U požaru koji je u ponedjeljak u prijepodnevnim satima buknuo u Segetu Gornjem nedaleko od Trogira prema posljednjim procjenama izgorjelo je oko 1600 hektara površine. Gašenje još nije gotovo iako je u srijedu, do zaključenja ovog teksta, situacija bila puno povoljnija. Angažirano je stotine gasitelja iz vatrogasnih društava od Like do Dubrovnika. Protupožarne zračne snage broje desetke sati leta. A za sve je kriv - bager.