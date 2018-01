'Dovest ću čamce s Dunava, već mi se javilo oko 40 ljudi'

Onda ćemo mi doći sa sto brodica. Ja sam u stanju dovesti 100 čamaca s Dunava, Save i Drave, pa ćemo mi tamo ploviti i volio bih vidjeti tko će nas zaustaviti, tko će nas tamo kazniti. Pa ćemo vidjeti koji će slovenski brod prijeći u hrvatske vode. rekao je Predsjednik Udruge ratnika hrvatskog obrambenog rata Petar Janjić (54) koji je dao ultimatum Vladi da zaštiti svoje more i ribare u Savudrijskoj vali.

U četvrtak je za N1 Televiziju rekao i da ne želi konflikt, nego ubrzavanje stvari te da mu se već javilo više od 40 vlasnika brodova, koji su spremni krenuti za Savudriju.

Tko je Tromblon? U logoru ga mučili, sam uništio 29 tenkova

Predsjednik Udruge ratnika hrvatskog obrambenog rata Petar Janjić (54) pristupio je obrani Hrvatske u kolovozu 1991. godine, a nadimak Tromblon je dobio u vrijeme obrane Vukovara. Uspio je braneći grad uništiti 29 neprijateljskih tenkova. Ranjen je čak četiri puta. I danas ima gelere u tijelu koji se ne smiju dirati.

Nakon pada Vukovara odveden je u zloglasni srpski logor Sremsku Mitrovicu gdje je proveo punih 9 mjeseci. Tamo je toliko strašno mučen i maltretiran da je nakon izlaska iz logora imao 21 operaciju. Umirovljen je 1993. u činu pukovnika HV.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Knjigu 'Žedni krvi gladni izdaje' objavio je 2004. godine i u njoj detaljno opisao svoj ratni put u Vukovaru te borbe, dan za danom, koje su se vodile tada. No u knjizi je oštro napao i optužio za izdaju tadašnji državni vrh Hrvatske odnosno predsjednika Franju Tuđmana i tadašnjeg ministra obrane Gojka Šuška. Oni nisu, pisao je, pružili pomoć, odnosno nisu poslali hranu i oružje vukovarskim civilima i braniteljima.

Nakon logora: Sav polomljen sa 39 kilograma

- Rat je bio pravi pakao, ali batinanje i ispitivanja po logorima su nešto najgore što postoji. Tukli su me na sve moguće načine, a kako sam prolazio tamo govori i to da sam razmijenjen sa samo 39 kilograma i sav polomljen – pričao je svojedobno za medije Janjić.

Slomljena mu je kralježnica i nos, porazbijani zubi, oštećen vid i sluh... Uza sve to dvaput je i silovan. I sam je zbog svega proživljenog potpisao desetak najrazličitijih priznanja, odnosno, sve ono što su mu bili donijeli.

Foto: Branimir Bradaric/PIXSELL

- Čovjek bi tada potpisao sve samo da ga se prestane tući. Sjećam se dana kada su mi u samicu ušla trojica s pilom za željezo i tražili da potpišem neki papir ili da će mi odrezati nogu. Potpisao sam jer znam da bi mi nogu doista odrezali. Svrdlima su mi bušili nogu. Nekoliko mi je puta dolazilo da se ubijem – prisjetio se jednom prilikom Tromblon.

Tromblon u slučaju Purda

Malo tko se ne sjeća kad je 2011. na graničnom prijelazu Županja - Orašje uhićen vukovarski branitelj Tihomir Purda. Uhitili su ga na temelju srbijanske Interpolove tjeralice. Prema tjeralici, počinio je ratni zločin tijekom obrane Vukovara. U izvještaju o kršenju međunarodnih i humanitarnih prava koji je 1992. napisala savezna vlada Srbije na traženje Vijeća sigurnosti UN-a stoji da je riječ o ratnom zločinom počinjenom 5. studenom 1991. Tad su u Borovu naselju branitelji Purda, Petar Janjić - Tromblon i Danko Maslov navodno pucali na grupu ranjenika i vojnika JNA. Ubijena su dvojica vojnika, a ranjen je desetar Boban Gačić, koji je poslije umro.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ispitivanjem svjedoka utvrdilo se da je Purda zapravo sa još jednim braniteljem ranjenog JNA vojnika odveo u bolnicu, koji je tamo preminuo za nekoliko dana.

Nakon preispitivanja slučaja srpsko Tužiteljstvo za ratne zločine je odustalo od progona. Također su istodobno odbačeni i slučajevi protiv Tromblona i Maslova.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Javnost se sjeća njegovog žestokog govora održanog 26. veljače 2011. godine na skupu “Stop progonu hrvatskih branitelja” na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Skup je održan upravo u znak podrške Purdi

Htio razapeti 100 šatora ispred Ministarstva branitelja

U ožujku 2011. Tromblon je najavio da će obespravljeni branitelji u znak prosvjeda kampirati u šatorima ispred Ministarstva branitelja. No za razapinjanje 100 šatora nije dobio dozvolu Grada Zagreba. Iako su mu predložili da svoju ideju realizira na nekom od stadiona, on je od prosvjeda odustao, jer bi oni u tom slučaju smatrao je izgubili smisao.

- Ministarstvo branitelja od sada će biti odgovorno za svaki izgubljeni život, a ja ću inzistirat na kaznenom progonu ljudi iz ministarstva - rekao je Tromblon.

Prosvjed nazvan 'Vukovar neće biti BYKOBAP'

U siječnju 2013. Udruga ratnika Hrvatskog obrambenog rata koju vodi Tromblon organizirala je prosvjed nazvan 'Vukovar neće biti BYKOBAP'. Tada je rekao:

- Ovo je grad u kojemu je ćirilica počinila ekocid, kulturocid i genocid; stravične zločine i pljačke, uništenje gospodarstva i umalo dovela nas Vukovarce do totalnog istrebljenja. U ovom gradu živote je izgubilo 5500 stanovnika, traga se za 400 ljudi, počinjena su zvjerstva i silovanja. Za sve to ćirilica nikada nije odgovarala, nije kažnjena ni presuđena - kazao je tada Tromblon te istaknuo kako četnici slobodno hodaju Vukovarom

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Četnici su abolirani, rade u našoj policiji, državnim institucijama, opstruiraju naše zakone i procese, slave svoj Božić sa kokardama na glavi, tri prsta u zraku i zastavom na kojoj na ćirilici piše da je Vukovar srpski grad, oskvrnjuju naše spomenike braniteljima. I sada tu ćirilicu naša vlast hoće nagraditi postavljanjem na naše trgove, spomenike, ulice. E pa neće moći. Recimo NE ćirilici - poručio je Janjić te zatražio sankcioniranje onih koje ističu četnička obilježja.

Ako se Sabor i Vlada u roku od petnaest dana ne udostoje odgovoriti nam na naše zahtjeve, osnovat ćemo nacionalni obrambeni pokret usmjeren ka rušenju ove vlasti, u koji ćemo uključiti sve organizacije civilnog društva i udruge rata - poručio je tadaTromblon.