Tko je Hrvat iz Gospića s prstom na američkoj atomskoj bombi?

Stigao sam u 64. bojnu u Fischbachu u siječnju 1990. i raspoređen sam u vod za održavanje i montažu koji se sastojao od oko 20 ljudi, uključujući tri zastavnika, od kojih su svi bili 55G (tehničari za nuklearno oružje) i radili su u Području 1 (Area One), počinje svoju priču Jeff Woodward. Autor knjige “Last of the Glow Worms” bio je među posljednjim tehničarima američke vojske zadužen za projektile s nuklearnim bojevim glavama na europskom tlu.