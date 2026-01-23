Rješenje koje je osvanulo na oglasnoj ploči suda govori o nesrazmjeru imovine bivšeg pomoćnika ministrice Davora Trupkovića, te onome što su istražitelji našli na njegovim računima
AFERA GEODEZIJA PLUS+
Sud blokirao stan pomoćnika ministrice Obuljen: Primio je najmanje 40 tisuća eura mita?
Davoru Trupkoviću, bivšem pomoćniku ministrice Obuljen Koržinek, Županijski sud u Zagrebu zabranio je prodaju i prenošenje vlasništva jednog stana u Rovinju, zbog procesa u aferi Geodezija.
