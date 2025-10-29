Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Više puta su mi predložili da izađem iz grada i vratim se u Francusku, ali ja sam ostao. U Vukovar sam došao kao dragovoljac. Mislim da im trebam pomoći. Vukovar je moj izbor, i u dobru i u zlu, riječi su Nicoliera zauvijek zabilježene na snimci iz podruma vukovarske bolnice:

“Izgubio sam previše prijatelja, vidio sam previše ljudi kako plaču, previše patnje...”.

Njega je u vukovarskoj bolnici našla pariška reporterka Agnes Vahramian, intervjuirala ga i snimila, ni ne sluteći da će mučki biti pogubljen samo nekoliko sati kasnije. Kad ga je pitala kako bi još opisao sve što je u Vukovaru preživio, on joj je samo odgovorio: “Klaonica, to je bila klaonica...”.

Mučili su ga i tukli, a onda ga izvukli polumrtvog i pogubili u noći na 21. studenoga, na Ovčari, svjedočio je tad preživjeli Vukovarac Dragutin Berghofer.

Nicoliera je ubio Spasoje Petković zvani Štuka. Petković je u vrijeme rata imao 18 godina, zatvorenici s Ovčare zvali su ga Monstrum. Kasnije će se - potpuno nevjerojatno - na beogradskom sudu pojaviti, umjesto kao optuženik, kao svjedok pokajnik u slučaju Ovčara. I odšetati slobodan. Svjedočit će u Haagu i protiv Šešelja. Na beogradskom sudu priznao je tri ubojstva, makar postoje svjedočanstva da je ubio oko 80 Hrvata. Da je on ubojica Nicoliera potvrdio je njegov suborac.

Dragutin Berghofer Beli, koji je preživio Ovčaru, kaže da se Francuza prvi dohvatio Kemal Đođić Kemo, pisao je Jutarnji list.

Foto: Damir Radnić/Ustupljene fotografije

- Čim je ušao pitao je gdje je Francuz. Jean je odmah istupio. ‘Dođi, majku ti ustašku, Kemo će ti pokazati’, rekao je i onda ga tukao palicom, a mi smo svi morali gledati kako mladi Jean vrišti i plače od bolova. Svi smo plakali, pa i ja - posvjedočio je Beli.

Kažu da je Francuz bio prva od 262 žrtve Ovčare. Štuka ga je upucao u potiljak iz pištolja. Iz džepa mu je izvadio zadnjih 20 franaka. O tome su na beogradskom sudu svjedočili osuđenici za zločin na Ovčari, Miroslav Đanković i Nada Kalaba.

- Izveo je petoricu. Kad se vraćao, dahtao je kao pašče i govorio mi kako ih je ubio. Nisam čuo pucnjeve, ali mi se on sam hvalio. Jedan od ubijenih bio je i neki Francuz. Kasnije mi je Štuka rekao da je Nadi Kalabi poklonio 20 franaka s posvetom - svjedočio je Đanković.

Kalaba je potvrdila da je primila novčanicu.

Nicolierov brat Paul nazvao je jednom prilikom telefonom Petkovića u njegov dom u Vognju nedaleko od Rume.

- Ja sam se predstavio. Nije rekao ništa. Samo šutnja. Onda je spustio slušalicu. Tako je završio razgovor - rekao je Paul Nicolier za Jutarnji 2018.