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Tko je skrivio sudar u Splitskim vratima? 'Poginuli Česi dolazili su 20 godina k nama na obalu'

Piše Petra Mustać, Dijana Marić-Odobašić,
Čitanje članka: 6 min
Tko je skrivio sudar u Splitskim vratima? 'Poginuli Česi dolazili su 20 godina k nama na obalu'
Foto: 24sata

Ronioci iz potopljene jedrilice izvukli i četvrtu žrtvu. Istraga o pomorskoj nesreći traje. Istražitelj u šoku: 'Česi su bili naši prijatelji'

Prije svega, izrazio bih sućut obiteljima poginulih. To su naši prijatelji, gosti koji dolaze više od 20 godina na našu obalu, rekao je jučer Slaven Bušić, istražitelj pomorskih nesreća, nakon što je u potopljenoj jedrilici pronađena i četvrta žrtva iz stravične pomorske nesreće u Splitskim vratima, u moru između otoka Brača i Šolte.

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Komentari 16
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