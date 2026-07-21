Tko je HDS-ovac čija je kći sad uhićena? Optužen za korupciju, čekao ljude kraj biračkog mjesta

U novoj akciji Uskoka na Pagu navodno je, kako neslužbeno doznajemo, privedena Kristina, kći Ante Fabijanića, bivšeg gradonačelnika Paga protiv kojeg je Uskok već ranije dignuo optužnicu za korupciju.

Fabijanić je na posljednjim lokalnim izborima, u drugom krugu, stajao 20 metara ispred biračkog mjesta u kinodvorani na Pagu, čekao ljude koji su došli glasati i nagovarao ih da glasaju za njega. Bio je kandidat koalicije HDZ-HDS. Prije toga, kad je bio gradonačelnik, prema imovinskoj kartici imao je mjesečnu plaću od 3.300 eura. Njegova supruga tad je bila zaposlena u tvrtki Graditeljstvo Pag jd.o.o. s plaćom od oko 1.300 eura, no ona je i vlasnica tvrtke.

Fabijanićeva kći, kako neslužbeno doznajemo, navodno se sumnjiči da je od policajke Marije M. tražila podatke iz sustava, odnosno adrese stanovnika Paga i okolice. Za sad nije poznato zašto su im trebale, osim možda za upis birača, no to će se tek vidjeti kroz istragu.

U njegovoj imovinskoj kartici nije bilo zabilježenih kredita ili pozajmica, ali je poprilična količina nekretnina. Obitelj je vlasnik kuće s okućnicom u Gračacu, vrijedne 94.565 eura, koja je prema navodu iz kartice stečena uz pomoć punice Ankice Dabo i punca Mate Dabo. Fabijanić je također suvlasnik kuće s okućnicom na Pagu, procijenjene na 132.722 eura, koju je naslijedio. Uz to, obitelj posjeduje oranice i vinograde ukupne vrijednosti 52.265 eura. Prema toj imovinskoj iz 2025. godine, na Pagu imaju još jednu kuću vrijednu 19.908 eura, kao i građevinski objekt procijenjen na 46.452 eura. Zanimljivo je i da su njihova djeca vlasnici triju kuća na istom otoku, čija je ukupna vrijednost u imovinskoj kartici svega 230 eura. Supruga bivšeg gradonačelnika vlasnica je triju automobila: Chevrolet iz 2006. godine procijenjen na 995,42 eura, Volkswagen iz 2007. vrijedan 3981,68 eura, te Mini Cooper iz 2012. godine čija je vrijednost navedena kao točno 5000 eura.

Fabijanić je uhićen 17. lipnja prošle godine, skupa s direktorom Komunalnog poduzeća Pag Ivanom Bašićem, Fabijanićevim vozačem Tomislavom Buljanovićem te još jednom osobom. Kasnije je podignuta i optužnica protiv uključenih. Protiv Fabijanića, konkretnije, zbog zloporabe ovlasti i položaja jer je omogućio da njegov vozač i još jedna osoba od povjerenja izvuku gradski novac preko lažnih faktura za plaćanje svog poreznog duga. Prema optužnici, Grad Pag je po Fabijanićevu nalogu izdao narudžbenicu za navodne radove u vrijednosti od 16.300 eura. USKOK tvrdi da ti radovi nisu obavljeni.