Za smrt Kristiana Vukasovića 'nitko nije kriv'?! Otac: Što da vam kažem, osjećamo se nikako

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu nije utvrdilo apsolutno nikakve propuste u slučaju smrti Kristiana Vukasovića, 18-godišnjaka s posebnim potrebama. U komi je dovezen iz zatvora u bolnicu. Tamo je umro...

<p>Udariš pečat, pospremiš papir u ladicu. I - nitko nije kriv. Točno to napravili su u općinskom državnom odvjetništvu sa slučajem smrti Kristiana Vukasovića, mladića s posebnim potrebama koji je završio u zatvoru s najtežim kriminalcima. Pod nerazjašnjenim okolnostima pao je u komu i potom preminuo u splitskoj bolnici. Za ODO u Splitu - nema odgovornih. </p><p>- Osjećamo se nikako. Što da vam kažem... I da se sve to riješi, izgubljeno ne možemo vratiti. Supruga gura, digne se, padne... Mora se s tim nositi, govori nam Stipan Vukasović.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>- Ne znamo u kojoj je fazi predmet. Parnica je trebala početi u rujnu, pa u listopadu, a evo još ništa... Čekamo da nam odvjetnik javi da je ročište zakazano pa ćemo ići u Zadar. Predmet je sad tamo, tako je odlučio Vrhovni sud, imamo dokument o tome - kaže Stipan. </p><p>Na pitanje kako komentira “frišku” informaciju iz Općinskog državnog odvjetništva da nije utvrđena sumnja u kazneno djelo povodom Kristianove smrti, kaže nam kako parnica u Zadru nema veze sa splitskim odvjetništvom. </p><p>- Ništa oni ne poduzimaju jer je slučaj prebačen u Zadar - kaže. Odvjetnik Vinko Ljubičić kaže da je odluka ODO-a za njega očekivana i da ne odustaju. </p><p>- Idemo dalje, bilo bi sigurno lakše da je DORH utvrdio kaznenu odgovornost, ali istinu govoreći nismo nešto posebno ni očekivali od njih - kaže odvjetnik Ljubičić pa pojašnjava: </p><p>- Smatramo da je do smrti Kristiana došlo uslijed propusta nadležnih ustanova gdje je boravio, bilo zatvora u Splitu, bilo Svetošimunske bolnice. Obitelj Kristiana Vukasovića, budite sigurni, neće odustati u otkrivanju svih okolnosti koje su dovele do smrti njihovog tek punoljetnog sina...</p><p>U zadarskom postupku trebala bi se utvrditi istina o smrti teško bolesnog, gotovo dječaka, koji se suočio sa svom težinom progona pravosudnog aparata.</p><p>- Javljaju nam se ljudi, osobe koje su voljne svjedočiti i koje imaju važna saznanja oko cijelog slučaja jer su bili u neposrednom kontaktu s pokojnim Kristianom posljednjih mjeseci i dana njegova života - kaže nam Ljubičić. </p><p>Ti iskazi bit će vrlo važni jer, rekosmo, ‘istraga’ splitskog Općinskog državnog odvjetništva, službeno, nije utvrdila apsolutno nikakve propuste u cijelom slučaju.</p><p>“Nakon provedenih izvida nije potvrđeno postojanje osnovane sumnje da bi bilo počinjeno kazneno djelo za koje se progon poduzima po službenoj dužnosti”, kratko su nam odgovorili sa splitskog tužiteljstva. </p><p>Ukratko, nitko nije kriv za smrt Kristijana Vukasovića. Ili pravničkim žargonom, ‘smrt mlađeg punoljetnika nije izazvana radnjama ni propustom trećih osoba’.</p><p>Izvidi su uključivali nekoliko stvari, između ostalog razgovore sa zatvorskim čuvarima s Bilica, ali i sa zatvorenicima koji su dijelili ćeliju s Kristijanom. No, te razgovore sa zatvorenicima obavili su upravo pravosudni policajci te u formi zabilješke poslali izvještaje Općinskom državnom odvjetništvu. Koliko su ‘cimeri’ Kristiana Vukasovića mogli govoriti potpunu istinu čuvarima o kojima im ovise idući dani i mjeseci iza rešetaka, možda će pokazati upravo postupak u Zadru. Kroz izvide koje je samoinicijativno provodilo tužiteljstvo prikupljena je kompletna medicinska dokumentacija Kristiana Vukasovića, kao i službeni stav Uprave za zatvorski sustav.