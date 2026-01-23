Obavijesti

News

Komentari 3
AFERA GEODEZIJA PLUS+

Sud blokirao stan pomoćnika ministrice Obuljen: Primio je najmanje 40 tisuća eura mita?

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Sud blokirao stan pomoćnika ministrice Obuljen: Primio je najmanje 40 tisuća eura mita?
Davor Trupković | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Rješenje koje je osvanulo na oglasnoj ploči suda govori o nesrazmjeru imovine bivšeg pomoćnika ministrice Davora Trupkovića, te onome što su istražitelji našli na njegovim računima

Admiral

Davoru Trupkoviću, bivšem pomoćniku ministrice Obuljen Koržinek, Županijski sud u Zagrebu zabranio je prodaju i prenošenje vlasništva jednog stana u Rovinju, zbog procesa u aferi Geodezija. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio
'PRIZNAJEM, POGRIJEŠIO SAM'

Thompson se oglasio o dva nelegalna objekta koje mora rušiti. Evo što je objavio

Državni inspektorat potvrdio, Marko Perković Thompson bespravno gradio u Čavoglavama: 'Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli'
Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'
HOTEL JE ZATVOREN

Šime Vrsaljko o hotelu koji je otvarao s rođakom: 'Od rujna 2025. nemam više ništa s tim'

Bivši reprezentativac Šime Vrsaljko se povukao iz posla, a projekt se suočio s problemima koji su doveli do neisplate plaća, blokade tvrtke i prestanka rada hotela. Radnici su ostali bez posla
Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane
PRATITE NA 24SATA

Gotovi pregovori. Sutra se nastavljaju. Zelenski otkrio: Čekamo odgovor s ruske strane

Ujedinjeni Arapski Emirati danas su domaćin povijesnog sastanka na kojem će po prvi put od početka ruske invazije za isti stol sjesti pregovarači Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026