ZELENA AKTIVISTICA

Tko je Klima Shakira? Merzu htjela avion obojiti u ružičasto

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 3 min
Tko je Klima Shakira? Merzu htjela avion obojiti u ružičasto
Foto: Profimedia

Aktivistica Anja Windl s kolegama je planirala oštetiti avion njemačkog kancelara. Slučaj je propao kad je policija zaustavila njihovog kolegu u prometu u posumnjala na novi incident

Njemačka policija spriječila je u četvrtak planirani napad klimatskih aktivista na privatni avion njemačkog kancelara Friedricha Merza. U ranim jutarnjim satima uhitili su tri sumnjivca na aerodromu Arnsberg-Menden u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, potvrdili su policija i državno odvjetništvo.

Kako piše portal Vol.at, među privedenima je i jedna od najpoznatijih njemačkih klimatskih aktivistica Anja Windl (28), koju su zbog njezine kose prozvali Klima Shakira. Policija je potvrdila kako su ona, još jedna žena i muškarac, u dobi od 23 do 58 godina, povezani s radikalnim klimatskim pokretima. U zračnu luku ušli su ilegalno.

Sve je počelo rutinskom prometnom kontrolom, kad je njihov četvrti kolega i aktivist patroli rekao da traži lokalni aerodrom. Zbog ranijih obavještajnih informacija, da je povezan s politički motiviranim kaznenim djelima, područje je odmah blokirano.

Iako privedeni, do podneva su svi pušteni na slobodu jer, kako je rečeno, nije bilo osnove za zadržavanje u pritvoru. Slučaj je preuzela državna sigurnost, što je standardna praksa kod politički motiviranih djela.

Angeklagte Klimakleberin Anja Windl wegen Nötigung vor Gericht in München / / *** Accused climate acti
Foto: Profimedia

Iz aktivističke skupine potvrdili su za austrijsku agenciju APA kako je riječ o planiranoj prosvjednoj akciji. Tvrde da su članovi kolektiva "Resistance" pokušali "onesposobiti" Merzov privatni avion farbajući ga u ružičasto. Navodno su sa sobom donijeli i bicikl "kao klimatski prihvatljivo prijevozno sredstvo za kancelara".

MEIN GOTT FOTO Klima-Shakira u središtu skandala. Atraktivna Anja htjela oštetiti Merzov avion
FOTO Klima-Shakira u središtu skandala. Atraktivna Anja htjela oštetiti Merzov avion

- Djelujemo u samoobrani. Klimatska katastrofa se pogoršava, ljudi umiru zbog vrućina, gladi i prirodnih nepogoda, a u isto vrijeme kancelar leti privatnim avionom. Trebao bi biti uzor svima nama - rekla je Windl.

Podsjetimo, sam Merz poznat je kao strastveni pilot amater i vlasnik je dvomotornog propelerskog aviona. Njegova ljubav prema letenju već je ranije punila naslovnice, primjerice 2022. godine, kad je privatnim avionom letio na vjenčanje tadašnjeg ministra financija Christiana Lindnera na Sylt. Merz je inače rodom iz Sauerlanda, gdje se nalazi i aerodrom na kojem je policija spriječila ovu akciju.

Inače, Windl je od ranije pod istragom austrijske policije jer je bojom oštetila sjedište Austrijske narodne stranke (ÖVP). Željela je spriječiti pregovore te stranke s desničarskim FPÖ-om. Ranije je blokirala promet u Beču tako što je obojeno ulje rasula po cesti te se jednom zalijepila za asfalt na prilazu tvornici BMW-a. Sudili su joj i jer je u kolovozu 2024. izrezala rupu u ogradi zračne luke Stuttgart te se zalijepila za pistu. 

