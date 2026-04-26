VIDEO Evo kamo su tajni agenti odveli Trumpa nakon pucnjave

Mislio sam da pada pladanj, rekao je američki predsjednik Donald Trump o pucnjevima koji su odjeknuli iz stražnjeg dijela dvorane Hilton hotela u Washingtonu oko 20:35 sati po lokalnom vremenu. Gosti na svečanoj večeri Udruge dopisnika Bijele kuće taman su kušali svoje prvo jelo i to nekoliko minuta nakon što je predsjednica Udruge dopisnika Bijele kuće Weija Jiang završila sa svojim govorom, piše CNBC.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:05 Agenti odvlače Trumpa | Video: Reuters

Trump, koji je sjedio u prednjem dijelu dvorane pored prve dame Melanie, brzo su okružili agenti američke Tajne službe, dok su se ostali gosti skrivali pod svoje stolove.

Video događaja prikazuje kako predsjednika nekoliko sekundi kasnije izvode iz dvorane, dok su se na mjestu događaja pojavili naoružani čuvari u taktičkoj opremi i naoružani dugim oružjem. U napadu je ranjen jedan policajac.

Iako je Trump, kako je rekao, želio ostati, agenti su ga brzo odveli na sigurno iz dvorane, pa iz hotela do sigurnog bunkera ispod istočnog krila Bijele kuće.

U slučaju bilo kakvog incidenta ili konkretne ugroze agenti koji ga osiguravaju slijede strogi protokol. Apsolutni prioritet je fizička zaštita tijelima agenata i hitno izvlačenje predsjednika do "sigurnog mjesta". Agenti imaju ovlasti fizički podići i odnijeti predsjednika ako on oklijeva ili želi ostati. Odluku o evakuaciji donosi isključivo vođa tima Tajne službe. Svako kretanje predsjednika unaprijed je isplanirano te uključuje barem dvije prethodno osigurane i provjerene rute za evakuaciju.

Koje je to sigurno mjesto kamo će odvesti predsjednika ovisi o tome gdje se incident dogodio. U slučaju ugroze u Washingtonu, predsjednika vode u PEOC (Presidential Emergency Operations Center), visoko osigurani bunker ispod Istočnog krila, odakle je Trump imao konferenciju za novinare dva sata nakon najnovijeg napada.

Podzemni objekti ispod Istočnog krila imaju dugu povijest. Sve je počelo 1941. godine, nakon napada na Pearl Harbor, kada je predsjednik Franklin D. Roosevelt u tajnosti naredio izgradnju skloništa od bombi. Javnosti je tada rečeno da se gradi samo novo Istočno krilo.

Tijekom godina, taj je prostor evoluirao u Predsjednički operativni centar za hitne slučajeve (PEOC), utvrđeni bunker u kojem je, primjerice, potpredsjednik Dick Cheney potražio sklonište tijekom napada 11. rujna 2001. godine. Međutim, izvori upoznati sa starim objektom opisali su ga kao "vrlo kompliciranu podmornicu izgrađenu 1940-ih" sa zastarjelom infrastrukturom, potpuno neadekvatnom za suočavanje sa suvremenim prijetnjama.

Rušenjem cijelog Istočnog krila u listopadu 2025. godine, srušen je i stari PEOC, čime je otvoren prostor za izgradnju potpuno novog, visokotehnološkog zapovjednog centra, pisao je Express

Gdje god putuje, u blizini je obično njegovo specijalno oklopljeno vozilo Cadillac One poznat i kao "The Beast" (Zvijer). U ovakvim slučajevima predsjednička limuzina služi kao privremeni "pokretni bunker" jer je otporna na metke, eksplozije i kemijske napade dok se predsjednika ne odveze do sigurnog mjesta ili njegovog zrakoplova Air Force One.

U slučaju šire opasnosti (poput terorističkog napada ili rata), cilj je podići predsjednika u zrak. Avion se tada smatra najsigurnijim zapovjednim mjestom jer ga je teško locirati i pogoditi. Uz predsjednika je u pratnji uvijek liječnik, a vozilo hitne pomoći nalazi se u blizini.

U slučaju potrebe brzog bijega s otvorenog prostora često se kao primarno sredstvo koristi helikopter (Marine One) kojim predsjednika vode do najbliže vojne baze ili Air Force One-a.

Ovisno o tome gdje se nalazi tu su i Mar-a-Lago i privatni posjedi. Naime, Bijela kuća nije jedina predsjednička rezidencija koja ima sigurni "bunker". "Sigurne sobe" i posebne komunikacijske zone postoje i na Trumpovom imanju u Palm Beachu.

U doba Hladnog rata, tri skloništa od bombi izgrađena su u Mar-a-Lagu tijekom Korejskog rata početkom 1950-ih. Postavila ih je izvorna vlasnica Marjorie Merriweather Post, koja je izgradila Mar-a-Lago zajedno sa svojim suprugom, EF Huttonom.

Skrivena su u živicama imanja i trenutno ih koristi stručnjak za restauraciju Mar-a-Laga kao radni prostor i za skladištenje. U skladištu se nalaze povijesne karte, kalupi za skulpture i razni zanimljivi artefakti, piše stranica Trump.com.

Camp David, smješten u planinama Catoctin u Marylandu, sigurno je, privatno predsjedničko utočište kojim upravlja Vojni ured Bijele kuće. Smješten je oko 100 kilometara sjeverno-sjeverozapadno od Washingtona i predstavlja osamljeno okruženje za rad, opuštanje i diplomaciju, pod zaštitom Tajne službe i specijaliziranih, utvrđenih ili podzemnih objekata namijenjenih zaštiti predsjednika tijekom kriza. Osnovao ga je Franklin D. Roosevelt 1942. kao "Shangri-La", a Dwight Eisenhower ga je 1953. preimenovao u čast svog unuka.

Tamo su organizirani privatni diplomatski sastanci sa stranim čelnicima i šefovima država najmanje od Drugog svjetskog rata.

Na sličan način predsjedniku u slučaju neposredne ugroženosti kao privremeno utočište može poslužiti i neka druga američka vojna baza.