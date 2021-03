Teško mi je suočiti se sa svime opet ispočetka, ali tako treba biti. Želimo doći do pravde. Dugo smo čekali na početak suđenja i moram priznati da sam konačno odahnuo. Vidjet ćemo kako će sve to ići. Naš odvjetnik Vinko Ljubičić ima sve što treba, puno je tu papira. Ja sam pročitao ono što me zanimalo. Odvjetnik će nastojati dokazati da su propusti napravljeni, a trebat će vremena za sve to, kratko nam kazao Stipan Vukasović, otac 18-godišnjeg Kristiana koji je preminuo u splitskoj bolnici 24. kolovoza 2019. godine i to nakon što je u komatoznom stanju tamo prebačen iz istražnog zatvora na splitskim Bilicama.

Pripremno ročište zakazano je za utorak, 9. ožujka na Općinskom sudu u Zadru. Obitelj Vukasović iz Jesenica kraj Omiša želi dokazati kako se tijekom istrage, suđenja i boravka u istražnom zatvoru s njihovim sinom nije postupalo sukladno njegovoj dobi i psihofizičkom stanju.

Bio je osuđen na osam mjeseci zatvora zbog nekoliko zapaljenih maslina, a u ćeliji je, prije hospitalizacije, boravio četiri mjeseca. Bolovao od ADHD-a i boravak u istražnom zatvoru nije dobro podnosio. Bio je uplašen i uznemiren. S Bilica su ga često vodili u zatvorsku bolnicu u Svetošimunskoj. Davali su mu sedative, a potom ga vraćali na Bilice. U trenutku kada je zaprimljen u KBC Split imao je brojne fizičke ozljede, masnice... Utvrđen je edem i početna upala pluća, podljev mekog oglavka s lijeve strane te omekšavanje odnosno smrt mozga.

Vještak je pak, u svom nalazu naveo kako je Kristian preminuo prirodnom smrću, najvjerojatnije zbog zatajenje srca radi iznenadnog zastoja odnosno zloćudne aritmije. Masnice na tijelu ne povezuje sa smrtnim ishodom već se objašnjavaju mladićevom sklonošću samoozljeđivanju.

- Riječ je o pripremnom ročištu na koji dolazimo i ja kao odvjetnik, ali i Kristianov otac osobno. Sud bi trebao odlučiti o izvođenju dokaza tijekom rasprave. Dokazi idu u interesu naše stranke. Mi smo došli do određenih imena osoba koji su bili s Kristianom u istražnom zatvorom u Splitu. Oni su se sami ponudili svjedočiti o tome na koji su način su se odnosili prema njemu. Također, tražit ćemo vještačenje medicinske dokumentacije da se utvrdi je li se prema Kristianu odnosilo prema pravilima struke – kazao nam je odvjetnik Vinko Ljubičić.

Kaže nam i kako je Kristianova majka sve teško podnosi te je i dalje u teškom zdravstvenom stanju dok je otac bio i još uvijek jest vrlo strpljiv.



Kao krivci za smrt mladića nabrojeni su zatvor na Bilicama, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, Općinski sud na Dračevcu te Bolnica za osobe lišene slobode na Svetošimunskoj cesti u Zagrebu. Obitelj Vukasović parnicom od države traži 700.000 kuna.

Podsjetimo, nesretni Kristian je na Općinskom sudu na Dračevcu priznao potpalu.

Završio je iza rešetaka unatoč tome što je vještačenjem HZZO-a iz 2018. godine utvrđeno kako ima brojne zdravstvene probleme poput metaboličkog sindroma, astme, iznadprosječno izražene teškoće iz kruga ADHD-a, oštećenje funkcionalnih sposobnosti III stupnja, odnosno teži invaliditet uz prijeku potrebu privremene pomoći i njege u punom opsegu. Išao je na psihijatrijske tretmane još u dječjoj dobi te je bolovao od poremećaja piromanije.



Unatoč svemu, sudac Mario Franetović osudio ga je na bezuvjetnu zatvorsku kaznu iako Kristian, praktički dijete, nikad ranije nije bio osuđivan te je bio bitno smanjeno ubrojiv. Suca Općinskog suda na Dračevcu tada je praktički molio za milost.

- Osjećam se krivim i žao mi je što se to dogodilo. Kad biste me sada pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio. Obećavam kako se ništa slično neće ponoviti – preklinjao je Kristian.

Oko cijelog slučaja angažiralo se i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu u kojem su, nakon provedene istrage, utvrdili da nije bilo nikakvih propusta u slučaju.

“Nakon provedenih izvida nije potvrđeno postojanje osnovane sumnje da bi bilo počinjeno kazneno djelo za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti”, naveli su iz ODO-a.

- Bilo bi sigurno lakše da je DORH utvrdio kaznenu odgovornost, ali istinu govoreći nismo nešto posebno ni očekivali od njih. Obitelj Kristiana Vukasovića sigurno neće odustati u otkrivanju svih okolnosti koje su dovele do smrti njihovog tek punoljetnog sina - kazao nam je odvjetnik Ljubičić u studenom prošle godine kada je otkrivena informacija kako Općinsko državno odvjetništvo smatra da za smrt mladića - nitko nije kriv.