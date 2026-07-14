Tko je famozna 'teta Neda'? Bila poznata jer voli 'pomoći', nakon pritvora se riješila stanova...

Neda Livljanić i prije je izdavala dozvole za rad kampova i apartmana bez ikakvih uvjeta: ‘Svi su je voljeli. Uvijek bi izlazila u susret,' kažu upućeni. Sad je (opet) pala u akciji zajednos Darijom Šimićem
UHIĆENA U AKCIJI PLUS+
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Neda Livljanić ključna je osoba koja povezuje sva dosadašnja uhićenja i zlouporabe s kampovima na otoku Murteru i njegovoj okolici. Ona je bila dugogodišnja voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam u upravnom odjelu Šibensko-kninske županije. Prevedeno - bila je zadužena za izdavanje rješenja kojima se potvrđivalo da neki kamp ili apartman udovoljava svim propisanim uvjetima za smještaj turista. Otišla je na vlastiti zahtjev netom prije izbijanje afere s ilegalnim kampovima prije tri godine.
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