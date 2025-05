Tko je autor 'letećeg tanjura' u Baškoj vodi i Titove vile? Bio je boem, osobenjak, introvert...

Odmah nakon otvorenja Dječjeg lječilišta za plućne bolesti u Krvavici 1965. godine, smještenog na odličnoj lokaciji u borovoj šumi uz samu plažu podno Biokova, između Baške Vode i Makarske, mještani su taj futuristički objekt nazvali “leteći tanjur”, a struka proglasila “jugoslavenskim arhitektonskim čudom”. To remek-djelo kasnog modernizma projektirao je zanemareni splitski arhitekt, urbanist, konzervator i amaterski slikar Rikard Riko Marasović, koji je čudesnim ovalnim dizajnom tog zdanja pokazao da je bio daleko ispred svog vremena. A to je potvrdilo i visoke domete socijalističke arhitekture. To Dječje lječilište ima tragičnu povijest. Prvotna namjena mu je bila zdravstvena, a zatim je 1973. godine pretvoreno u vojno odmaralište, s planovima za daljnju turistifikaciju šireg područja. Kada je 1991. Jugoslavenska narodna armija napustila Krvavice, zgrada je bila u dobrom stanju.

