Obitelj Nicoliera: 'Jean-Michel uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi. Neka počiva u miru'

Jean-Michel me zvao kad je bio tu, uvijek je govorio da su Hrvati dobri ljudi i bio je u pravu, rekla je Lyliane Fournier, majka Jean-Michel Nicoliera čije su posmrtne ostatke nakon 34 godine pronašli na Ovčari. Neustrašivi Francuz je bez trunke razmišljanja s 25 godina otišao braniti Vukovar. Krajem rujna ekshumirali su posmrtne ostatke trojice hrvatskih branitelja na Ovčari te jednog čije su posmrtne osatke ekshumirali na Petrovačkoj doli.

- Željela bih zahvaliti hrvatskoj vladi, posebno gospodinu ministru Tomi Medvedu. Svaki put kad sam tražila od njega sastanak, uvijek je bio tu prisutan za mene. Mislim na sve druge obitelji koje još traže svoje nestale i nadam se da će drugi roditelji doživjeti ovu radost koju ja imam danas i da će pronaći svoje nestale - rekla je Lyliane.

Francuski pravosudni sustav je nastavio istragu i surađivao s hrvatskim vlastima, rekao je njegov brat te dodao da se nada da će hrvatske obitelji obitelji diljem svijeta koje još tragaju za svojim nestalima jednog dana pronaći mir.

Vukovar: Pronađeni su posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Jean-Michelu želim da počiva u miru - rekao je Paul Nicolier, brat ubijenog Jean-Michela. Kako je otkrio ministar branitelja Tomo Medved, trojica čije su posmrtne ostatke pronašli na Ovčari, odvedeni iz bolnice i kod svih je utvrđen nasilni karakter smrti.

- Identificirali smo Josipa Batorela, ubijenog na ovčari u dobi od 44 godine. Zorislav Gašpar, pripadnik 204. brigade Vukovar, odveden iz bolnice 20. studenog 1991., ubijen u dobi od 20 godina. Jean Michel Nicolier, rođen 1966. godine, dragovoljac HOS-a, došao iz Francuske braniti Hrvatsku od veliko-srpske agresije. Ranjen je 8. rujna 1991., odveden na Ovčaru, mučen i ubijen u dobi od 25 godina - kazao je Medved.

Vukovar: Pronađeni su posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Medved se zahvalio obiteljima naših nestalih na potpori i na partnerstvu te suradnji svih ovih godina.

- Današnja identifikacija potvrda je naše odlučnosti i usmjerenosti na realizaciju našeg najvećeg prioriteta, pronalasku svih nestalih u Domovinskom ratu - rekao je ministar branitelja.

S današnjim danom još 1740 nestalih osoba iz Domovinskog rata očekuju od nas maksimalni angažman.

- Identificirali smo junaka Domovinskog rata, čovjeka koji nije rođen u Hrvatskoj, ali je u Hrvatskoj ostavio srce i svoj život - kazao je ministar Medved.

Foto: 24sata

Jasno je da su sva trojica ubijena vatrenim oružjem, a kasnije je utvrđen niz fraktura što ukazuje na to da su bili premlaćivanih brutalno i mučeni, kazao je Medved.

- Ovo je jasna poruka da ćemo nastaviti neumorno dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata, ali je poruka i svima onim koji imaju informaciju, a ne daju je. Poziv, ubrzajmo proces, dostavite nam informacije. Poruka Srbiji da se konačno suoče sa istinom, sa svojom ulogom u brutalnoj agresiji na Hrvatsku, s mučkim ubojstvom hrvatskih branitelja i civila da nam daju informacije - rekao je.

Foto: Danijela Mikola/24sata