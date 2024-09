Tko je čovjek kojeg je napao bratić uhićenog Šarića? 'Govorio je da će uništiti i mene i djecu'

Drago mi je da se ovo događa i da je napokon izašlo na vidjelo kakav je to čovjek, s kojim sam ja imao problema i koji je od mene htio napraviti kriminalca. Hvala što je napokon izašlo na vidjelo s kakvim sam čovjekom ja imao problema, rekao je Davor Grgić iz Otoka nakon uhićenja Josipa Šarića novinarima.

Pokretanje videa... 03:48 Policija i USKOK tijekom pretresa kuće Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka | Video: 24sata/pixsell

Grgić, otac troje djece od kojih dvoje ima četvrti stupanj autizma i četvrti stupanj intelektualnih teškoća, prošle godine je javno optužio Šarića da mu je prijetio da će ga uništiti i da će mu izgraditi obećanu kuću samo ako šuti. Grgićeva peteročlana obitelj živjela je u 30 kvadrata kuće koja se raspadala, u nehumanim uvjetima. Izgradnju nove kuće im je trebao financirati Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a Grad Otok je trebao dijelom sufinancirati gradnju. Međutim, Šarić je ignorirao Grgića pa je ovaj sve dao u medije.

- Ja sam tražio pomoć jer sam se našao u teškoj situaciji. Rekao je da će uništiti moju djecu i mene, zbog nekih svojih privatnih interesa, ja sam se tome suprotstavio - rekao je.

U ponedjeljak ujutro, Grgić je došao do Šarićeve kuće vidjeti što se događa. Dok je davao izjavu za medije, s terase obližnjeg kafića njegovi sugrađani su promatrali što se događa. Dvojici, Šarićevom bratiću Antunu i otočaninu Đuri Tešiji, se to nije svidjelo pa su ga napali da je lažov. I sve to ispred Grgićevog maloljetnog sina s teškoćama.

- Slušaj me dobro. Grad Otok ti je kupio auto, kupio ti je vozačku dozvolu, napravio tu je kuću… Kako te nije sramota ovako pričati. Đubre jedno bezobrazno - upao je usred Grgićeve Antun koji je rekao da mu je Šarić bratić.

Incident u Otoku, muškarci napali novinare koji su izvještavali o uhićenju gradonačelnika Josipa Šarića | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Što mi je grad napravio, evo što mi je napravio! Evo njegova sramota se sad vidi - odgovorio mu je Grgić.

Tešija je Grgića optužio za neke kriminalne radnje.

- Evo, to su njegovi sljedbenici. S time je živim u ovom gradu. Ovakvi me napadaju. Svi imaju koristi od njega, a po meni pljuju. Evo kad sam ja upozoravao sam bio kriv, jesam li mu i ja sad kriv? A ovakvi će ga i dalje braniti - rekao je Grgić, a policija je intervenirala i udaljila dvojicu muškaraca.

To je druga intervencija ispred Šarićeve kuće, ranije su napali novinare.

- Jedva ste dočekali, hoćeš i nas snimati - dobacivali su.

Jedan je prišao i počeo vikati:

- Srbi! Srpski mediji! Gdje je N1 - urlao je.

Verbalno je napadnut i snimatelj Nove TV.

Incident u Otoku, muškarci napali novinare koji su izvještavali o uhićenju gradonačelnika Josipa Šarića | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Grgić je za 24sata prošle godine ispričao svoju situaciju s gradonačelnikom Šarićem.

- Teško je to podnijeti. Nisam više mogao šutjeti, tri godine podnosim ignoriranje Josipa Šarića, gradonačelnika Otoka. Oglušio se na sve moje molbe da mi pomogne. Nisam ja kriv što imam dvoje autistične djece. Tko ne bi volio da su mu djeca zdrava? Pokušao sam riješiti svoj problem sam, ali nije išlo i tražio sam pomoć. Šarić mi je rekao da će me uništiti, odbijao je primiti me da razgovaramo, a da je samo jednom došao i vidio u kakvim uvjetima živimo supruga, djeca i ja, vjerujem da bi drukčije govorio - ispričao je.

Grgić je izašao u medije jer ga je, kako kaže, Šarić prvo ignorira, pa pokušao zastrašiti da šuti. Sve zbog izgradnje kuće koju bi financirao Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a Grad Otok je trebao dijelom sufinancirati gradnju.

- Jedemo na podu, svi zidovi su mokri, sve utičnice za struju morao sam polijepiti da mi struja ne ubije djecu. Spavam uvijek budan na jedno oko jer je uvijek jedno od dvoje bolesne djece budno. Bojim se za najmlađu kćer Ivanu (6), i ona pomalo obolijeva. Mora nositi naočale, ali nema nikakve šanse dok je u društvu starijih brata i sestre, koji boluju od autizma i teške mentalne retardacije. Rekli su mi da za njih nema škole. Moj je sin izgrizao drvo na vratima, morao sam skinuti stakla, kći se zaletjela i glavom je razbila prozor, sva sam prozorska okna zakovao čavlima da mi djeca ne ispadnu - ispričao je tad.

Dodaje kako protiv gradonačelnika Otoka kraj Vinkovaca ima svjedoke. Oni, kaže, mogu potvrditi da mu je Šarić odbijao pomoći. - Imam dokaze da je slao svoje poslušnike da me odgovore od objave cijele priče u medijima. Nekako preko noći u dvorištu su osvanula dva stambena kontejnera, nudili su mi još jedan. Obećali su da će početi gradnja kuće na zemljištu na kojem se sad nalazi derutna stambena jedinica koja nije niti za stoku držati. Ne vjerujem gradonačelniku i odlučio sam sa svime izaći u javnost. Borit ću se za svoju obitelj do zadnjeg daha, ne dam svoju djecu niti da nas bilo tko uništi, pa niti jedan gradonačelnik, koji je to danas, ili bilo koji drugi da dođe na njegovo mjesto - gotovo u dahu kaže Davor.

Osim Gradu, obitelj Grgić više se puta obraćala za pomoć pravobraniteljici za osobe s invaliditetom. Odande su slali preporuke i tražili izvješća Grada Otoka, no gradonačelnik Šarić, kao ni vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić, nisu reagirali, tvrdi Grgić.