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UHIĆENA U AKCIJI PLUS+

Tko je famozna 'teta Neda'? Bila poznata jer voli 'pomoći', nakon pritvora se riješila stanova...

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Tko je famozna 'teta Neda'? Bila poznata jer voli 'pomoći', nakon pritvora se riješila stanova...
Zagreb: Neda Livljanić dovedena je na isptivanje u USKOK | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Neda Livljanić i prije je izdavala dozvole za rad kampova i apartmana bez ikakvih uvjeta: ‘Svi su je voljeli. Uvijek bi izlazila u susret,' kažu upućeni. Sad je (opet) pala u akciji zajednos Darijom Šimićem

Neda Livljanić ključna je osoba koja povezuje sva dosadašnja uhićenja i zlouporabe s kampovima na otoku Murteru i njegovoj okolici. Ona je bila dugogodišnja voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam u upravnom odjelu Šibensko-kninske županije. Prevedeno - bila je zadužena za izdavanje rješenja kojima se potvrđivalo da neki kamp ili apartman udovoljava svim propisanim uvjetima za smještaj turista. Otišla je na vlastiti zahtjev netom prije izbijanje afere s ilegalnim kampovima prije tri godine.

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Komentari 11
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