Puhovski uzvratio Milanoviću: Govori iz preplašenosti, a velike oči ne vide istinu. Nije razborit

To jesam li očajni analitičar presudit će gledatelji, a da sam propali političar, to je laž. Nikad se nisam kandidirao niti za jednu političku funckiju u niti jednim izborima, rekao je Puhovski

<p>Pale su teške optužbe. Očito da predsjednik govori iz razine preplašenosti u kojoj su velike oči. Ali velike oči ne vide istinu, koja zahtjeva raspravu za koju je potrebna razboritost, koje u ovom trenutku nema, komentirao je <strong>Žarko Puhovski</strong> izjave predsjednika <strong>Zorana Milanovića</strong>, koji ga je prozvao "propalim političarem i očajnim analitičarem". </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izjave Zorana Milanovića</strong></p><p>Kaže nam da bi se Milanović trebao malo bolje informirati.</p><p>- To jesam li očajni analitičar presudit će gledatelji, a da sam propali političar, to je laž. Nikad se nisam kandidirao niti za jednu političku funkciju u niti jednim izborima, neka se predsjednik malo informira. A što se tiče 1972. da sam bio svjedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim sveučilištarcima, predsjednik kao pravnik bi trebao znati da prema tadašnjem krivičnom zakonu svjedok optužbe nije postojao - uzvratio je Puhovski i naglasio kako je Milanović očito kretao po abecedi napadati te da očekuje da će nastaviti s tim. </p><p>Milanovićevu objavu prenosimo u cijelosti: </p><p><em>Jučer se oglasio i gospodin Žarko Puhovski, umirovljeni mudroslov, propali političar i, ovo je povod zapisu, ‘analitičar RTL-a’. Poštovani vlasnici RTL-a, poštovani urednici, osim što je g. Puhovski očajan analitičar, koji je zadnjih godina ama baš sve pogrešno prorekao, on je i jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni. O politici i moralu govori čovjek koji je 1972. godine bio svjedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim sveučilištarcima (I.Z.Čičku, D. Budiši i inima). Puhovski je aktivno doprinio tome da se skupina bezazlenih mladića i djevojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dva desetljeća žive kao građani drugog reda.</em></p><p><em>Puhovski se na sudu (sve se to zapisuje, Puhovski) držao kao pravi ‘druker’, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić-Svileni, s kojim me Puhovski besramno uspoređuje. Ostat ću na ovome. Ima još.</em></p><p><em>Poštovani RTL-ovci, polazim od pretpostavke da vam ove činjenice nisu bile poznate, bez obzira na to što ih svatko tko se imalo zanima za politiku i povijest zna. Učinite nešto, molim vas.</em></p><p> </p>