'Božji influencer': Papa Lav XIV. proglasio Carla Acutisa svetim

Tisuće hodočasnika okupile su se u nedjelju na Trgu sv. Petra u Rimu, gdje je papa Lav XIV. proglasio svetim Carla Acutisa, talijanskog tinejdžera poznatog kao „Božji influenser“. Mladić, koji je umro od leukemije 2006. u dobi od 15 godina, odavno je postao uzor mladima diljem svijeta zbog načina na koji je preko interneta širio katoličku vjeru.

Njegovo tijelo, odjeveno u traperice i Nike tenisice, počiva u staklenoj grobnici u Assisiju koju svake godine posjete stotine tisuća ljudi. Velika tapiserija s njegovim likom obješena je na pročelju bazilike sv. Petra, gdje je papa svečano objavio kanonizaciju.

Misi u Vatikanu, koja je započela u 10 sati, nazočili su vjernici iz cijelog svijeta, a posebno se isticala skupina od više od 800 ljudi koji su u Rim doputovali posebnim vlakom iz Assisija. U tom gradu, smještenom u regiji Umbriji, vjernici su obred pratili i putem golemih ekrana.

Foto: Matteo Minnella

– Znam da će mnogi doći, mnogi će pratiti na televiziji... I sigurna sam da im Carlo zahvaljuje – rekla je njegova majka Antonia Salzano, poručivši kako je njezin sin dokaz da je „svatko pozvan na svetost“.

Acutis je rođen 1991. u Londonu u talijanskoj obitelji, a odrastao je u Milanu, gdje je svakodnevno išao na misu. Bio je poznat po suosjećanju prema djeci i beskućnicima kojima je donosio hranu i vreće za spavanje. Kao zaljubljenik u tehnologiju i računalne igre, sam je naučio osnove programiranja te napravio internetski projekt posvećen dokumentiranju euharistijskih čuda.

Foto: Guglielmo Mangiapane

Vatikan je priznao dva čuda pripisana njegovom zagovoru – ozdravljenje brazilskog djeteta s rijetkom bolešću gušterače i oporavak kostarikanskog studenta teško ozlijeđenog u nesreći. Time je ispunjen uvjet za kanonizaciju, nakon što ga je papa Franjo 2020. proglasio blaženim.

– Danas više nego ikad trebamo pozitivne uzore, životne priče koje će nadahnuti mlade da izbjegnu prazne i nasilne trendove – istaknuo je biskup Domenico Sorrentino iz Assisija.

Proglašenjem Acutisa svetim, Crkva je dobila prvog sveca milenijske generacije, kojega mnogi već nazivaju „cyber-apostolom“.