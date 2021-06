U Osijeku su u srijedu ujutro počela uhićenja sudaca koje je prozvao bjegunac od hrvatskog pravosuđa, Zdravko Mamić. Počeli su i pretresi njihovih kuća.

Prisjetimo se, prije osam mjeseci Zdravko Mamić poslao je famozni USB s dokazima državnim tužiteljima o određenim sucima za koje tvrdi da su primali mito. Zvonko Vekić jedan je od sudaca koji je danas uhićen.

Pogledajte video: Uhitili osječke suce

Mamić tvrdi da mu je dao mito

Naime, on je sudac osječkog Županijskog suda i član optužnoga vijeća u drugom postupku protiv Zdravka Mamića. U audio-izjavi za Uskok, Mamić je prozvao Vekića da je od njega primio oko 500.000 eura mita kako bi mu se pogodovalo u sudskim postupcima pred sudom u Osijeku. Iako Zvonko ima stalno prebivalište u Dubrovačkoj ulici u Osijeku, policija ga je pronašla u Strossmayerovoj ulici kod prijateljice Nataše, koju je Mamić i ranije spominjao u svojim izjavama.

Sudio u Mamićevom predmetu

Uz Vekićevu obiteljsku kuću, policija je pretražila i njezin stan. Naime, nakon uhićenja policija je Zvonka vodila iz stana do njegovog automobila, koji je također pretražen. Vekića je zatim policija odvezla policijskim vozilom, a on se vješto skrivao od medija noseći sunčane naočale.

Naime, 2017. godine Vrhovni je Sud predmet Zdravka Mamića i suoptuženih za izvlačenje još 144 milijuna kuna iz Dinama preko fiktivnih usluga za transfere igrača i nepostojećih dugovanja, premjestio iz Zagreba u Osijek, zato što je Mamić u Zagrebu poznavao četiri suca.

O osnovnosti optužnice trebao je upravljati, ni manje ni više, sudac Zvonko Vekić.

Vodio niz procesa vezanih uz korupciju

Ovaj sudac, ranije je vodio niz velikih procesa vezanih uz korupciju, a osim toga, sudio je i okrivljenima za ratni zločin. Presudio je Vladimiru Milankoviću, ratnom zapovjedniku policijskih snaga na Baniji za ratni zločin počinjen tijekom 1991. i 1992. godine. Osudio je i kontroverznog požeškog poduzetnika, Vladu Zeca u aferi Kamen Ingrad, a poznat je i po do sada najvišoj kazni ikad izrečenoj jednom pedofilu. Naime, 2008. godine Vekić je oca koji je seksualno zlostavljao svoju kćer osudio na 27 godina zatvora. Ipak, Vrhovni sud je tu presudu smanjio za pet godina i monstruoznom ocu izrekao 22 godine zatvorske kazne.

Sudac Vekić je s ostalim sucima koje je Mamić mjesecima unazad optuživao za uzimanje mita, često dolazio na utakmice Dinama, pa je tako jednom prilikom rekao Zdravku Mamiću da mu je sudac Krušlin najbolji prijatelj i da će njih dvojica riješiti oslobađajuću presudu za njega.

- I da bi trebalo počastiti gospodina Krušlina na što sam mu predao 100 tisuća eura da oni to podijele međusobno. Nakon toga smo se učestalo počeli nalaziti i u Zagrebu i u Osijeku – tvrdio je ranije Mamić i nadodao kako su se on i Vekić redovito viđali u restoranu Zelenjak, u maloj sobici u sklopu restorana.

Mamić tvrdi da im je smještaj plaćao i Dinamo

U prvih nekoliko susreta Mamić je pokupio suca Vekića i njegovu prijateljicu Natašu, upravo kod koje je u srijedu ovaj sudac i uhićen, ispred hotela Sheraton ili Westin u koje ih je, kako tvrdi, smještao i plaćao im boravak.

Mamić je govorio i da misli da im je nekoliko puta smještaj platio i GNK Dinamo jer je rezervacije hotela za Vekića i Natašu vršio preko Vlatke Peras, a ona je u nekoliko navrata platila fakture hotelu.

