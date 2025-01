Kako je muljao 'Korona Kid'? Sve što se zna o aferi s covid testovima koju su otkrila 24sata

Filip Mihalić (26), mladi HDZ-ovac i sin nekadašnjeg HDZ-ova saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, predao se policiji te se nalazi u istražnom zatvoru. Vijest je prvi objavio Jutarnji list, no Filip Mihalić postao je poznat javnosti kao "korona kid" nakon otkrića 24sata o muljanju s covid testovima i serije tekstova koje smo pisali o tome. Novinari 24sata su, nakon više desetaka razgovora s njegovim suradnicima, članovima obitelji, prijateljima i policijskim istražiteljima, rekonstruirali potencijalnu novu i golemu kriminalnu aferu čiji je Mihalić glavni akter. Priča počinje kad ovaj neobično mladi biznismen usred pandemije Covida uočava priliku za basnoslovnu zaradu. Preko svoje tvrtke Buryen najprije odlučuje uvoziti originalne testove za koronu od licenciranog proizvođača, kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Roba je dopremana avionima iz Kine, a zatim distribuirana u Hrvatskoj.

Kako je muljao na testovima

No kako nam otkrivaju bivši Mihalićevi suradnici, nakon što su ti originalni kineski testovi prošli validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napravljenu na 72 uzorka, u drugoj polovici 2022. naizgled isti testovi, u gotovo identičnom pakiranju, do Hrvatske više ne stižu iz Kine nego iz krajnje opskurne tvornice u Turskoj!

Dijelovi dvojbenog podrijetla stizali su u Hrvatsku iz Turske i prepakiravali su ih u Varaždinu, o čemu su nam također posvjedočili upućeni, a imali smo i uvid u pisane tragove podrijetla pošiljki.

Mladi Mihalić u medijima se počeo pojavljivati još kao 18-godišnji maturant i poduzetnik koji gradi modni brend Buryen Clothing, s nepromočivom odjećom i "nanotehnologijom", navodno patentiranom u Kini.

Unatoč "narudžbama iz cijelog svijeta", Mihalić s tom nepromočivom odjećom nije dobro poslovao. Prihodi su bili zanemarivi ili nepostojeći sve do 2020. godine, kad Hrvatsku i cijeli svijet zahvaća pandemija korona virusa. Tu godinu Mihalićeva tvrtka završava s 442.000 eura prihoda, a sljedeću s čak 3,47 milijuna eura prihoda! Nevjerojatne su to brojke ako se uzme u obzir da samo godinu ranije (2019.) nisu uprihodili niti eura. Još bolje, ako se uzme u obzir da imaju samo dvoje zaposlenih, a 2020. su imali samo jednu zaposlenu osobu.

Pojavom korona virusa Filipova tvrtka Buryen obnavlja "kinesku vezu", zatim mijenja poslovni imidž, stvara brend BMedical te se počinje baviti uvozom i distribucijom medicinske opreme.

A dio te "opreme" čine brzi antigenski Covid testovi punog imena Boson Biotech Rapid SARS CoV-2. Njihov licencirani proizvođač je kineska tvrtka Xiamen Boson Biotech, i to su najčešći testovi koji su se koristili u Hrvatskoj.

Prepakiravali testove u skladištu

Na varaždinskoj adresi Mihalićeve tvrtke, koja je bila upisana u Halmedov očevidnik veleprodaje medicinskih proizvoda i koja se bavila jednim od najunosnijih poslova u koroni, našli smo samo obiteljsku kuću. U nenaseljenom prizemlju na staklu je nalijepljen izblijedjeli A4 papir s natpisom: "Skladište Buryen d.d. Varaždin" (pravo ime Mihalićeve tvrtke je Buryen d.o.o.), a na istoj toj adresi iznajmljuju se apartmani. Buryenu je biznis toliko dobro išao da je Filip nabavio luksuzni Lamborghini Huracan. Njime je navodno prebio poslovni dug upravo u poslu s testovima. Bio je prijavljen i za silovanje, no prijava protiv njega kasnije je odbačena.

Buryen je, kako smo doznali, u početku doista nabavljao originalne testove od licenciranog proizvođača, kineske tvrtke Xiamen Boson Biotech. Roba je dopremana avionima iz Kine, a zatim distribuirana u Hrvatskoj. Upravo su ti originalni testovi početkom prosinca 2021. i prošli potrebnu validaciju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, napravljenu na 72 uzorka.

