Tko je svećenik Željko Lovrić koji gostuje u Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića?

Don Dante, odnosno vlč. Željko Lovrić, župnik je zagrebačke Župe sv. Leopolda Mandića u Ljubljanici-Voltinu. Posljednjih je dana u središtu pozornosti zbog pjesme “Ispovijed s asfalta”, neobičnog spoja duhovnosti i ulične poetike. No iza tog naslova krije se puno šira i slojevitija priča. Priča o svećeniku koji pomiče granice pastoralnog djelovanja i bez zadrške govori o vlastitim sumnjama, padovima i traženjima.

Zagreb: Župnik Željko Lovrić i Stephan Lupino koji izlaže u pastoralnom centru | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Kako je rekao za Večernji list, njegov put do svećeništva nije bio ni jednostavan ni pravocrtan. Odrastao je u brojnoj obitelji, uz majku koja je sama brinula o šestero djece, dok je otac radio u inozemstvu. Emotivnu prazninu iz djetinjstva, kako sam priznaje, nadomjestio je kroz vjeru, ponajviše zahvaljujući baki. Upravo je u tim ranim iskustvima započeo njegov odnos s Bogom.

- U takvim okolnostima dijete traži toplinu gdje god može. Ja sam je pronašao u baki. Ona nije bila samo nježna nego i duboko pobožna. Sjećam se kako sam je kao dijete pitao s kim razgovara dok moli, a ona bi rekla: “S Isusom.” To me fasciniralo - rekao je za Večernji list.

U jednom razdoblju čak se udaljio od svećeničkog poziva, radio kao vjeroučitelj i bio u ozbiljnoj vezi.

- Rekao sam Bogu: Ako me zoveš, vratit ću se - rekao je. Prekretnica se dogodila kroz snažno iskustvo molitve, nakon čega se vraća i odlučuje za svećeništvo.

Njegov umjetnički izričaj vuče korijene još iz mladosti, obilježene ratnim godinama. Tada počinje pisati prve stihove, koje nikada nije objavio. Danas se pisanju vraća potaknut aktualnim globalnim događajima. Pjesma "Ispovijed s asfalta" tako postaje refleksija i osobnog iskustva i šire društvene stvarnosti, ali i svojevrsni poziv na mir i odgovornost.

Lovrić je već 13 godina na čelu župe u Voltinu, gdje je razvio prepoznatljiv i nekonvencionalan pristup radu. Umjesto zatvorenog modela, gradi zajednicu otvorenu umjetnosti i kulturi. Organiziraju se izložbe, koncerti i susreti koji okupljaju velik broj umjetnika i vjernika. Nije neobično ni da sam župnik bude DJ na župnim druženjima.

Posebno se ističu projekti s jakom društvenom komponentom. Među njima je rad s djecom oštećena sluha koja su, uz stručnu podršku, nastupala sa Zagrebačkom filharmonijom, kao i inicijative koje istražuju terapijski učinak glazbe na onkološke bolesnike. U župi se razvija i sustav anonimne psihološke pomoći za osobe u kriznim situacijama.

Osim pastoralnog rada, Lovrić se bavi slikarstvom, koje opisuje kao ekspresionističko, te glazbom i pisanjem. Privatno, vodi pomalo neobičan život. U župnom stanu brine o životinjama, uključujući jastreba, iguanu i psa.

- Moj pas Dante je stalno uz mene, osim kad sam na misi. Navečer, kad zatvaram crkvu, ide sa mnom. Ja ostanem moliti, a on ode u prvu klupu, sjedne i gleda me cijelo vrijeme. Kao da zna što radim. Svi koji imaju psa znaju taj osjećaj kad se “pogodite”. On je aristokratski pas, a ja imam neku svoju disciplinu i urednost koju sam izgradio životom u Crkvi. Nekako smo se savršeno našli. I ime nije slučajno. Kad sam razmišljao o projektima i evangelizaciji, htio sam da ima i simboliku. Zato Dante. A znamo što to ime nosi - rekao je.

Za Dnevnik.hr rekao je da ga je za njegovo umjetničko ime Don Dante inspirirao upravo njegov najbolji prijatelj, pas Dante.

- Ovdje sam došao sa psom Bonom, on je bio labrador. Nažalost bio već stav 13 godina, u 14. godini je uginuo, preminuo. Vjernici su skužili da tugujem za njim, iznenadili su me sa Danteom. I fora mi je bilo njegovo ime, da nastavim s njegovim imenom i kao umjetničkim imenom. Kad Dante jednog dana ode, bar će svi znati za njega -rekao je.