako je imao dovoljno vremena, nije stigao obrazložiti niti predstaviti promjene Ustava koje su kod njega najradikalnije: od povećanje ovlasti predsjednika, promjene izbornog sustava, vraćanje dvodomnog Sabora...

Jonjiću su za osim komunista, u skladu s čvrstom desničarskom retorikom najčešći krivci i Srbi, pa je čak i "penetraciju srpskog kapitala" naveo kao razlog zašto nije imao prostora u medijima. Obećao je "povratak kršćanskim korijenima", a podržava i nedokazane teorije o zamjeni stanovništva. Jonjić je zaglavio u prošlosti, ali ako modernizira stavove i ostane u politici, na rascjepkanoj desnici bi se mogao prometnuti u novog vođu i okupiti dobar dio desnih snaga.

IVANA KEKIN – MOŽEMO

Iako je rekla da se kandidirala jer aktualni predsjednik nema nikakve lijeve politike, u oči upada da Milanovića baš niti jednom nije napala niti kritizirala nakon što je javno dao podršku u slučaju kave njenog supruga s Nikicom Jelavićem. Neobično je to jer je u studiju bila jedina kandidatkinja ljevije od Milanovića. Taj slučaj kave je u debati uspjela preokrenuti u svoju korist nekoliko puta se predstavljajući kao žrtva difamacijske kampanje jer je upozorila na povezanost zdravstvenog sustava s podzemljem. "Nećete me ušutkati" njena je glavna poruka. Jedina je nametnula temu rata na Bliskom istoku. Poručila je da bi odmah priznala Palestinu iako to ne može kao predsjednica učiniti samostalno. Poentirala je pak jer joj Primorac na višekratno pitanje nije odgovorio bi li uhitio svog prijatelja i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua kojeg za ratne zločine tereti Međunarodni kazneni sud. Samo je preokrenula očima na pitanje Tokić Kartela bi li promijenila spol kako bi opravdala "svoju ideologiju" i nije gubila vrijeme na takve replike. Napala je efikasno Primorca zbog duga koji koji su porezni obveznici platili za uređenje ministarstva, a Selak-Raspudić jer je financira i osoba koja protiv nje vodi difamacijsku kampanju lažima i osobe koje inače podupiru Željku Markić. Kandidatima s desnice koji su se divili Donaldu Trumpu zbog "tradicionalnih vrijednosti" je pitala znaju li da je osuđeni zlostavljač žena i jesu li to te vrijednosti za koje se zalažu. Nije dobila odgovor.

Mnoge slušatelje iritira preagresivni stav Kekin, ali u sučeljavanju je veći dio to uspjela suspregnuti i jasno komunicirati aktualne probleme, pogotovo u zdravstvu. Pozicija žrtve i njene poruke bi mogli pasti na širi krug birača od onih koji inače podržavaju Možemo. Ako to uspije, ona bi mogla znatno profitirati od sučeljavanja.

BRANKA LOZO-DOMINO

Naspram Jonjića s kojim se bori za isto biračko tijelo je djelovala puno nesigurnije i uštogljenije u javnom istupu, a ni završnu riječ nije mogla reći bez čitanja s papira. Nakon raskola u Domovinskom pokretu, Lozo je gurnuta u predsjedničku bitku u kojoj zastupa suverenističke stavove. "Rodna ideologija je najveća opasnost" izjavila je Lozo, a promjene spola nazvala sakaćenjem koje bi zabranila. Izdaja joj je i što je suđenje za ratne zločine prepušteno i Srbiji, a za glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića joj je najvažnije što je napokon na čelo DORH-a došao netko tko je dragovoljac Domovinskog rata. Napravila gaf optuživši Milanovića da je kao premijer htio BiH prepustiti dva otočića iako je to potpisao Franjo Tuđman. Primorca je optužila da je kopira, ali i postavila pitanje na koje joj nije odgovorio. Pitala ga je kakav će on biti samostalni predsjednički kandidat kad je na predaji potpisa sjedio s lijeva Plenkoviću koji je zauzeo centralno mjesto i vodio razgovor s u Državnom izbornom povjerenstvu. Ostavila je dojam uljuđene osobe, ali s malo političke strasti.

