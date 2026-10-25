Tko je glavni Netanyahuov izazivač na skorim izborima?

Ozbiljan i nenametljiv, Gadi Eisenkot u mnogočemu je suprotnost Benjaminu Netanyahuu, a baš zbog toga ima šanse poslati dugogodišnjeg premijera u oporbu. Netanyahu, političar s najdužim stažem na čelu vlade, uvijek u rukavu ima neku zvučnu dosjetku kojom privuče pažnju medija. Govori engleski s besprijekornim američkim naglaskom pa ga prenose i američke televizije i društvene mreže.

No nekim bi biračima baš nedostatak karizme njegova izazivača mogao biti jedna od njegovih najvećih prednosti.

Eisenkot (66), načelnik glavnog stožera vojske od 2015. do 2019. godine, obvezao se da će ujediniti Izraelce pobijedi li Netanyahua koji je produbio podjele i pomaknuo zemlju snažno udesno.

"U Izraelu postoji masa ljudi čiji je glavni cilj na predstojećim izborima jednostavan - više mira i stabilnosti”, ocijenio je Tal Elovits, istraživač u think tanku Molad.

"Srednja klasa”, dodao je, "traži nekoga tko djeluje odgovorno, pa čak i dosadno. Mislim da Eisenkot posjeduje upravo tu privlačnost.”

Čelnik stranke Yashar ("Ispravno"), koji prema anketama stoji rame uz rame s Netanyahuom, obećao je da će pokušati popraviti međunarodni ugled Izraela, ozbiljno narušen nakon tri godine rata u Gazi i nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Eisenkot je najavio oštar obračun s doseljenicima na Zapadnu obalu koji nekažnjeno napadaju Palestince, a nedavno su pretukli i američkog novinara te francuskog gradonačelnika, osudivši te incidente kao "židovski teror” koji potiče Netanyahuova vlada.

No, ovaj čovjek s bogatom vojnom karijerom ipak nije i osobit mirotvorac. Štoviše, nastoji se pozicionirati i desnije i od Netanyahua po pitanju uspostave palestinske države, odbacivši tu mogućnost. Političke je poene nastojao pridobiti podsjećanjem na ranije razdoblje u kojem je Netanyahu, pod pritiskom SAD-a, nevoljko izražavao otvorenost prema toj ideji.

Dok je zapovijedao vojskom tijekom rata protiv Hezbolaha 2006. godine, Eisenkot je osmislio takozvanu "doktrinu Dahiya” nazvanu po predgrađu Bejruta, prema kojoj se Izrael obvezao na primjenu masivne sile usmjerene na civilnu infrastrukturu u područjima pod kontrolom libanonskih militanata.

Izrael je tu doktrinu ponovno primijenio u Gazi, pri čemu je došlo do razaranja za koja kritičari tvrde da predstavljaju ratne zločine, što Izrael osporava.

Radničko odrastanje

Eisenkot je stekao široke simpatije javnosti nakon što su njegov sin Gal i dva nećaka poginuli u borbama u Gazi. Njegovo odrastanje u radničkoj klasi još je jedan čimbenik koji pridonosi njegovoj političkoj privlačnosti.

Pobijedi li u utrci, bit će prvi premijer sefardskog podrijetla. Riječ je o Židovima čiji korijeni sežu na Bliski istok i sjevernu Afriku.

Suprotno Netanyahuu, koji potječe iz elitne obitelji i čiji je otac bio ugledan profesor u Sjedinjenim Državama, Eisenkot je sin marokanskih Židova koji je odrastao na samom jugu Izraela uz Crveno more.

Njegovo podrijetlo našlo se u središtu pozornosti kada je istaknuti komentator na televizijskom kanalu 14, koji podržava Netanyahua, Eisenkota nazvao "majmunom" kojim upravljaju "aškenaski elitisti". Pritom je mislio na Židove europskog podrijetla koji povijesno dominiraju izraelskim političkim i gospodarskim institucijama.

Taj je komentar naišao na oštre osude oporbenih političara, pa čak i samog Netanyahua.

Eisenkot nije čekao da to okrene u svoju korist. Njegov je izborni stožer postavio plakate kojima se osuđuje diskriminacija Sefarda, a njegova stranka optužila Netanyahua da marginalizira sefardske članove Likuda ograničavanjem njihova pojavljivanja u medijima tijekom kampanje.

Skromne promjene u sigurnosnoj politici

Tijekom prošlog je vikenda Eisenkot imao niz susreta: prvo se sastao s aktivistima LGBTQ zajednice u mladalačkom kafiću u Tel Avivu, obećavši toj zajednici veću zaštitu. Zatim se sastao sa Židovima vjernicima, pred kojima je branio izraelsku kontrolu nad Zapadnom obalom.

"Izraelsko naseljavanje predstavlja vrijednost, pod uvjetom da služi interesima države Izrael i da se provodi u skladu sa zakonom”, izjavio je u nedjelju predstavnicima pokreta Vjerski cionizam.

Komentar je zvučao kao osuda osnivanja nezakonitih naselja, nakon čega je zabilježen porast nasilja nad Palestincima.

Kad je riječ o Gazi, obećao je da će okončati vladavinu Hamasa u roku od 18 mjeseci. Prošlog je tjedna izjavio da se to može postići ili provedbom plana predsjednika SAD-a Donalda Trumpa za prekid vatre, koji predviđa postupno razoružavanje Hamasa i prijenos vlasti ili "kreativnim operacijama” usmjerenim na uništenje vojnog krila tog pokreta.

Osvrćući se na jedan od glavnih izvora nezadovoljstva među Izraelcima nakon tri godine rata, Eisenkot je obećao ograničiti izuzeća od služenja vojnog roka za one koji se bave proučavanjem vjere.

Najavio je donošenje "zakona o općoj nacionalnoj službi", prema kojem bi ultraortodoksni Židovi i arapski građani bili obvezni služiti vojni ili civilni rok.

Također nastoji privući birače centra i liberalno orijentirane birače obećanjem da će "štititi neovisnost pravosuđa, vladavinu prava, prava manjina i slobodu medija”.