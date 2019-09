Tko je diler kojeg Srbi optužuju da je špijunirao za Hrvatsku?

Dražen Letić (46) iz Sremske Mitrovice uhićen je u srpnju ove godine zbog sumnje da je prenosio novac za međunarodnu kriminalnu organizaciju krijumčara kokaina.

No istraga protiv Letića srpske je tužitelje navodno dovela do novih nevjerojatnih sumnji o njegovim kriminalnim radnjama. I za 24sata neslužbeno je potvrđeno da je Više tužiteljstvo u Sremskoj Mitrovici pokrenulo postupak protiv Letića zbog sumnje u kazneno djelo špijunaže. Sumnja se da je Letić prethodnih šest godina radio za hrvatsku obavještajnu službu! Navode i da je “po zahtjevu nekog hrvatskog agenta napravio lažnu ispravu Ministarstva obrane Srbije za treću osobu s namjerom da tu osobu diskreditira”. Ako mu se dokaže krivnja, Letiću za špijunažu prijeti i do 15 godina zatvora.

Letićev odvjetnik Dalibor Katančević za 24sata samo je kratko rekao da “nema komentara” te da je “istraga u tijeku”. Letića i državljanku BiH Nevenku Čuturić (26) sumnjiče i da su bili u vrhu dilerske bande te da su prenosili milijune eura za međunarodnu kriminalnu skupinu na čijem je čelu Majkl Doković (pravim imenom Iljmija Frljučkić). On je uhićen u svibnju ove godine u Baselu nakon pokušaja krijumčarenja 600 kilograma kokaina vrijednog 18 milijuna eura iz Urugvaja u Švicarsku.

Nevenku Čuturić, s kojom je Letić uhićen i za koju kažu da je djevojka glavnog bossa Majkla Dokovića, bosanskohercegovački mediji su već ranije prozvali kokainskom “kumom” balkanskog narkokartela, a za njezim bratom tjeralicu je raspisao i hrvatski MUP.

Cijela je ta banda pala kad je na Bregani zaustavljen Mercedes u kojemu su bili Dokovićeva djevojka Nevenka i njen brat Siniša. U automobilu je policija kasnije pronašla čak milijun eura. No posve je paradoksalno da je i narkoboss optužen za špijunažu u korist Hrvatske pao upravo u akciji kojom je koordinirala hrvatska policija. Naime, kad je prije mjesec dana Europska policijska agencija Europol priopćila da je međunarodnom operacijom nazvanom Familia razbijen balkanski kriminalni lanac koji je privatnim avionima prebacivao kokain iz Južne Amerike u Europu, a potom brodovima za Hong Kong i Makao, i hrvatski MUP priopćio je da je Hrvatska koordinirala akcijom u kojoj su sudjelovale policije Srbije, Češke, Slovenije, Francuske, Italije i Hong Konga. Od 16 uhićenih, 11 ih je uhićeno u Hrvatskoj, Srbiji, Češkoj i Švicarskoj, a pet osoba u Hong Kongu.

Letić i Nevenka Čuturić uhićeni su 13. srpnja. Letića se sumnjiči i za dilanje kokaina u Rovinju, ali najveća je priča glavni boss Majkl Doković, čije je pravo ime Iljmija Frljučkić. Njegova je banda imala filmski plan za šverc 600 kilograma kokaina iz Urugvaja. Unajmili su i profesionalnu stjuardesu, a u avion su, osim kokaina, ukrcali putnike. Unajmljeni pilot, Čeh Aleš Sokolik, upravljajući mlaznjakom, letio je izuzetno nisko kako bi izbjegao radare i time neprimjetno stigao do Švicarske.

Prva postaja aviona bila je Nica, gdje su iskrcali putnike i stjuardesu, zatim su nastavili put k Baselu, gdje su istovarili drogu. Prilikom pretovara droge u jednoj podzemnoj garaži uhićeni su pilot Aleš Sokolik i Silvijo Baljević iz Velike Gorice, a potom je pao i Majkl Doković. Doković, kojem se na teret stavlja šverc kokaina, sad je u zatvoru u Švicarskoj. Dva mjeseca kasnije u Srbiji su pali drugi boss Letić i Nevenka Čuturić, Dokovićeva djevojka. U Hrvatskoj su u srpnju uhićeni i policajac iz Rovinja Ivica Lešić (35), kojeg Uskok sumnjiči da je Dokoviću u policijskom sistemu tražio identitete osoba koje bi zatim Doković koristio za izradu vlastitih krivotvorenih dokumenata stvarajući sebi nove identitete, te Pero Šarac zvani Pjer (47), muškarac kojeg Uskok sumnjiči da je bio kontakt osoba s dobavljačima kokaina iz Južne Amerike.

Posebno je hrvatsku javnost zaintrigirala činjenica da je, kako je pisao Jutarnji list, Majkl Doković cijelom kriminalnom skupinom rukovodio iz svoje šestinske vile u Zagrebu. O Dokoviću je New York Times pisao još davne 2003. godine kao o osobi povezanoj s “albanskom i jugoslavenskom mafijom”. Imao je bezbroj identiteta, zvao se i Majkl Bugati, Majkl Ilirijani, Živko Jović i Radovan Trzin.

