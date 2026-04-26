Tko je Cole Allen: Napadač na Trumpa bio je učitelj mjeseca, a bavi se i programiranjem igara

Napadač koji je otvorio vatru tijekom večere u Washingtonu identificiran je kao Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji. Riječ je o 31-godišnjaku za kojeg je, prema izvoru iz saveznih policijskih struktura, potvrđeno da radi kao učitelj. Uhićen je nakon što je, kako se tvrdi, ušao u hotel Washington Hilton i zaputio se prema plesnoj dvorani gdje su se nalazili Trump i uzvanici.

Privođenje napadača | Video: Reuters

Prema riječima dužnosnika, nije imao kriminalni dosje niti je ranije bio evidentiran u policijskim evidencijama. Istražitelji smatraju da je bio gost hotela u kojem se održavala večera dopisnika. Njegov susjed, koji se predstavio kao Jeff Smith, izjavio je za New York Post da bi Allen “mogao biti na spektru”.

Profil na platformi LinkedIn koji odgovara njegovu imenu i fotografiji opisuje ga kao učitelja u tvrtki C2 Education, specijaliziranoj za instrukcije i pripremu za testove, a radio je i kao asistent u nastavi. Tamo ima i opis "strojarskog inženjera i računalnog znanstvenika po diplomi, neovisnog programera igara po iskustvu, učitelja po rođenju". Prema objavama na društvenim mrežama, u prosincu 2024. dobio je priznanje “učitelj mjeseca”. Isti profil navodi da je 2017. diplomirao na California Institute of Technology, gdje je stekao diplomu iz strojarstva. Profil također uključuje članak u lokalnim novinama o natjecanju iz robotike koje je mnjegov tim pobijedio na Caltechu 2016. godine. Dok je bio na CalTechu, bio je član kršćanske zajednice škole i kluba nerf. U objavi o diplomiranju koju je sveučilište CalTech objavilo 2017. na Facebooku, stoji njegova slika na kojoj je u kardiganu i crvenoj kravati, a objavili su i fotografiju njega kao nasmijanog malog djeteta koje drži plišanog zeca.

Mediji pišu da nije pripadao niti jednoj stranci. Podaci izbornog povjerenstva pokazuju da je u listopadu 2024. donirao 25 dolara predsjedničkoj kampanji Kamala Harris.

Dylan Wakayama, predsjednik Azijsko-američkog građanskog povjerenja, rekao je da je Allen podučavao nekoliko srednjoškolaca koji su članovi organizacije.

- Ti su dečki vjerovali da je vrlo inteligentan, vješt u biologiji, matematici i znanosti. Mislili su da je to jedan tihi, fini gospodin. Bili su potpuno šokirani kada sam im rekao da se sve ovo dogodilo. Mislim da bismo svi mi u Torranceu bili šokirani da je ovo čovjek koji je pokušao ubiti predsjednika Sjedinjenih Država - rekao je Wakayama.

Cole je 2019. registrirao zaštitni znak za "Bohrdom", atomsku borilačku igru ​​koju je stvorio i objavio na Steamu, online platformi za igre. Igra je na web stranici opisana kao "nenasilna asimetrična borilačka igra temeljena na vještinama, labavo izvedena iz kemijskog modela koji je sam labavo zasnovan na stvarnosti.

I njegovi su susjedi rekli sve najbolje o njemu i njegovoj obitelji kada su policija i novinari opkolili njegovu obiteljsku kuću.

- Viđamo ih svaki dan i samo ih pozdravimo, jako su ljubazni. To su mirni ljudi, ne stvaraju buku i kad te vide, pozdrave - rekao je susjed.

Protiv Allena su podignute optužbe za korištenje vatrenog oružja tijekom nasilnog kaznenog djela te za napad na saveznog službenika, izjavila je Jeanine Pirro, državna odvjetnica za Distrikt Kolumbija. Jedan svjedok rekao je za New York Post da se osumnjičenik pojavio iz “improvizirane prostorije” u blizini ulaza, gdje su bila kolica s pićem i gdje u tom trenutku navodno nije bilo osiguranja.

Trump je na platformi Truth Social objavio i fotografije napadača snimljene u trenutku uhićenja.

Podsjetimo, predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump u subotu navečer su hitno izvedeni s večere White House Correspondents' Association nakon što je naoružani muškarac otvorio vatru na sigurnosno osoblje, izvijestili su dužnosnici.

Prema navodima izvora iz Federal Bureau of Investigation za Reuters, napadač je pucao na agenta Tajne službe. Otprilike dva sata nakon incidenta, Trump je u obraćanju novinarima u Bijeloj kući izjavio da je pogođenog policajca zaštitio pancirni prsluk te da je u dobrom stanju.

Osumnjičenik je uhićen, a Trump ga je opisao kao “bolesnu osobu”. Svi savezni dužnosnici prisutni na večeri, uključujući predsjednika, ostali su neozlijeđeni i na sigurnom.