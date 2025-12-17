Tko je ekipa koja je krala aute u Zagrebu? Član Pink Panthera, osuđeni kradljivac iz BiH...

Desetak automobila u Zagrebu i Imotskom zločinačka organizacija navodno je danima pratila, čekala dobar trenutak za krađu, a onda su ih odvozili u BiH i Srbiju, gdje su ih prodavali krajnjim kupcima za oko 16 tisuća eura po komadu.

- Na opisani način okrivljenici su, radi daljnje preprodaje krajnjim kupcima, otuđili najmanje 10 osobnih automobila ukupne vrijednosti od najmanje 163.500,00 eura, za koji iznos su se nepripadno materijalno okoristili i ujedno oštetili vlasnike otuđenih vozila - kažu u priopćenju.

Dio njih su otprije poznati policiji, poput prvog Hrvata osuđenog kao člana zloglasne bande Pink Panther, Daria Šuška. Nekad perspektivni nogometaš NK Croatije iz Sesveta, 2017. godine je na švicarskom sudu u St. Gallenu dobio 13 mjeseci zatvora. Tu je i Jozo Cigić, koji je 2023. u Bosni i Hercegovini osuđen da je kao član zločinačke organizacije od 2011. do kraja 2017. godine krao skupa vozila. Potom bi od vlasnika tražili novac da im ih vrate, ili bi ih švercali u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru ili ih rastavljali na dijelove i tako prodavali da prikriju krađe. 'Lovište' im je najčešće bio Mostar, a ukradena vozila su skrivali po gradu do transporta. Cigić se nagodio s tužiteljstvom i dobio godinu dana zatvora. 2011. mu se sudilo i za preuzimanje 290 grama marihuane i 20 grama kokaina namjenjenih za daljnju prodaju.

Slično su i sad radili, skupa s Bojanom Milkovićem, Ivanom Brnićem i Mateom Nenadićem. Po narudžbama kupaca su tražili automobile po gradu Zagrebu, obijali brave i odvozili u skrovišta u Dalmaciju. Onda bi im stavljali lažne ili tuđe tablice i tako ih prebacivali u Srbiju i BiH. Na meti su bili Ford, Mazda, Renault, Nissan...Najčešće vozila srednje kategorije kako ne bi previše privukli pozornost.

Uskok ih je pratio od travnja do prosinca ove godine, a zatražili su i istražni zatvor.

Šušak dobio izgon iz Švicarske

Nakon što je osuđen 2017. godine, Šušak je dobio izgon iz Švicarske. Oduzeli su mu i 100 tisuća kuna koje je kao jamstvo dao za suđenja u Zagrebu za niz razbojništva i prijestupa kako bi se branio sa slobode. Policija je Šuška uhitila sredinom travnja u jednom kafiću u St. Gallenu, zajedno s Markom Sudcem u sklopu istrage tzv. pinkpanteraša koji su izveli više pljački skupocjenog nakita po Švicarskoj i okolnim zemljama. Kod Šuška su pronašli i provalnički alat. Švicarska policija navodno je imala i saznanja kako Šušak s bandom planira posjetiti Bodensko jezero i iz sefa luksuznog hotela Bad Horn ukrasti dragulje. Pokušali su ih povezati i s razbojništvom u istom hotelu mjesec dana prije, ali nisu uspjeli.