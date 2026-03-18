NE PODRŽAVA TRUMPA

Tko je Trumpov šef za borbu protiv terorizma koji je dao ostavku zbog rata s Iranom?

Piše Ivan Jukić,
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS

Kentova ostavka, prva tako visoka u Trumpovoj administraciji zbog iranskog sukoba koji je ušao u treći tjedan, ogolila je ideološki rat unutar republikanske stranke

Najviši američki dužnosnik za borbu protiv terorizma, Joe Kent, podnio je ostavku izjavivši kako "čiste savjesti" ne može podržati rat s Iranom jer ta zemlja "nije predstavljala neposrednu prijetnju" Sjedinjenim Državama. Njegov dramatičan potez, popraćen teškim optužbama na račun Izraela, izazvao je potres u Washingtonu i razotkrio duboki raskol unutar administracije Donalda Trumpa. Riječ je o bivšem pripadniku Zelenih beretki s više od 20 godina vojne službe i 11 borbenih misija, od Iraka do Jemena. Nakon vojske, karijeru je nastavio kao paravojni časnik u CIA-i. Njegovi stavovi snažno su oblikovani osobnom tragedijom - njegova supruga Shannon Kent, kriptologinja američke mornarice, poginula je 2019. u samoubilačkom napadu u Siriji. Taj ga je događaj pretvorio u glasnog kritičara američkih "beskonačnih ratova". 

Donald Trump: Odbijanje NATO-a da se uključi u operaciju protiv Irana je glupa pogreška!
Politički se profilirao kao gorljivi pobornik Trumpovog pokreta "America First". Nakon dva neuspješna pokušaja ulaska u Kongres, Trump ga je u veljači 2025. imenovao na čelo Nacionalnog centra za borbu protiv terorizma (NCTC), a na tu je poziciju stigao kao bliski suradnik Tulsi Gabbard, direktorice svih američkih obavještajnih službi.

U svom opširnom pismu ostavke, Kent je iznio niz eksplozivnih tvrdnji. 

- Ne mogu čiste savjesti podržati rat u Iranu. Iran nije predstavljao neposrednu prijetnju našoj naciji i jasno je da smo započeli ovaj rat zbog pritiska Izraela i njegovog moćnog američkog lobija - napisao je. 

Tvrdio je da su visoki izraelski dužnosnici i utjecajni američki mediji proveli "dezinformacijsku kampanju" kako bi prevarili Trumpa i uvjerili ga da je rat nužan te da postoji jasan put do brze pobjede. 

- To je bila laž i ista je taktika koju su Izraelci koristili da nas uvuku u katastrofalni rat u Iraku koji je našu naciju koštao tisuće života naših najboljih muškaraca i žena. Ne smijemo ponoviti tu pogrešku - poručio je Kent.

Trumpov odgovor i lavina optužbi

Reakcija iz Bijele kuće bila je brza i oštra. Sam predsjednik Trump umanjio je važnost ostavke.

​- Uvijek sam mislio da je fin momak, ali i da je slab po pitanju sigurnosti, vrlo slab - rekao je Trump novinarima, dodavši kako je "dobra stvar što je otišao". ​

- Kad netko tko radi s nama kaže da ne misli da je Iran prijetnja, ne želimo takve ljude - rekao je.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt odbacila je Kentove navode kao "uvredljive i smiješne", istaknuvši da isključivo vrhovni zapovjednik odlučuje što predstavlja prijetnju. Još je oštriji bio predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson. 

- Ne znam odakle Joeu Kentu informacije, ali očito nije bio na brifinzima na kojima smo mi bili. Svi smo shvatili da postoji jasna i neposredna prijetnja - izjavio je Johnson. Pojedini republikanci i demokratski političari otišli su i korak dalje, optuživši Kenta da se koristi "najgorim antisemitskim tropima".

Raskol između izolacionista i jastrebova

Kentova ostavka, prva tako visoka u Trumpovoj administraciji zbog iranskog sukoba koji je ušao u treći tjedan, ogolila je ideološki rat unutar republikanske stranke. Na jednoj su strani izolacionisti poput Kenta i njegove mentorice Tulsi Gabbard, koji se protive vojnim intervencijama, a na drugoj su jastrebovi koji zagovaraju agresivniji pristup na Bliskom istoku. 

Iran potvrdio da je zapovjednik garde ubijen. Napali američko veleposlanstvo u Bagdadu!
Kentova prošlost također je došla pod povećalo. Njegovo imenovanje od početka je bilo kontroverzno zbog veza s krajnje desnim figurama i prihvaćanja teorija zavjere o izborima 2020. i napadu na Kapitol šestog siječnja. Izvori iz administracije navode kako su Kent i Gabbard već neko vrijeme bili isključeni iz ključnih sastanaka o planiranju rata, što sugerira da je njihov utjecaj slabio i prije same ostavke.