- O našim susretima u restoranu Zelenjak mogu svjedočiti djelatnici restorana, a uvijek je prisustvovala gospođa Nataša, prijateljica gospodina Vekića, a dvaput je bila i Natašina kćer Ena. Svaki puta bih joj ja dao od 3 do 10 tisuća eura za šoping po Zagrebu. U vrijeme mog suđenja također smo se našli i u Tuheljskim toplicama u hotelu Terme gdje je gospodin Vekić došao na vikend s prijateljicom Natašom. Također sam se s gospodinom Vekićem i Pribićem viđao u vikendici gospodina Pribića u Baranji. Oni su htjeli i predlagali da se vidim s gospodinom Krušlinom, što sam kategorički odbijao da ne riskiram da nas se vidi zajedno – govorio je.

Doček Nove godine u Dubaiju

Kasnije se s Vekićem dogovorio da će njegova prijateljica Nataša, njena kći Ena, njegova supruga Marina i on dočekati zajedno novu 2018. godinu u Dubaiju. Mamić je tada kupio avionske karte za njih troje, predao ih Vlatki Peras u kuverti, a ona ih je predala Ljubi Pribiću koji je Vekiću i Nataši avionske karte predao u Osijeku.

- Karte su bile kupljenje za avion kompanije Fly Dubai koja je letjela iz Beograda i oni su iz Beograda putovali 27.12.2017., a moja supruga i ja iz Zagreba 26.12.2017., dan iza Božića. Dočekali smo ih u Dubaiju i odvezli u novootvoreni hotel na glavnoj ulici u Dubaiju. Smjestili smo ih zajedno u hotel Rixos. Taj hotel se prije par dana otvorio kao novi hotel. Tu smo proveli sve to vrijeme, mislim do 1. i 2. siječnja 2018. kada su oni ponovno otišli s kompanijom Fly Dubai za Beograd, a Marina i ja smo ostali duže i vratili smo se Emiratesom iz Dubaija za Zagreb. Naglašavam da u to vrijeme našeg druženja u Dubaiju često su s nama bili u društvu i moja kćer Lucija Mamić i njen tadašnji dečko Ivan Drač iz Vinkovaca koji je inače djelatnik i zaposlenik HGK. Gospodin Vekić mi je rekao da ga je iz Osijeka u Beograd doveo nepoznati vozač taksija, nije išao svojim autom, a da mu je to organizirala gospođa Mica koja je vlasnica restorana Bijelo Plavi u blizini stadiona GNK Osijek. Taj taksist je došao po njih kad su došli iz Dubaija u Beograd i vratio ih u Osijek – govorio je Mamić ranije.

Susreti ispred restorana

Mamić je nastavio te nadodao tada i da je gospođa Mica bitna jer je kod nje bila baza gdje su vrijeme provodili suci Vekić, Krušlin i Pribić i to u vrijeme suđenja protiv Mamića, a domaćin je bio Drago Tadić koji je sucima i Pribiću plaćao račune ručkova i večera, također. I Tadić je uhićen.

– Jedanput sam se našao sa sucem Vekićem ispred tog restorana Bijelo Plavi. Vekić je ušao u moj auto na zadnji sic, a ispred auta ga je čekao Krušlin jer smo se Vekić i ja dogovarali oko nekih stvari. Prenosio je poruke Krušlina i sve je to vidio Drago Tadić koji je u to vrijeme došao do tog restorana i nastavio s njima druženje. Za boravka u Dubaiju smo često izlazili u najelitnije restorane, pa se sjećam da smo bili na jednoj gala večeri u restoranu Nobu, a domaćin je bio gospodin Mišković, predsjednik nogometnog kluba Rijeke – tvrdio je Mamić.

Drugu večer u tom istom restoranu, tvrdio je Mamić, bio je s Vekićem i Natašom te im je prišao Ferdo Milin, trener iz Zadra koji je došao kao gost u restoran te ih počastio skupom bocom crnog vina.

