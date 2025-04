Božji influencer Carlo Acutis (15) u trapericama ide među svete: Vjernici hrle vidjeti novog sveca

Mlad, nosio traperice, igrao PlayStation, znao sve o programiranju i išao na misu svaki dan! Carlo Acutis (15), talijanski klinac iz Milana koji je obožavao računala i pričest, uskoro će postati svetac Katoličke crkve. Papa Franjo potpisao je dekret, a službeno – 27. travnja 2025. u Rimu, Carlo će biti upisan među svete, čime će biti uzdignut na istu razinu kao Majka Tereza i sveti Franjo Asiški.

Njegovo tijelo je danas u Assisiju, omiljenom gradu svetog Franje. Leži obučen u traperice, tenisice i omiljenu majicu. Assisi je pod opsadom hodočasnika. Dolaze iz cijelog svijeta. Biskupija je prošle godine primila gotovo milijun ljudi, a ove godine već više od 400.000.

Deseci tisuća ljudi očekuju se na kanonizaciji 27. travnja na Trgu svetog Petra. Vatikan se nada da će papa Franjo, koji se još oporavlja od teške upale pluća, predvoditi misu.

- Carlo je bio običan dječak kao i drugi. Igrao se, imao prijatelje i išao u školu. No njegova izvanredna kvaliteta bila je to što je otvorio vrata svog srca Isusu i stavio ga na prvo mjesto u životu. Tu je vještinu koristio kako bi širio radosnu vijest, Evanđelje. Želio je pomoći ljudima da ojačaju svoju vjeru, da shvate kako postoji zagrobni život, da smo mi hodočasnici na ovome svijetu - ispričala je njegova majka Antonia Salzano Acutis za Reuters.

Kazala je kako je njezin sin bio predan pomaganju ljudima u potrebi. Molio je roditelje da daruju siromašnima.

– Bio je vrlo strog prema sebi. Ako sam htjela kupiti dva para cipela, rekao bi: 'Ne, jedan je dovoljan' - dodala je njegova majka.

Svakodnevno je nazočio svetoj misi i primao sakrament svete pričesti te uvijek prije ili poslije mise neko vrijeme provodio u molitvi i duhovnim razmišljanjima ispred tabernakula.

Jednom tjedno se ispovijedao. Potaknut primjerom Gospe Fatimske, svakodnevno je molio krunicu. U jesen 2004. postaje zamjenikom kateheta u pripremi krizmanika za Svetu Potvrdu, a potom se uključuje i u razvoj i obnavljanje mrežne stranice svoje župe i gimnazije.

U gimnaziji sudjeluje i u radu Zajednice kršćanskog života. Djelovao je i karitativno, pomažući novčano strancima, prosjacima, osobama s invaliditetom i starima. Često je posjećivao kapucinski samostan u Viale Piave, gdje se molio uz tijela dvojice fratara: misionara Danielea de Samaratea i fra Cecilia Cortinovisa, po čijemu je primjeru podupirao Djela svetog Franje.

Njegova majka ističe da je njezin sin također podržavao kolege iz razreda koji su se borili s problemima, branio prijatelje s invaliditetom koji su bili zlostavljani i nosio obroke beskućnicima diljem grada.

Acutis je nazvan "Božjim influencerom" i "zaštitnikom interneta" zbog svoje predanosti promicanju vjerskih uvjerenja putem interneta. Prije svoje smrti, osnovao je web stranicu "Euharistijska čuda svijeta" (The Eucharistic Miracles of the World), posvećenu potvrđivanju vjere u stvarnu prisutnost tijela i krvi Gospodnje u euharistiji.

Njegov put prema kanonizaciji započeo je beatifikacijom 2020., koju je odobrio papa Franjo.

Prvo čudo koje se pripisuje Acutisu dogodilo se 2013., kada je izliječio dječaka iz Brazila koji je bolovao od rijetke bolesti gušterače. Drugo čudo, ključno za njegovu kanonizaciju, bilo je 2022. Majka žene iz Kostarike, koja je doživjela tešku biciklističku nesreću, molila se pred Acutisovim staklenim lijesom i ostavila poruku tražeći ozdravljenje svoje kćeri. Istog dana, njezina je kći počela samostalno disati, a deset dana kasnije otpuštena je s intenzivne njege jer je krvarenje u mozgu nestalo.

- Na dan sprovoda napravio je prvo čudo. Carlu se molila žena s rakom dojke, koja je morala krenuti s kemoterapijom i rak je potpuno nestao. To je bilo prvo čudo. I od tada imamo toliko čuda svaki dan. Crkva je izabrala jedno za beatifikaciju, jedno za kanonizaciju - rekla je majka novog katoličkog sveca.

Carlo je rođen u Londonu 3. svibnja 1991. Roditelji su mu bili Talijani i uglavnom je odrastao u Milanu. Praznike je provodio u drugom domu obitelji u Assisiju, a umro je u Monzi u sjevernoj Italiji zbog leukemije u 15. godini života.