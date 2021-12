Hakeri koji se očito protive ideji iza stranice 'Hrvatski izdajice' potpuno su preuzeli kontrolu nad spornim registrom pa i jutros tako vodi na gayporn.fm.

Stranicu kojoj je ideja bila napraviti registar onih koje antivakseri smatraju izdajnicima, a na koju je pozivala huškačica Bernarda Jug, jučer su raznim akcijama rušili i otimali kontrolu nad njom uz razne akcije i rušenja.

Tvorci stranice pozivali su građane da unose podatke o izdajicama, poput njihovih adresa prebivališta, vikendica, ljudi s kojima su u bliskom srodstvu, brojeva telefona... No umjesto akcije, dobili su reakciju.

Na stranici su se brzo našla imena poput Bernarde Jug, Dinamovog napadača Brune Petkovića, Apolla Creeda iz filma Rocky...

Kako je sinoć objavio Dnevnik.hr, tvorce spornog registra traži i SOA.

SOA ih traži

- Oni koji su oraganizirali ovu stranicu vjerojatno imaju namjeru prikriti svoje djelovanje. Izazvati neželjene posljedice u društvu - poticanje nasilja i izazivanje nereda. Međutim, već se naziru neke naznake da su građani, ljudi koji prate stranicu počeli to ismijavati, što je dobro jer slijediti ovakve stranice nije baš dobro za društvo, to može izazvati neželjene posljedice, poput nemira - rekao je Željko Sičaj s Insituta za istraživanje hibridnih sukoba. Dodaje da će biti malo teže, ali da službe imaju načine kako doći do onih koji stoje iza stranice.

Kako se tu navode predsjednik, premijer, ministri..Sičaj napominje da je upravoz bog toga, s obzirom na to da su štićene osobe, vidljiva i nacionalna ugroza..

Kaže da se vide i elementi kaznenih djela.

- Prije svega, poticaj na mržnju i nasilje, ali vjerojatno će policija, DORH i SOA koja se uključila u istragu to bolje definirati, ali svakako svi koji budu ispunjavali na stranici mogu biti odgovorni - rekao je.