ZORAN MILANOVIĆ – SDP I PARTNERI

Bio je najopušteniji u debati s pozicije onog koji vodi u anketama i samo reda radi odrađuje sučeljavanje. Iako se očekivalo da će on biti prva meta svim ostalima, to se i nije dogodilo, a protukandidati i nisu previše poentirali na njegovoj protuustavnoj namjeri da se s pozicije predsjednika države kandidira za SDP-ova premijera. Zna da m u je najjača karta igranje na animozitet protiv premijera Andreja Plenkovića, pa se i cijeli program može svesti na rečenicu koju je poručio na kraju: "Jamstvo sam kontrole korupcijske hidre kojoj je na čelu Andrej Plenković".

Kritike da je igrač Moskve je pokušao anulirati tako što je jasno poručio da je Rusija agresor na Ukrajinu, ali i dalje se protivi i slanju hrvatskih časnika u Njemačku Kaže da će oni sudjelovati u planiranju i "war roomu"(ratnoj sobi) iako se to nikako ne može izjednačiti sa sudjelovanjem Hrvatske u ratu. Napad Primorca zbog prijateljstva s Miloradom Dodikom je uspio odbiti izvlačeći Primorcu da je sudjelovao na konferenciji u Republici Srpskoj gdje je baš pozdravni govor održao Dodik. Prešutio je opravdanu kritiku Primorca da je tražio glasanje o mirovnim misijama iako s one već bile izglasane. Milanović se nije mogao suzdržati od svog stila, pa je primjerice izvalio da su najvažniji vanjskotrgovinski partneri Hrvatske Srbija, BiH, Slovenija a zatim"Kanarski otoci i Nizozemska". Glasove desnice lovio je kritizirajući EU koju po njemu, vode "potkapacitirani ljudi" bez da je rekao koja je onda alternativa niti da mu je itko odgovorio od protukandidata. Primorca kao najozbiljnijeg protukandidata je u više navrata difamirao rečenicom da mu je vlasnik Plenković. Milanović je uglavnom uspio izaći iz studija s manje ožiljaka nego bi se očekivalo.

DRAGAN PRIMORAC – HDZ I PARTNERI

Odmah na početku je pozvao sve kandidate da budu uljuđeni u sučeljavanju u skladu sa svojim narativom da je Hrvatskoj dosta podjela i vrijeđanja, čime direktno cilja na Zorana Milanovića. Primorcu je HDZ dao podršku upravo kako bi zahvatio šire od njihovih birača, ali u u sučeljavanju su mu svi ostali na nos nabili upravo HDZ. Primorac je bio najnapadaniji od svih ostalih kandidata. Selak-Raspudić mu je poručila da bi prije ujedinjene Hrvatske trebao ujediniti HDZ, što je Primorcu bolna točka. Kekin zbog prijateljstva s izraelskim premijerom i privatne bolnice, Milanović zbog stana koji je kupila njegova majka povoljnije jer je on bio u njemu, Bulj zbog posjeta bivšem predsjedniku Mesiću.....Kada god je pokušao poslati svoje poruke, netko od protukandidata bi mu replicirao oko nevjerodostojnosti i nije se uspio nametnuti. Čitavo vrijeme je ipak bio smiren i mirnim tonom je pokušao igrati na svoj ugled, poznanstva u svijetu, znanstvena dostignuća, ulaganja u sveučilišta i predstaviti se kao borac protiv korupcije. Ali uvijek je završavao na skliskom terenu, primjerice u situaciji kada je uhićen još jedan HDZ-ov ministar, Primorac je rekao da "korupcija ima svoje ime" i da ne treba generalizirati pa reći da je "čitavi SDP ili Možemo korumpiran" ispuštajući stranku koja ga podupire. Ne vidi ni selektivnost u postupanju glavnog državnog odvjetnika. Milanovića je tek okrznuo da helikoptere "black hawk koristi kao taksi" ali nije uspio nametnuti tu temu korištenja vojnog prijevoza za Milanovićeve privatne svrhe. Prozvao je Milanovića za odnos prema Ustavnom sudu, ali i to je završilo tek na jednoj rečenici. Morao se pravdati da je ljudi žele "izvrsnost", pa da nije važno dobivaju li pomoć u javnim bolnicama ili privatno u situaciji velikog nezadovoljstva građana listama čekanja i kada njegova klinika dobiva novac iz proračuna. U svakom slučaju, izašao je s najviše rana iz studija.

