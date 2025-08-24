Tko je prvi čovjek Benkovca? Zaboravio je prijaviti prihode i kredite, kupio stol za 20.000 €

U Benkovcu se ovih dana ne govori samo o nasilno prekinutom kulturnom festivalu, nego i o načinu vladanja gradonačelnika Tomislava Bulića. HDZ-ov gradonačelnik, poznat po stolu u gradskoj vijećnici vrijednom 22.493 eura kupljenom iz proračuna, za koji je svojedobno rekao da je investicija za 100, 200 godina, našao se ponovno u središtu skandala.

Bulić, umirovljeni zapovjednik Počasne predsjedničke garde i dugogodišnji HDZ-ovac, ranije je već prozivan zbog neprijavljene imovine. Prije tri godine otkriveno je da nije uredno ispunjavao imovinsku karticu, izostavio je milijunske poljoprivredne poticaje koje prima njegova supruga, povlašteni kredit od 900 tisuća kuna (141.834 eura) od HBOR-a, udjele u tvrtkama, dionice, pa čak ni više od 20 hektara oranica. Ni suprugin automobil nije bio prijavljen.

Unatoč tome, Bulić je u javnosti predstavljen kao uspješni poljoprivrednik i lokalni vođa, a gradske institucije posluju pod njegovim patronatom. Nakon što je jedna gradska službenica dala otkaz, Grad je, primjerice, sklopio ugovor upravo s njezinom privatnom tvrtkom kako bi nastavila raditi isti posao, ovaj put kao vanjski suradnik.

Sada je, pak, došao u fokus i zbog zabrane kulturnog festivala Nosi se, koji promovira nenasilje, solidarnost i pluralizam. Predstava i koncert planirani uz Gradsku knjižnicu otkazani su nakon što se okupila skupina muškaraca koji su se predstavili kao branitelji i uz prijetnje zaustavili događaj. Organizatorica festivala Melita Vrsaljko prijavila je da su je vrijeđali, prijetili joj smrću i fizički nasrnuli.

Gradonačelnik Bulić poručio je da “nije protiv slobode govora”, ali i dodao kako će Grad zauzeti “drugačiji stav” ako se pokaže da je program festivala vrijeđao branitelje. Policija u Zadru i dalje “utvrđuje činjenice”, dok je Benkovac ostao bez predstave i s gradonačelnikom kojem se na stol od 22 tisuće eura i neupisane nekretnine sada nadovezuje i pitanje slobode javnog izražavanja. 