– Sjećam se da su me u loži predstavili šeiku koji je vlasnik i predsjednik kluba kao Zoranovog brata, a ja sam mu predstavio Vekića i njegovu prijateljicu Natašu. Šeik nam je predstavio i Winfrieda Schäfera. Gledali smo utakmicu, a u poluvremenu smo prisustvovali ritualu šeika i drugih suradnika koji su se klanjali za vrijeme poluvremena. Za vrijeme tog boravka organizirali smo posjet jednom od najboljih muzeja na svijetu u Abu Dhabiju. Tamo smo bili gospodin Vekić, Nataša, njena kćer, Marina i ja i nakon posjete tog muzeja smo otišli do restorana Le Pettit, gdje je Zoran organizirao večeru. Na toj večeri nam se pridružio i Dario, suprug od Vekićeve kćeri, a koji je živio u Dubaiju jer je tamo bio liječnik. Bio je s nama na večeri, a poslije večere smo otišli do njegovog hotela i znam da smo do dugo u noć sjedili u hotelu Four Season i da smo pili francuski konjak. Također znam da sam dao gospodinu Vekiću 10 tisuća eura da ima za šoping u Dubaiju u koji je jedanput išao s Natašom i Enom, a drugi put smo išli u šoping u Dubai Mall njih troje, moja supruga Marina i ja. Tako se sjećam da sam mu kupio sa svojim novcem još nekoliko stvari, a upečatljivo je ostalo da sam mu kupio cipele Louis Vuitton. Bile su od prave kože i mislim da su koštale cirka 2 tisuće eura. To nije bio jedini poklon koji sam kupio – govorio je Mamić koji je nadodao da se ni ne sjeća što je sve kupio Vekiću.

Računi hotela u Dubaiju

RTL je nakon Mamićevih tvrdnji objavio račune na ime suca Zvonka Vekića u hotelu Rixos Premium Dubai za tjedan dana na dočeku 2018. godine te račun u istome hotelu u isto vrijeme na ime Zdravka Mamića, a koje je Mamić navodno dostavio Uskoku, kako bi potkrijepio svoje tvrdnje da je Vekiću i njegovoj prijateljici financirao boravak u Dubaiju za doček 2018. godine. Vekić je, naravno, kasnije odbacio sve optužbe. Rekao je da je bio u Dubaiju, ali ne sa Zdravkom Mamićem.

Mamić je objasnio i da se u jednom susretu s Vekićem, Pribićem i Tadićem u hotelu International dogovarao oko lobiranja za Vekića kako bi on postao predsjednik Županijskog suda u Osijeku te da je u tom aktivno sudjelovao.

Mamić je ranije tvrdio i da je iz BIH s Vekićem komunicirao samo preko telefona gospođe Nataše.

– Ovdje sam često koristio telefon od mog prijatelja, gospodina Zdenka Ostojića, a onda smo na kraju dogovorili komunikaciju da gospođa Nataša kupi poseban broj, pre paid karticu 095, mislim da je bio 095, pa smo komunicirali i na tu karticu. Ja bih znao koristiti i direktnu liniju hotela Regine gdje sam boravio. Onda bi mi Nataša dala svaki put suca Vekića na telefon i ja bih se dogovarao s njim jer on je u međuvremenu bio imenovan za predsjednika Optužnog vijeća u mojoj drugoj optužnici, gdje je bio imenovan ponovno gospodin Jukić koji je bio pod direktnom kontrolom dečki iz Čepina, kao i svi drugi. Član Vijeća je bio i gospodin Kvesić – objasnio je tada Mamić te nadodao kako se s Vekićem i susreo nekoliko puta u Bosni i Hercegovini.

Naime, u Bosnu i Hercegovinu s Vekićem je dolazila i Nataša, pa je tako jednom prilikom Zdravko Mamić telefonski s njima dogovorio njihov dolazak u Banja Luku, gdje su proveli vikend.

