Tko je bio Carlo Acutis: Svetac u trapericama obožavao je igrice, Crkva mu pripisuje dva čuda

Papa Lav XIV. danas je, 7. rujna, na Trgu svetog Petra kanonizirao Carla Acutisa, britansko-talijanskog tinejdžera koji je preminuo 2006. godine, čime je on postao prvi svetac milenijske generacije. U svijetu koji se često bori s pomirenjem vjere i moderne tehnologije, Acutis, poznat kao "Božji influencer" i "zaštitnik interneta", predstavlja fenomen koji privlači milijune mladih. Njegova priča nije priča o svecu iz daleke prošlosti, već o dječaku koji je volio videoigre i nosio Nike tenisice, a čiji je život postao svjedočanstvo da je svetost dostižna i u digitalnom dobu.

Rođen u Londonu 1991. godine, Carlo Acutis odrastao je u Milanu u imućnoj talijanskoj obitelji koja nije bila osobito religiozna. Njegova majka, Antonia Salzano, priznala je da je prije njegova rođenja u crkvu išla samo za prvu pričest, krizmu i vjenčanje. Međutim, Carlo je od najranije dobi pokazivao neobjašnjivu i duboku pobožnost koja je na kraju i nju samu vratila vjeri. "Nisu roditelji vodili dječaka na misu, već je on uspio dovesti sebe i uvjeriti druge da svakodnevno primaju pričest", rekao je svećenik koji je vodio njegovu kauzu za kanonizaciju.

Iako je njegova vjera bila izvanredna, Carlo je živio životom tipičnog tinejdžera 2000-ih. Bio je samouki računalni programer, volio je nogomet, svirao saksofon i uživao u videoigrama poput *Pokémona* i Marija, iako si je, kako tvrdi njegova majka, ograničio igranje na samo jedan sat tjedno kako bi izbjegao ovisnost. U školi je bio poznat po tome što je branio djecu s invaliditetom i one koje su maltretirali. Svoj džeparac trošio je kako bi kupio vreće za spavanje i hranu za beskućnike u Milanu. Njegov životni plan bio je jednostavan i sažet u rečenici koju je često ponavljao: "Biti uvijek sjedinjen s Isusom, to je moj životni plan."

Ono što Carla čini jedinstvenim svecem 21. stoljeća jest njegova sposobnost da spoji duboku duhovnost s talentom za tehnologiju. Euharistiju je nazivao "mojom autocestom za nebo" i vjerovao je da stajanjem pred Isusom u Euharistiji postajemo sveti. Ta ga je fascinacija potaknula da iskoristi svoje računalne vještine za širenje vjere.

Sa samo 14 godina pokrenuo je ambiciozan projekt: izradu web stranice koja bi katalogizirala sva euharistijska čuda priznata od Crkve diljem svijeta. Dvije i pol godine posvetio je istraživanju i izradi izložbe i prateće stranice koja je prevedena na brojne jezike i danas putuje svijetom. Njegova sposobnost da koristi internet kao "ulicu svijeta" za širenje evanđelja donijela mu je nadimak "Božji influencer" i učinila ga uzorom za mlade koji traže smisao u digitalnom svijetu.

Put do svetosti i čuda

Carlova životna misija naglo je prekinuta u listopadu 2006. godine. Nakon što mu je dijagnosticirana agresivna akutna promijelocitna leukemija, preminuo je u samo nekoliko dana u dobi od 15 godina. Svoje patnje prikazao je "za Gospodina, Papu i Crkvu". Po vlastitoj želji, pokopan je u Asizu, gradu svetog Franje kojem se divio.

Njegov grob u Svetištu razvlaštenja u Asizu postao je mjesto hodočašća za stotine tisuća vjernika. Njegovo tijelo, odjeveno u traperice, majicu i tenisice, izloženo je u staklenom sarkofagu, što je stvorilo snažan i prepoznatljiv imidž "sveca u trapericama".

Za kanonizaciju su bila potrebna dva potvrđena čuda. Prvo se dogodilo 2013. godine u Brazilu, kada je četverogodišnji dječak ozdravio od rijetke malformacije gušterače nakon što je njegova obitelj molila Carla za zagovor. Drugo čudo, priznato u svibnju 2024., bilo je ozdravljenje studentice iz Kostarike koja je 2022. pretrpjela tešku ozljedu mozga u nesreći s biciklom. Liječnici su joj davali minimalne šanse za preživljavanje, no nakon što je njezina majka hodočastila na Carlov grob, djevojka se potpuno i neobjašnjivo oporavila.

Njegova kanonizacija, prva u mandatu pape Lava XIV., potvrđuje da svetost nije rezervirana za neku daleku prošlost, već je živa i dostižna stvarnost. On pokazuje da se autentična vjera može živjeti i svjedočiti kroz alate modernog doba.