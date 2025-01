Tko je Liang Wenfeng, čovjek koji ruši ekonomiju Amerike? 'Brojni će završiti u bankrotu'

U Kini se još slavi veliki uspjeh startupa DeepSeek i njegova osnivača, nakon što je najnoviji model umjetne inteligencije ove tvrtke izazvao golemi potres u Silicijskoj dolini, ali i na burzama Wall Streeta. Tako se DeepSeek uspeo na vrh ljestvica međunarodnih trgovina aplikacijama, prestigavši OpenAI-ev ChatGPT.

DeepSeek je, naime, kineska tvrtka za umjetnu inteligenciju (AI) sa sjedištem u Hangzhouu, koja je nastala prije nekoliko godina iz sveučilišnog startupa. Ovaj model koristi drugačiju vrstu interne arhitekture koja zahtijeva manje korištenja memorije, čime se znatno smanjuju računalni troškovi svakog pretraživanja ili interakcije sa sustavom u stilu chatbota. Istraživači su ga pohvalili zbog njegove sposobnosti rješavanja složenih zadataka zaključivanja, osobito u matematici i kodiranju, a čini se da daje rezultate usporedive s konkurentima za djelić računalne snage. DeepSeek je rekao da su mu za razvoj modela bili potrebni dva mjeseca i manje od šest milijuna dolara, iako neki promatrači upozoravaju na to da je to vjerojatno podcijenjeno. Unatoč tome, znatno je manje od milijardi koje tehnološke tvrtke iz Silicijske doline troše na razvoj umjetne inteligencije i jeftinije je za rad.

Ključni čovjek je Liang Wenfeng, koji je vodio kineski fond koji financira DeepSeek. Liang je odrastao u južnoj kineskoj provinciji Guangdong, koja je tijekom osamdesetih i devedesetih godina predvodila zemlju u usvajanju tržišnog kapitalizma. Rekao je da je tad bio okružen ljudima koji su više cijenili pokretanje posla nego obrazovanje, ali on je bio akademski nastrojen. Upisao je elitno Sveučilište Zhejiang sa 17 godina, gdje je diplomirao Elektroniku i komunikacijsko inženjerstvo prije nego što je stekao magisterij iz Informacijskog i komunikacijskog inženjerstva 2010. Godine 2015. suosnovao je fond, koji je zaradio više od 13,79 milijardi dolara do kraja 2021., no u travnju 2023. objavio je da će proširiti svoje djelovanje izvan investicijske industrije i usmjeriti resurse na “istraživanje suštine AGI-a”. Mjesec dana kasnije osnovan je DeepSeek.

- Godinama su kineske tvrtke navikle da drugi rade tehnološke inovacije, dok smo se mi usredotočili na monetizaciju aplikacija, ali to nije neizbježno. U ovom valu naša početna točka nije iskoristiti priliku za brzu zaradu, nego doseći tehničku granicu i potaknuti razvoj cijelog ekosustava. Vjeruje se da bi Kina, kako se gospodarstvo razvija, trebala postupno postati suradnik umjesto besplatnog jahanja - rekao je Wenfeng u jednom intervjuu.

DeepSeekovi zaposlenici uglavnom su diplomanti i doktorandi s vrhunskih kineskih sveučilišta, a Liang vjeruje da žele raditi za DeepSeek jer se bavi najvećim izazovima u području AI-a. DeepSeek je, pod njegovim vodstvom, odlučio sve svoje modele učiniti svima dostupnima, za razliku od američkog rivala OpenAI-a.

- DeepSeek zahtijeva znatno manje računalnih resursa od drugih AI modela, a to znači da je cijena treniranja modela pala s 10 milijardi dolara na oko 200 milijuna dolara. Barijera za ulazak u AI industriju je drastično spuštena. Iako još ne znamo je li model doista toliko pouzdan i uspješan kao što se tvrdi, vrlo brzo će biti moguće provesti neovisne analize njegove učinkovitosti. Ovo je, naravno, i političko pitanje. Borba za tehnološki primat između Sjedinjenih Američkih Država i Kine postaje sve očiglednija. Ako Kinezi uspiju napraviti ovu vrstu tehnološke disruptivnosti, bit će spremni to iskoristiti, a posljedice će se osjetiti ne samo na tehnološke kompanije, nego i na ekonomije zemalja koje su računale na rast AI infrastrukture. Ovaj razvoj događaja predstavlja veću revoluciju od kineske autoindustrije jer je cijena razvoja AI-a drastično pala - rekao je Marko Rakar, stručnjak za IT tehnologiju.

Američko tržište, navodi Rakar, nije očekivalo ovakav razvoj situacije, ali će sigurno ići u prilagodbu.

- Za krajnje korisnike AI-a ovo je pozitivno, jer bi cijene i pristup mogli postati povoljniji. Međutim, za investitore, poput mirovinskih fondova, koji su ulagali u velike američke tehnološke kompanije, ovo može značiti i bankrote - dodao je Rakar.