</p><p>Očekivano, ni tu nema traga sumnji da je nešto pošlo po zlu njihovom krivnjom, tek napomena kako tijekom boravka u zatvoru ‘nije sudjelovao u sukobima ni na koji način, bilo kao žrtva ili napadač’. Mladić s jedva navršenih 18 nije imao pritužbi na postupanja u zatvoru, stoji u papirima ODO-a Split, iako je zabilježeno da je pri jednoj kontroli ‘do gola’ zatvorski čuvar primijetio masnice na tijelu te ga pitao kako se osjeća i što mu je to. Svi su, čini se, ostali zadovoljni odgovorom ‘dobro sam, nije mi ništa’...</p><p>Iako i unutar splitskog tužiteljstva neki smatraju kako se u izvidima nije poduzelo sve što se moglo, ‘ključni’ dokaz kako nema odgovornih za smrt Kristiana Vukasovića je u obdukcijom nalazu - došlo je do zatajenja srca, dok masnice na tijelu nemaju veze sa smrtnim ishodom već su vjerojatno posljedica samoozljeđivanja kojem je mladić bio sklon. I tako je ta fascikla zatvorena, spis stavljen ad acta.</p><p>Međutim, pred sudom u Zadru splet nevjerojatnih okolnosti koje su dovele do obiteljske tragedije uskoro će sigurno proći bolju ‘kontrolu’ pod paskom splitskog odvjetnika Ljubičića. </p><p>Toliko je crn ovaj slučaj da je potrebno uvijek iznova ponavljati tijek događaja koji su završili 24. kolovoza 2019. godine u dva sata ujutro, kada je u splitskoj bolnici Kristijan preminuo.</p><p>Iza rešetaka je završio 30. ožujka 2019. godine, kazneno prijavljen zbog izazivanja četiri požara u razmaku od nekoliko dana. U tim požarima, koje je potpalio doslovno uz vlastitu kuću, izgorjelo je nekoliko maslina (šteta je procijenjena na tri tisuće kuna) te nešto niskog raslinja. No, postupak je pokrenut, istražni zatvor određen zbog opasnosti od ponavljanja djela, da bi koncem srpnja bila donesena presuda – osam mjeseci zatvora. A Kristian vraćen u zatvor.</p><p>Sve to se u procesu događalo unatoč tome što je priznao potpalu, što boluje od poremećaja piromanije, što od djetinjstva ima raznih zdravstvenih problema (metabolički sindrom, astma, iznadprosječno izražene teškoće iz kruga ADHD-a, psihijatrijski tretmani još u dječjoj dobi, “oštećenje funkcionalnih sposobnosti III stupnja, odnosno teži invaliditet” uz “prijeku potrebu privremene pomoći i njege u punom opsegu”, što je utvrđeno vještačenjem HZZO-a iz 2018. godine).</p><p>Bitno smanjeno ubrojiv, neosuđivan, dobio je bezuvjetnu zatvorsku kaznu. Iako je praktički molio za milost: Osjećam se krivim i žao mi je što se to dogodilo. Kad biste me sada pustili na slobodu, nikada više to ne bih napravio. Obećavam kako se ništa slično neće ponoviti - govorio je sucu Mariju Franetoviću.</p><p>Iako je do tada već bilo jasno da na Bilicama ne može izdržati - u tri navrata su ga vodili u Bolnicu za osobe lišene slobode, davali mu terapije, no ništa nije pomoglo - vraćen je u zatvor, na traženje Općinskog državnog odvjetništva. One iste institucije koja nakon izvida ne vidi odgovornih za smrt 18-godišnjaka.</p><p>Početkom kolovoza, usred noći, zatvorske čuvare su alarmirali njegovi cimeri u ćeliji – Kristijan je bez svijesti, u stanju kome iz koje se nije probudio, prebačen u splitsku bolnicu. Par dana prije njegove smrti, donesena je odluka da mu se ukine istražni zatvor. Kristian Vukasović umro je na slobodi...</p>