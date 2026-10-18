Trump podupire Netanyahua na izraelskim izborima

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je pružio potporu svome savezniku Benjaminu Netanyahuu za predstojeće izraelske parlamentarne izbore.

"Bibi Netanyahu je bio snažan, hrabar i briljantan kada se suočio s golemim otporom, uključujući i onaj koji je stizao iz samog Izraela", napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social.

"Upravo takvog partnera Sjedinjene Američke Države traže od Izraela – zemlje za koju su učinile toliko toga. Neka ovo pismo posluži kao izraz moje potpune i bezrezervne potpore Bibiju Netanyahuu u predstojećoj utrci za ponovni izbor na dužnost izraelskog premijera."

U Izraelu će se 27. listopada održati nacionalni izbori – prvi nakon napada Hamasa 7. listopada 2023., događaja koji je potresao zemlju i gurnuo Bliski istok u kaos, pri čemu je Izrael ušao u ratove u Gazi, Libanonu i Iranu.

Ishod izbora mogao bi odrediti hoće li Netanyahu ostati na vlasti nakon jednog od najpresudnijih razdoblja u izraelskoj povijesti ili će ga poraziti suparnici iz centra koji obećavaju početak nove ere.