MARIJA SELAK-RASPUDIĆ – NEZAVISNA

Ima dugogodišnje iskustvo u javnim nastupima i poznata je po spontanosti i prirodnom ponašanju, pa je jako začudilo da je veći dio sučeljavanja imala ton kao da glumi u nekoj hrvatskoj sapunici. Kako lovi drugu poziciju i mnogi analitičari predviđaju da bi se Milanović u drugom krugu teže nosio s njom nego s Primorcem, njena poruka je bila da je istinski nezavisna naspram "dvojice junaka" Milanovića i Primorca te da bi okupila nezavisne stručnjake i omogućila da Hrvatska prodiše. Selak-Raspudić je vješta u debatama, prozvala je Milanovića da je lažno stvorio dojam da će hrvatski vojnici u Ukrajinu kako bi politički profitirao, a Primorca za nevjerodostojnost zbog stanova. S Kekin se nije planirala sukobljavati, ali kada ju je ova prozvala poručila joj je da najviše priča o sebi da vidi samo od Pantovčaka do Britanca aludirajući da se kao ljevičarka nije maknula iz strogog centra Zagreba. Pokušala je kroz debatu nametnuti i neke nove ideje, poput povratnika iz SAD-a. Nova ideja je i da hrvatski vojnici imaju novi pozdrav. Umjesto "Pozdrav domovini" i "Domovini vjerni", zamijenila bi riječ "domovina" s Hrvatskom, što sigurno nije pitanje oko kojeg će povesti bilo kakva rasprava. Primorac ju je prozvao da je šutjela o Milanovićevu kršenju Ustava jer je u "dealu" s njim, a tu je očito aludirao i na njenog supruga. Iako je Selak-Raspudić kritizirala Milanovića zbog toga, nije na tu repliku odgovorila HDZ-ovu kandidatu. Sveukupni dojam je da se od Selak-Raspudić više očekivalo s obzirom na iskustvo i poziciju da mora pridobiti i glasače centra, dio HDZ-a i desnice ako želi ostvariti svoj plan ulaska u drugi krug.

NIKO TOKIĆ KARTELO-NEZAVISNI

Primjer nekoga tko ima novca i ne žali ga potrošiti da bi dobio svojih pet minuta slave. Kako je i sam rekao, "on je kao i Milanović, voli uživati u životu, ali za hedonizam troši svoj novac". Bio je potpuno nepripremljen, a u kamere je mahao veseo kao malo dijete. U sučeljavanju je nastupio kako bi pričao i u kafiću. "Vi svi ovo-ono, a nemate rješenja" ponavljao je Kartelo iako i sam nje ponudio ništa osim "promjene". Predstavlja se kao uspješni poduzetnik i njihov glas, ali brojnim poduzetnicima u Hrvatskoj sigurno nije bilo drago gledati kako nastupa iz te pozicije. Teme poput upravljanja vojskom, pa i zdravstva je proglasio nevažnim i nije iskoristio svoje vrijeme. Kada se pričalo o BiH, opet je proglasio to nevažnim pobrkavši da se priča o Srbiji. Bulju je ispravno i otvoreno poručio kako je zapeo u ratu, a Jonjiću kako je u prošlosti i da se trebao kandidirati 90-ih. Ali Tokić Kartelo je više djelovao kao čovjek koji pred televizorom gleda debatu i komentira, a ne kao predsjednički kandidat iako je rekao da se u SAD-u školovao i potrošio novce za pripremu za izbore. I na kraju,nije uspio poslati ni završnu poruku, nego je samo u pola rečenice tužno konstatirao: Ode vrijeme.

Ako ništa drugo, Tokić Kartelo je ostao po svemu ovom zapamćen kao razbijač monotonije, hit je na društvenim mrežama, pa mu to može biti utjeha za uloženi novac.