Tko je Larry Ellison, milijarder koji je s trona najbogatijih na svijetu svrgnuo Elona Muska?

Svijet je dobio novog najbogatijeg čovjeka. Nakon gotovo godinu dana vladavine, osnivač Tesle i SpaceX-a, Elon Musk, prepustio je prvo mjesto Larryju Ellisonu, suosnivaču i tehnološkom vizionaru iza softverskog diva Oracle. U jednom od najdramatičnijih financijskih preokreta posljednjih godina, Ellisonovo bogatstvo je u jednom danu poraslo za nevjerojatnih 93 milijarde eura, čime je njegova ukupna neto vrijednost dosegnula otprilike 362 milijarde eura.

Ovaj povijesni skok gurnuo ga je ispred Muska, čije se bogatstvo trenutno procjenjuje na oko 354 milijarde eura. Promjena na vrhu ljestvice najbogatijih nije samo financijska vijest, već i simbol tektonskih promjena koje pokreće utrka za dominacijom u sektoru umjetne inteligencije.

Nevjerojatan skok potaknut umjetnom inteligencijom

Ključ Ellisonovog strelovitog uspona leži u eksplozivnom rastu vrijednosti dionica Oraclea. U srijedu su dionice tvrtke skočile za čak 41%, što je najveći jednodnevni porast u povijesti kompanije. Okidač za ovakav optimizam investitora bila je objava poslovnih rezultata i, još važnije, izuzetno agresivna prognoza budućeg rasta.

Foto: Profimedia

Izvršna direktorica Oraclea, Safra Catz, objavila je da je tvrtka samo u prvom fiskalnom tromjesečju potpisala četiri ugovora vrijedna više milijardi dolara s tri različita klijenta. To je dovelo do toga da vrijednost budućih ugovorenih prihoda (RPO) dosegne vrtoglavih 455 milijardi dolara, što je četverostruko više nego godinu dana ranije.

- Potpisali smo značajne ugovore s ključnim igračima u svijetu umjetne inteligencije, uključujući OpenAI, xAI, Metu i mnoge druge - izjavila je Catz, dodavši kako očekuje da će Oracleov segment poslovanja u oblaku (Oracle Cloud Infrastructure) ove fiskalne godine zabilježiti rast prihoda od 77%, s projekcijom da će do 2030. dosegnuti čak 144 milijarde dolara.

Vizionar koji je prepoznao budućnost

Iako je njegovo ime možda manje poznato široj javnosti od Muskovog, 81-godišnji Larry Ellison jedna je od ključnih figura tehnološke industrije već gotovo pet desetljeća. Oracle je suosnovao davne 1977. godine te je bio pionir u razvoju komercijalno isplativih relacijskih baza podataka, tehnologije koja je postala temelj modernog poslovanja.

Foto: Profimedia

Danas obnaša funkciju predsjednika i glavnog tehnološkog direktora (CTO), a većina njegovog bogatstva vezana je uz vlasništvo nad otprilike 1,16 milijardi dionica Oraclea. Osim po poslovnim uspjesima, Ellison je poznat i po svom ekstravagantnom životnom stilu. Vlasnik je 98% havajskog otoka Lanai, strastveni je jedriličar koji je dva puta osvojio prestižni America's Cup, a od 2018. do 2022. bio je i član upravnog odbora Tesle.

Utrka titana i Muskov pad

Dok je Ellisonov uspon potaknut AI revolucijom, Muskov pad na drugo mjesto odražava izazove s kojima se suočava Tesla. Dionice proizvođača električnih automobila ove su godine u padu za više od 12%, što je umanjilo vrijednost Muskovog udjela, koji čini najveći dio njegovog bogatstva.

Oracle se, s druge strane, agresivnim ulaganjima u podatkovne centre i nabavom goleme količine Nvidijinih AI čipova pozicionirao kao ključni igrač u pružanju računalne snage potrebne za razvoj umjetne inteligencije. Time je ušao u elitno društvo tehnoloških divova poput Amazona, Microsofta i Googlea, koji se bore za prevlast na ovom brzorastućem tržištu.

Foto: Profimedia

Promjena na vrhu liste Bloomberg Billionaires Indexa označava kraj Muskovog 300-dnevnog boravka na prvom mjestu. Iako su ovakve fluktuacije uobičajene i ovise o kretanju dionica, strelovit uspon Larryja Ellisona jasan je pokazatelj da je era umjetne inteligencije već sada počela stvarati i svrgavati kraljeve globalne ekonomije.