Međutim, Filip je odlučio iskoristiti svoje veze i poznanstva u Turskoj, pa se Buryen uskoro, u drugoj polovici 2022. prebacuje na drugu vrstu poslovanja. Mihalić, sumnja se, sa suradnicima, odlučuje pokrenuti proizvodnju gotovo identičnih testova, na kojima također stoji oznaka kineske tvrtke Xiamen, u jednoj istanbulskoj tvornici. Prema informacijama kojima raspolažemo, sumnja se da su u Turskoj uspjeli prilično vjerno rekonstruirati i proizvesti svaki dio originalnih testova, izuzev štapića za testiranje. Njega su bili primorani nabavljati odvojeno.

Svi dijelovi tog testa zatim su pakirani, slagani na kamione i transportirani u skladište u blizini Varaždina, odakle su se dalje raspačavali.

Jedino je štapić iz Kine

Posjetili smo to skladište sredinom ožujka 2023. Mihalićev Buryen ga je napustio petnaestak dana ranije. Unutrašnji prostor je bio prazan i detaljno očišćen, ali čini se da su zaboravili ukloniti smeće oko zgrade. Pretražili smo ga i pronašli stotine odbačenih deklaracija, kartonske kutije s oznakama istanbulske tvornice, pakiranja s natpisom Buryen, naljepnice iz kojih je vidljivo da je ista istanbulska tvornica bila pošiljatelj tih testova, odbačene ampule, certifikate, pa čak i kutije s oznakama silikatnih gelova, čije male vrećice su dio svakog testa!

U više navrata smo pismeno i telefonski pokušavali stupiti u kontakt s Xiamen Boson Biotechom, kineskom tvrtkom koja proizvodi originalne testove. Nisu nam odgovarali na opetovane upite i pozive. Otputovali smo i u nizozemski Haag kako bismo razgovarali s predstavnicima tvrtke Lotus, koja je ovlašteni distributer Boson testova, ali nismo ih našli na službenoj adresi sjedišta tvrtke. Rečeno nam je da dolaze otprilike jednom u nekoliko tjedana, samo kako bi pokupili poštu. Službeni odgovori na naša pitanja nikad nisu stigli ni iz turske carine, kao ni iz turske agencije za regulaciju lijekova i medicinske opreme. Iz hrvatske Carinske uprave kažu nam kako su sve informacije, koje su po svojoj prirodi povjerljive ili koje su pružene u povjerenje, obuhvaćene obvezom čuvanja poslovne tajne i ne smiju ih otkrivati bez izričite dozvole osobe ili tijela koje ih je pružilo.

Doznali smo i da su u skladištu bili zaposleni studenti koji su radili na prepakiravanju.

- Pa mi smo sami to radili, otvarali kutije, vadili deklaracije, stavljali unutra nove, drukčiji jezici su bili, kol'ko sam skužil. I delalo se za firmu Buryen. A to je i pisalo na kutijama od testa, da ta firma to distribuira. Uredno smo dobili plaće prek SC-a - rekao nam je jedan student.

Najbržima separe u Ritzu

Upute studentima bile su ovakve: Otvori test, izbaci upute, ubaci strane upute, zatvori test.

- Jednom su održali natjecanje u kojem smo se podijelili u ekipe. Ekipa koja je imala najviše tih složenih testova dobila je separe i tri boce po izboru u Ritzu u Zagrebu - kazao nam je student.

Otkrio nam je da je skladište bilo u Varaždinu usred ničega, pored neke benzinske.

- Satnica nam je bila 45 kuna, a sve što smo radili jest da smo mijenjali upute tih testova i pakirali ih u kutije. Testovi su dolazili u velikim kutijama i onda smo mi u svakom pojedinačnom testu zamijenili upute - dodao je.

Sredinom ožujka 2023. stupili smo u kontakt s izvjesnim S. M. (podaci poznati redakciji).

On je podrijetlom s Balkana, ali rođen je i živi u Istanbulu. Tamo je mjesecima bio Filipov vozač i prevoditelj, dok je ovaj boravio u turskoj metropoli. U videopozivu nam je rekao kako se Filip u Istanbulu “bavio Covid testovima” te kako ga je vozio do tvornice, u koju nije imao pristup:

- Filipa poznajem dobro. On je lani boravio tu u Istanbulu pet-šest mjeseci. Bio sam mu vozač i tumač za turski jezik. Znam da je Filip u Istanbulu u jednoj tvornici radio testove za koronu. U tu tvornicu ja nisam smio ulaziti jer mi je zabranio jedan njegov partner. Znaš što? Taj Filipov partner je veliki lopov. Ja bih Filipa uvijek dovezao ispred te tvornice, u koju nisam ulazio. Nisam vidio da je on utovarao robu, ali znam da su unutra izrađivali testove za koronu - pojašnjavao nam je S. M., Filipov vozač iz Istanbula.