- Došao sam u Banja Luku u društvu Marine, Zdenka Ostojića i Tonija Brkića. Rekao sam im da se smjeste u hotel Bosnu. Kad smo došli pred hotel Bosnu oko 7-8 navečer, onda im je Zdenko Ostojić prišao ispred hotela, a Toni Brkić je držao stražu da me nitko ne vidi u blizini jer sam znao da ako uđem u hotel da bi me slikali, a nisam htio ostavljati traga da na recepciji plaćam njihove troškove. Onda su oni otišli s njima pješke do restorana Mala stanica u blizini hotela Bosna. Taj restoran ima de facto tri etaže. Večerali smo u razini zemlje pored šanka jedan stol, sjećam se da sam sjedio na visećoj stolici i Marina, da su Nataša i Vekić sjedili naslonjeni na naslonjač, a za drugim stolom su sjedili Zdenko Ostojić i Toni Brkić, moj zaštitar. Sjećam se da nas je netko s galerije restorana slikao na što smo intervenirali i rekli da ne koristi slike i da nas ne slika. Prepali smo se, a u podrumu restorana se nalazi toalet. U jednom trenutku smo se Vekić i ja spustili u toalet gdje sam mu predao 5 tisuća eura za troškove boravka u Banja Luci. Oni su spavali u hotelu Bosna i mislim da se uvidom u prelaske granica svih tih osoba uspoređujući s danima i izvidima iz hotela Park i Bosna može utvrditi dan njihovog boravka u BiH i moji susreti s njima te naravno svjedoci koji su tome prisustvovali - rekao je tada Mamić.

Nadodao je i da je 2018. godine, kad je bio u BiH, preko Vlatke Peras organizirao ljetovanje suca Vekića, Nataše i Ene u Rovinju u hotelu Monte Mulini i da mu je poslao 10 tisuća eura u kunama. Na moru su boravili mjesec dana, a Mamić misli da je trošak hotela bio preko 50 tisuća kuna.

Vekić sve negirao

Vekić je sve Mamićeve tvrdnje negirao, a u javnosti su se pojavila i fotografije ne kojima su Mamić i Vekić koje potvrđuju njihovo druženje, a zatim je u javnost došao i video snimka koji je navodno nastao na rođendanu suca Krušlina u Baranji, na kojemu se osim suca Vekića pojavljuje i bivši savjetnik u đakovačkoj tvrtki Univerzal, Goran Soldo, a što je problematično budući da je Vekić odlučivao u jednome od postupaka koji se vode protiv Solde.

Vekić i Krušlin su krajem ožujka suspendirani do okončanja stegovnog postupka, a pred Državnim sudbenim vijećem (DSV) odbacili su optužbe zbog kojih je protiv njih pokrenut stegovni postupak i predloženo razrješenje nakon objave fotografija s druženja sa Zdravkom Mamićem kojemu su sudili.

Na prvom ročištu stegovnog postupka Krušlin i Vekić su rekli da se ne osjećaju krivima nakon što je predsjednik osječkog Županijskog suda Zvonko Vrban zatražio od DSV-a da sucima izrekne najtežu stegovnu kaznu razrješenja od sudačke dužnosti što je nečasni otpust iz sudstva.

Kuća, auto, štednja i bruto plaća do 34.000 kuna

Naime, Zvonko Vekić ima kuću od 386 kvadrata vrijednu, po njemu, 750.000 kuna, a koju je stekao, navodi, naslijeđem.

Vozi Volkswagen Arteon, od 200.000 kuna, proizveden 2017. godine. Kupio ga je novcem od prodaje prethodnog automobila i kreditom. Od štednje, ima 30.000 eura, prihoda iz nesamostalnog rada, i 39.000 eura od prodaje dionica naslijeđenih od pokojnog oca.

Stalni prihod mu je 33.000 do 34.000 kune, u bruto iznosu. Od ostalih prihoda, prijavio je 5000 kuna naknade za izbore EU i 3000 kuna naknade za izbore za manjine. Vraća i kredit od 120.000 kuna, mjesečna je rata 2450 kuna. Imovinsku karticu podnio je u studenome, otkrio je Večernji List.