Tko je Filip Mihalić? Prije afere s Covid testovima imao je modni brend, krivotvorio je novac...

Filip Mihalić i njegov otac Anđelko uhićeni su zbog velike afere s lažnim Covid testovima koju su u seriji tekstova otkrila 24sata.

Ekskluzivno su novinari Hajrudin Merdanović i Denis Mahmutović otkrivali sve o poslovanju Filipove tvrtke Buryen, u uvozu Covid testova iz Kine, a potom o lažnim testovima koje su proizvodili u Turskoj i prepakiravali u skladištu u Varaždinu i tako prodavali ljekarnama, bolnicama, ministarstvima... Na poslu s državom zgrnuli su milijune.

Međutim, Filip Mihalić u javnost je dobio još kao 18-godišnjak, kao maturant i poduzetnik koji gradi modni brend Buryen Clothing, s nepromočivom odjećom i "nanotehnologijom", navodno patentiranom u Kini.

Prokurist u firmi je bio njegov otac i bivši saborski zastupnik Anđelko koji je, ponovimo, također uhićen. Anđelko je bio zastupnik u šestom sazivu Hrvatskog sabora, a mandat mu je trajao od 2008. do 2011. godine. Svojedobno je bio i načelnik Općine Gornji Kneginec.

Tijekom ranih dana Mihalićeva Buryena, dok se tvrtka još bavila kineskom nepromočivom odjećom, pisalo se kako je Filip u posjet tamošnjoj tvornici otišao još kao 16-godišnjak u pratnji majke, a uskoro su mu narudžbe, tvrdio je, počele stizati iz cijelog svijeta. Postao je "zastupnik za tekstil s primijenjenom nanotehnologijom", s partnerom jedne kineske tvrtke iz Šangaja. Mihalićeva majka je odvjetnica.

Unatoč "narudžbama iz cijelog svijeta", Mihalić s tom nepromočivom odjećom nije dobro poslovao. Prihodi su bili zanemarivi ili nepostojeći sve do 2020. godine, kad Hrvatsku i cijeli svijet zahvaća pandemija korona virusa. Tu mladi Mihalić vidi priliku za zaradu.

Kako su se Mihalići odlučili na posao s antigenskim testovima?

- Jednu smo večer, gledajući vijesti na televiziji, vidjeli priliku za biznis...

Ovo nam je doslovno izgovorio Filipov otac i bivši saborski zastupnik, koji je zatražio sastanak s našim novinarima nakon saznanja da radimo na priči.

U seriji testova otkrili smo i kako je Filip Mihalić 2020. osuđen za krivotvorenje novca. U siječnju 2018. Filip se, pak, jedne subote oko podne u BMW-u X5 našao na graničnom prijelazu Dubrava Križovljanska. Krenuo je u Sloveniju samo s vozačkom dozvolom. Revni granični policajci zabranili su mu izlazak iz RH i vratili ga kući.

Zatim je u nedjelju, 10. ožujka 2019. godine, pred svitanje Filip pijan sjeo za upravljač moćnog BMW-a X5. Prometni policajci zaustavili su ga u središtu Varaždina. Izmjerili su mu 1,22 g/kg alkohola pa su ga uhitili i zadržali do poslijepodneva, dok se nije otrijeznio. Zaradio je prekršajnu prijavu za vožnju u pijanom stanju. Nakon toga varaždinski mu je sud izrekao zabranu upravljanja vozilima B kategorije, pa je privremeno ostao bez vozačke dozvole.

Pijane vožnje, oduzeta vozačka...

Svejedno, oduzeta vozačka dozvola zbog pijanstva Filipu nije bila zapreka da se zaputi na more. Dana 28. lipnja iste godine, oko jedan u noći, Filip je u Promajni kraj Makarske opet bio pijan za upravljačem BMW-a X5. Vozio je jednosmjernom ulicom u suprotnom smjeru. Policajci su ga pokušali zaustaviti, ali Filip se na to oglušio. Nije im uspio umaknuti. Alkotest je pokazao da je pod utjecajem alkohola. Izmjerili su mu 1,35 g/kg. Osim što je bio pijan, upravljao je vozilom u vrijeme izrečene mu zabrane, pa su ga i tad uhitili. U policijskim prostorijama zadržali su ga do triježnjenja, nakon čega je završio kod suca za prekršaje u Makarskoj.

Dolazimo do studenog 2019. Filipov poduzetnički duh, sklonost krivotvorenju i brzoj zaradi zamijetili su još 2018. austrijski policajci pa se našao u bazi podataka te na meti Europola, Interpola, a potom i varaždinske policije.

Mihalić je bio nedostupan hrvatskim vlastima, a za sobom je imao raspisane dvije tjeralice zbog prijetnji. Nedavno se javio u zagrebačku policijsku postaju te je završio iza rešetaka. Sada mu je određen istražni zatvor i zbog afere s lažnim testovima.