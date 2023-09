Tko je bošnjački političar uhićen u Srbiji zbog pištolja? Pozivao na bojkot hrvatskih proizvoda u BiH

Salko Zildžić, federalni zastupnik u BiH i predsjednik tamošnjeg Gradskog odbora Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića u Tuzli, uhićen je na graničnom prijelazu Bajina Baština u Srbiji zbog nelegalnog posjedovanja i unošenja pištolja u tu zemlju.

Zatvor od mjesec dana zbog unošenja pištolja i 15 metaka: Pronašli mu i iskaznicu OSA-e

Bez dozvole je u Srbiju pokušao unijeti pištolj marke "Valter", model "P-99", fabričkog broja FAF4643, kalibra 9x19 mm, s dva okvira 15 metaka istog kalibra.

Određen mu je jednomjesečeni zatvor. Srpska policiju mu je pronašla iskaznicu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, objavila je N1 BiH iako nije djelatno lice te agencije.

Pozivao na bojkot hrvatskih proizvoda u BiH

Zildžić je bh. javnosti od ranije poznat po nasilničkom ponašanju, dovodio se u vezu s različitim fizičkim obračunima u BiH, te javno prijetio bh. Hrvatima i pozivao na bojkot kupovine proizvoda iz Hrvatske u BiH.

"Tko garantira, da se uz druge političke korake, neće dogoditi da Bošnjaci počnu bojkotirati hrvatske proizvode općenito. Isplati li se vlasnicima tih vrtkih da izgube najveće tržište u BiH. Takav bojkot bi sasvim sigurno bio dobro organiziran i učinkovit, doveo bi do kolapsa tih tvrki. Neka ne podjecnjuju Bošnjake. Proteklo vrijeme je pokazalo da svašta možemo otrpjeti, ali ne bih nikome preporučio da se igra s našim inatom, naročito kada se krene s nastrajem na našu domovinu", rekao je svojedobno Zildžić.

Ugledni sarajevski publicist koji je napadnut nekoliko puta tvrdi: Mojim nesuđenim ubojicama Zildžić je omogućio bijeg

Zildžića je Nedžat Latić, bosanskohercegovački pisac i publicist, optužio da stoji iza serije pokušaja ubojstava i fizičkih napada na njega koji su se događali zadnjih godina u Sarajevu. Latić je jedan od rijetkih bh. intelektualaca koji je javno govorio i pisao protiv bračnog para Izetbegović. Ovaj ugledni bh. intelektualac nekoliko je puta grupu oko Salke Zildžica nazivao "vjerskom mafijom" i "SDA-ovim odredom smrti".

Optužio je, između ostalih, i bivšeg ministra policije Federacije BiH, tadašnjeg SDA-ovog kadra Aljošu Čamparu i Salku Zidžića, da su omogućili napadačima na njega, bijeg.

"Među njima (op.a. uhićenima) nije bio moj nesuđeni ubojica. To znači da su Čampare (Dubravko i Aljoša op.a.) i Salko Zildžić uradili sve da on pobjegne. Pošto sam izbjegavao te inspektore, znao sam to čekaju. Tek sam sinoć dao izjavu. I otišao sam danas na prepoznavanje. Imaju slike, imaju snimak, i pored toga dovode mi pet osoba među kojima nema napadača. Imaju videonadzor, vidjeli su lik ubice, pokazano im je sve. Dakle, mom nesuđenom ubici Čampare i Salko Zildžić omogućili su bijeg. Zato takvi i ubijaju po Sarajevu", kazao je Latić 2018. godine.

Fizički obračun i sa stranačkim kolegama u Tuzli

Prošle je, pak, godine bh. medijima kružila snimka fizičkog obračuna zbog izbornih lista SDA zbog kojih su se sukobili tuzlanski SDA-ovci - Zildžić i Smajo Mandžić.

Zildžić je inače i vrhunski kikbokser koji je poznat po incidentom ponašanju, pa je tako, svojedobeno, prema pisanju bh. medija, udario i Almina Hodžića, talentiranog kikboksera.

MUP Tuzlanske županije tada je potvrdio da je slučaj prijavljen, a Hodžić je zatražio liječničku pomoć nakon napada.