Tvornica pod kamerama

Ta tvornica je zapravo neupadljiva niža zgrada blizu tornja u kojem je Filip stanovao u Istanbulu. Na ulaz u zgradu su pazili ljudi Filipova partnera. Hala u kojoj su izrađivali te testove površine je oko 150 kvadrata. Unutra su bili neki strojevi i više stolova. Za svakim od stolova bili su radnici koji su u kutijice slagali i stavljali dijelove testova. Unutra je u svakome momentu bilo od 10 do 15 radnika i radnica. Filip je tu halu i radni proces u njoj nadzirao kamerama kojima je mogao pristupati na daljinu.

Ipak, posao je mladome Mihaliću u jednom trenutku krenuo nizbrdo. Filip se, kako doznajemo, zamjerio svojim turskim partnerima. Problem je bio financijske prirode, nagomilali su se dugovi i nekadašnji suradnici počeli su prijetiti mladom poduzetniku.

U jednome mailu upućenom Xiamen Boson Biotechu, kineskoj tvrtki koja proizvodi originalne testove, opisano je kako Filip Mihalić s rukovoditeljem istanbulske tvornice izrađuje lažne testove.

Potvrđeno nam je da policija i PNUSKOK detaljno istražuju ovaj slučaj. Ispitali su mnogo ljudi povezanih s Filipom Mihalićem, a navodno surađuju i s Interpolom kako bi dobili informacije o poslovanju u Turskoj.

Istražujući slučaj razgovarali smo i s jednim suradnikom Mihalićeve tvrtke koji nam je opisao način na koji je Mihalić poslovao.

Prodaj skupo, kupi jeftino

- Kako je intenzitet korona virusa varirao, tako su varirale i cijene. Primjerice, jedna je tvrtka naručila od Filipa malo više od četiri milijuna testova po cijeni od oko osam kuna po komadu. To je golem novac. Kako je tržište stagniralo, ta je tvrtka na lageru imala milijune testova i morala ih je prodati. Dogovor je, koliko znamo, bio da se prodaju natrag Filipu po cijeni od oko četiri kune jer je on navodno imao kupca. Nakon toga on je trebao uvesti istu količinu testova, ali bi ih prodao istoj toj firmi po oko četiri kune za komad, da se namiri gubitak. To se nikad nije dogodilo - kaže nam sugovornik iz jedne tvrtke koja je poslovala s Buryenom.

Bili su prisiljeni prodavati robu po najnižoj cijeni.

- Filipu je avansno uplaćen cijeli iznos, a on je sebi nabavio testove i zasitio tržište. I mi smo bili u istom košu. Testovi su ostajali na lageru zbog toga i morali smo ih prodavati po najnižoj nabavnoj cijeni od 1,10 eura. Nismo bili jedini. Njegova cijena bila je 70-80 centi, praktički je rušio tržište. Ona tvrtka ostala je s milijunima testova na lageru, a kako joj je hitno trebao novac, prodala je natrag Filipu testove po nižoj cijeni - ispričao je.

Raspisali tjeralicu

U listopadu 2023., kako smo ekskluzivno doznali, raspisana je tjeralica za Filipom Mihalićem zbog prijetnje. Za njim je izdan i europski uhidbeni nalog s mjerom 'uhititi i izručiti' zbog kaznenog djela prijetnje.

Tjednima prije toga Mihalić je bio aktivan na Instagramu, a u jednoj objavi fotografirao je unutrašnjost BMW-a, uz stihove "Svaka glava lako pada, metak kada zaluta". Tagirao se u Ljubuškom. Inače, radi se o pjesmi Darka Lazića, Voyagea i Raste u kojoj se, između ostalog, pjeva: "Europol, Interpol, jure nas, držimo monopol" te "Javiše mi kumovi da spremna im je osveta, iz UKP-a (uprave kriminalističke policije) po ključ BMW-a, banda u terenac, za pojasom tetejac..."

Od objave našeg prvog teksta struktura Buryena se korjenito promijenila, skladište u kojem su se prepakiravali testovi je ispražnjeno, skinute su oznake s obiteljske kuće koja je predstavljala sjedište veleprodaje, a od potencijalnih svjedoka u Hrvatskoj i Turskoj se zahtijeva šutnja. Nekima se preko posrednika i prijetilo. U međuvremenu, protiv Filipa su podnesene i prijave za kaznena djela nametljivog ponašanja, prijetnje i sprečavanja dokazivanja.